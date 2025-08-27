Trumpas Rusijai grasina „ekonominiu karu“: pažėrė kritikos ir Zelenskiui

Per Rusijos ataką Chersone žuvo žmogus
Per Rusijos ataką Ukrainos Chersono uostamiestyje trečiadienį žuvo 81 metų moteris ir dar du žmonės buvo sužeisti, pranešė pareigūnai.
Rusijos kariuomenė anksti ryte atakavo pietinį miestą, socialiniame tinkle „Facebook“ įraše pranešė vietos prokuratūra.
Prokuratūra pranešė, kad žuvo 81 metų moteris, o 53 metų vyras buvo sužeistas ir nuvežtas į ligoninę.
Regiono karinė administracija pranešė, kad per drono smūgį miesto centre taip pat buvo sužeistas 56 metų vyras.
Prokurorai pranešė pradėję tyrimą dėl karo nusikaltimų.
Praėjusią parą Rusijos pajėgos Ukrainos Donecko srityje pražudė du civilius
Rusijos kariai per pastarąsias 24 valandas Ukrainos Donecko srityje pražudė du civilius, platformoje „Telegram“ pranešė šio regiono karinės administracijos vadovas Vadymas Filaškinas.
Pasak jo, du žmonės žuvo Kostiantynivkoje ir Bokovėje, o dar 12 civilių buvo sužeista.
Skaičiuojama, kad dėl Rusijos agresijos Donecko srityje iš viso žuvo 3 436 žmonės, o dar 7 898 buvo sužeisti. Į šiuos skaičius neįtraukti duomenys iš Mariupolio ir Volnovachos.
JAV pasirengusios teikti oro ir žvalgybos paramą taikos palaikymo pajėgoms Ukrainoje
Jungtinės Valstijos paskelbė, kad jos yra pasirengusios parūpinti žvalgybos išteklių ir mūšio lauko stebėsenos pajėgumų įgyvendinant bet kokį Vakarų saugumo planą pokario Ukrainoje, o kartu ir prisidėti prie Europos oro gynybos skydo šiai šaliai. Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, apie tai rašo leidinys „Financial Times“ (FT), remdamasis Europos pareigūnais.
Pažymima, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę Europos lyderiams pareiškė, kad Amerika dalyvaus „koordinuojant“ saugumo garantijas pokario Ukrainoje, kuriomis būtų siekiama užkirsti kelią bet kokiam Rusijos puolimui ateityje, kai jau bus pasiektas taikos susitarimas.
Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 920 rusų karių
Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. rugpjūčio 27 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 078 750 karių, iš kurių 920 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.
Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 11 135 rusų tankus (+1), 23 178 šarvuotąsias kovos mašinas, 32 024 artilerijos sistemas (+45), 1 472 raketų paleidimo sistemas, 1 212 oro gynybos sistemų (+1), 422 karo lėktuvus, 340 sraigtasparnių, 53 636 nepilotuojamuosius orlaivius (+194), 3 598 kruizines raketas, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 59 887 transporto priemones ir kuro cisternas (+118), 3 950 specialiosios įrangos vienetų.
Putinas bijo susitikti su Zelenskiu
Kremliaus lyderis Vladimiras Putinas bijo susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir aptarti karo užbaigimo sąlygas, su Vokietijos kancleriu Fredrichu Merzu surengtoje bendroje spaudos konferencijoje pasakė Kanados ministras pirmininkas Markas Carney‘is.
M. Carney‘is pareiškė, kad V. Putinas vis naujas sąlygas kelia ir reikalus vilkina būtent todėl, kad bijo šio susitikimo.
Witkoffas: Putinas yra pasirengęs taikai
JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas pareiškė, kad šią savaitę Niujorke susitiks su Ukrainos atstovais, rašo „Unian“.
„Šią savaitę susitinku su ukrainiečiais. Susitiksiu su jais Niujorke, ir tai yra svarbus signalas. Mes kasdien bendraujame su rusais“, – sakė jis.
Zelenskis paskelbė, kur siūlo surengti taikos derybas su Rusija
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kaip galimas būsimų taikos derybų su Rusija vietas pasiūlė Persijos įlankos valstybes, kelias Europos šalis ir Turkiją.
Antradienį savo naktiniame vaizdo kreipimesi V. Zelenskis sakė, kad derybos su šių šalių atstovais įvyks šią savaitę.
„Mes imsimės visų priemonių, kad šis karas baigtųsi“, – sakė jis, ragindamas tęsti tarptautinį spaudimą Maskvai. „Vieninteliai Rusijos siunčiami signalai rodo, kad ji ketina ir toliau vengti realių derybų“, – pridūrė jis.
Rusai surengė masinį puolimą Sumų srityje: griaudėjo sprogimai
Naktis Sumų srities gyventojams vėl buvo nerami – Rusijos okupantai masiškai atakavo miestą dronais, savo „Telegram“ kanale pranešė Sumų srities meras Artemas Kobzaras.
Pasak vadovo, mieste griaudėjo sprogimai. Jis teigia, kad buvo smūgių, tačiau ne į gyvenamuosius namus.
A. Kobzaras paragino gyventojus likti saugiose vietose ir informavo apie mobiliųjų ugnies grupių darbą.
Sumų srities karinės administracijos vadovas Olehas Hryhorovas taip pat pranešė, kad priešas smarkiai smogė dronais Sumų bendruomenės pakraštyje.
Jis pridūrė, kad aukų kol kas nėra, tačiau padaryta žalos infrastruktūrai. Į įvykio vietą išsiųstos avarinės tarnybos.
Trumpas Rusijai grasina „ekonominiu karu“: pažėrė kritikos ir Zelenskiui
JAV prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo apie „ekonominio karo“ riziką, jei jam nepavyks priversti Vladimiro Putino nutraukti konfliktą, pareikšdamas, kad turi omenyje „labai rimtas“ pasekmes, jei karo veiksmai tęsis, rašo „Evropeiskaja pravda“.
Apie tai D. Trumpas kalbėjo rugpjūčio 26 d. Baltuosiuose rūmuose susitikęs su savo kabineto nariais.
D. Trumpo komentarai buvo atsakymas į klausimą, ar yra terminas, per kurį V. Putinas turi sutikti su dvišalėmis derybomis su Volodymyru Zelenskiu, prieš JAV prezidentui pritaikant sankcijas, kuriomis jis grasina.
„Tai nebus pasaulinis karas, bet tai bus ekonominis karas, ir ekonominis karas bus blogas. Tai