Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

11:15 | Turkija deda tašką: jokiais būdais nepalaikys sankcijų Rusijai

Oficialus Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano atstovas Ibrahimas Kalinas pareiškė, kad Rusijai, nepaisydama Vakarų prašymų, neketina palaikyti dėl karo įvestų sankcijų Rusijai.

„Mes negalime to padaryti, nes tai pirmiausia paveiks mūsų ekonomiką. Kita vertus, mes užimame tarpininko vaidmenį, nes viskas vyksta per Turkiją“, – sakė jis interviu televizijos kanalui „Haberturk“.

„Mes sankcijų netaikome ir jose nedalyvausime. Turime ginti savo interesus. Jei visi griaus tiltus, kas tuomet kalbėsis su Rusija? Mūsų ekonominiai santykiai su Rusija yra tokio pobūdžio, kad sankcijų įvedimas daugiau žalos padarytų Turkijos ekonomikai nei Rusijai. Mes užimame aiškią poziciją. Vakarai ją priima“, – sakė R. T. Erdogano atstovas, skelbia UNIAN.

Primename, kad Turkija vatavo Švedijos ir Suomijos narystę NATO.

10:49 | Ukrainos parlamentaras: puolimo iš Baltarusijos pavojus išlieka visada

Rusijos karių puolimo iš Baltarusijos grėsmė išlieka, bet tokio scenarijaus vystymasis artimiausiomis dienomis mažai tikėtinas, interviu „RBC-Ukraina“ pareiškė Ukrainos Aukščiausiosios Rados Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovas Oleksandras Zavitnevičius.

„Šis pavojus išlieka visada. Jei, atsižvelgiant į šiandieninę situaciją, per artimiausią dieną ar dvi, manau, kad ne, nes Baltarusijos pasienyje (kol kas) nėra [karinio] junginio, kuris galėtų surengti šį neaiškų puolimą neaiškia apimtimi“, – kalbėjo O. Zavitnevičius.

Kartu jis atkreipė dėmesį, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariai yra pasirengę visiems galimiems scenarijams ne tik Kyjivo kryptimi, bet ir Žytomyro, Rivnės ir Voluinės srityse. Be to, politikas priminė, kad Rusijos valdžia Baltarusiją išnaudoja kaip platformą invazijai.

„Šios krypties niekas nepamiršta, visi nuolat dirba. Ruošiamos Baltarusijos kariuomenės sausumos pajėgos ar neruošiamos – tai yra informacija, kurios neįmanoma patvirtinti“, – aiškino O. Zavitnevičius.

Anot jo, „Telegram“ kanaluose ar žiniasklaidoje pasirodanti informacija apie didelį technikos judėjimą yra tikrinama, tačiau kol kas nepasitvirtino.

Birželio 25-osios naktį iš Baltarusijos teritorijos Ukrainoje buvo įvykdyta didžiulė raketų ir bombų ataka. Ukrainos žvalgyba mano, kad tai buvo plataus masto Rusijos Federacijos provokacija įtraukti Baltarusiją į karą prieš Ukrainą.

10:25 | Rusijos pajėgų nuostoliai

Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia nuo karo pradžios nukovusios bent 35 000 Rusijos karių.

Taip pat Ukrainos kariai sunaikino 217 lėktuvų, 184 sraigtasparnius, 1552 tankus, 3687 šarvuočius, 771 artilerijos pabūklą, 243 raketų sistemas, 14 laivų, 2575 mašinas, 636 bepiločius orlaivius, 101 priešraketinės gynybos sistemą, 4 mažo nuotolio balistinių raketų sistemas, 60 specialiosios įrangos vienetų bei 139 sparnuotąsias raketas.

09:50 | Rusų programišiai skelbia ataką prieš Lietuvą dėl Kaliningrado

Rusijai reiškiant nepasitenkinimą dėl dalinio prekių tranzito į Kaliningrado eksklavą ribojimo Lietuvos verslams pradėjo grasinti su rusų žvalgyba siejama programišių grupuotė „Killnet“.

Dar savaitgalį buvo paskelbta, kad neatšaukus ribojimų „500 Lietuvos įmonių gresia dideli nemalonumai“.

„Killnet“ savo naujienų kanale skelbia, kad yra labai nepatenkinti NATO veikla, asmeniškai jos vadovu Jensu Stoltenbergu.

Balandžio 27-osios rytą atsirado įrašas, kuriame skelbiama, kad bus atakuojama buhalterines paslaugas teikiančių įmonių programinė įranga tiek Lietuvoje, tiek ir Latvijoje.

Buvo nurodytas internetinių buhalterinių programų sąrašas. Straipsnio rengimo metu informacijos apie šių paslaugų tiekėjų veiklos sutrikimus nebuvo, tačiau patekti į sąraše esančius puslapius taip pat nepavyko. Tikėtina, kad prieš paslaugų tiekėjus yra vykdoma DDoS ataka.

09:28 | JAV prezidentas gali paskelbti apie pajėgių oro erdvės gynybos sistemų perdavimą Ukrainai

JAV prezidentas Joe Bidenas ketina paskelbti apie pažangių raketų „žemė–oras“ sistemų, taip pat papildomų paramos artilerijai perdavimą Ukrainai, besistengiančiai atremti jau keturis mėnesius besitęsiančią Rusijos invaziją, naujienų agentūra AP pirmadienį citavo vieną informuotą šaltinį.

JAV ketina nupirkti Ukrainai Norvegijoje sukurtų vidutinio ir ilgo nuotolio priešlėktuvinės gynybos sistemų NASAMS, sakė šaltinis, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.

NASAMS yra naudojamos Jungtinių Valstijų saugoti oro erdvei aplink Baltuosius rūmus ir Kapitolijų sostinėje Vašingtone.

Be to, Ukrainai planuojama skirti daugiau artilerijos šaudmenų ir priešbaterinių radarų, galinčių padėti veiksmingiau stabdyti Rusijos pajėgų puolimą rytiniame Donbaso regione, sakė minėtas šaltinis.

08:51 | ES energetikos komisarė: rusiškų dujų tiekimas apribotas arba nutrauktas 12 iš 27 ES narių

Europos Sąjungos energetikos komisarė Kadri Simson pranešė, jog rusiškų gamtinių dujų tiekimas šiuo metu yra nutrauktas arba apribotas 12 iš 27 Bendrijos narių.

Ji pabrėžė, kad pirmadienį prasidėsiančios ES diskusijos šia tema yra labai svarbios, kad ES būtų vieninga ir kuo geriau pasirengusi artėjančiai žiemai.

K. Simson sakė, kad praėjusią savaitę ES susitarė dėl dujų tiekimo didinimo su Izraeliu ir Egiptu, buvo sustiprintas bendradarbiavimas su Norvegija, o derybos su Azerbaidžanu pasiekė finišo tiesiąją.

„Rusijos manipuliavimas ir šantažas nukreiptas į dujų kainų augimą, o tai savo ruožtu atsiliepia galutiniams vartotojams“, – konstatavo EK narė.

08:25 | Putinas paskyrė naują generolą vadovauti karui – JAV karo analitikai

Penktą mėnesį vykstant Rusijos invazijai į nepriklausomos Ukrainos teritoriją, vadovauti karui paskirtas Rusijos generolas pulkininkas Genadijus Židko, skelbia JAV Karo studijų institutas (ISW).

ISW savo naujausioje analizėje teigia, kad Rusijos invazijai į Ukrainą vadovauja būtent Vyriausiojo karinio-politinio direktorato vadovas generolas pulkininkas Genadijus Židko, o ne Pietų karinės apygardos vadas Aleksandras Dvornikovas.

Be to, JAV analitikai teigia, kad Kremlius ir toliau manipuliuoja Rusijos įstatymais, siekdamas vykdyti „slaptą mobilizaciją“ ir tęsti karą Ukrainoje, nepaskelbdamas visuotinės mobilizacijos.

Rusijos Valstybės Dūma yra paskelbusi apie planus birželio 28-ąją svarstyti karo prievolės įstatymo pataisą, kuri leistų jaunuoliams karines sutartis siūlyti iškart sulaukus „pilnametystės“ arba baigus vidurinę mokyklą, taip apeinant šauktinių poreikį dalyvauti kariniuose mokymuose.

07:58 | G-7 lyderiai pasišaipė iš V. Putino

Pasaulio lyderiai sekmadienį pasišaipė iš Rusijos prezidento Vladimiro Putino pastangų kurti „kieto bičo“ įvaizdį, kai per Didžiojo septyneto (G-7) aukščiausio lygio susitikimą susirinkę pietų juokavo, ar jiems derėtų nusirengti iki marškinių ar net likti be jų.

„Švarkus pasiliekam? Nusivelkam? Ar mums nusivilkti švarkus?“ – paklausė Jungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas, sėsdamasis prie stalo vaizdingoje Elmau pilyje Bavarijoje, kur Vokietijos kancleris Olafas Scholzas surengė septynių galingųjų demokratinių šalių lyderių susitikimą.

Tuomet Britanijos, Kanados, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Japonijos ir Jungtinių Valstijų lyderiai ėmė sarkastiškai plėtoti šią temą.

Kanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau pasiūlė nusirengti, kai bus daroma oficiali nuotrauka. Tuomet B. Johnsonas replikavo: „Turim parodyti, kad esam kietesni už Putiną.“

„Turėsim pasirodyti raiti apnuogintomis krūtinėmis“, – tęsė J. Trudeau, turėdamas galvoje 2009 metais paskelbtą pagarsėjusią V. Putino nuotrauką, kurioje Rusijos lyderis matomas jojantis žirgu be marškinių.

„Jojimas yra geriausia“, – tarė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, akivaizdžiai netaikydama drabužių klausimo sau.

B. Johnsonas įsiterpė: „Turim parodyti jiems savo muskulus.“

Visgi lyderiai nuotraukoms pozavo vilkėdami švarkus. Vėliau žurnalistai buvo išprašyti iš patalpos, tad tolesni debatai apie aprangą vyko už uždarų durų.

07:38 | Istorinis smūgis Rusijai: pirmą kartą per 100 metų nebegali padengti savo užsienio skolų – „Bloomberg“

Pirmą kartą nuo 1918 m. Rusija neįvykdė savo įsipareigojimų kreditoriams, taip pasiekdama defoltą, skelbia „Bloomberg“. Ties defolto riba Rusija dėl jai įvestų sankcijų balansavo kelis mėnesius.

„Bloomberg“ teigimu, Rusijos pranešimas apie įsipareigojimų skolininkams nevykdymą buvo Vakarų sankcijų kulminacija, kuri užkirto kelią Rusijai atsiskaityti su užsienio kreditoriais. Dar gegužės 27 d. pasibaigė terminas Rusijai sumokėti kreditoriams apie 100 mln. JAV dolerių (980 000 mln. eurų) palūkanų už obligacijas. Padengti ir šias skolas Rusija galėjo per lengvatinį laikotarpį, trukusį iki birželio 26-osios – šis terminas baigėsi.

Šalies euroobligacijomis jau nuo kovo pradžios prekiaujama neramiu lygiu, centrinio banko užsienio valiutos atsargos tebėra įšaldytos, o didžiausi bankai yra izoliuoti nuo pasaulinės finansų sistemos.

Per Rusijos finansų krizę ir rublio žlugimą 1998 m. tuometinio prezidento Boriso Jelcino vyriausybė nepadengė 40 mlrd. JAV dolerių vidaus skolos.

Paskutinį kartą Rusija įsipareigojimų savo užsienio kreditoriams nevykdė daugiau nei prieš šimtmetį, kai bolševikai, vadovaujami Vladimiro Lenino, 1918 metais atsisakė caro laikų skolų naštos.

07:25 | Nuo karo pradžios Charkivo regione buvo sugriauta daugiau nei 4500 pastatų

Nuotraukose – sunaikintas Charkovo politechnikos universiteto sporto kompleksas.

More than 4,500 buildings have been destroyed in the #Kharkiv region since the beginning of the war.



The photo shows the destroyed sports complex of the Kharkiv Polytechnic University. pic.twitter.com/HASDivSidK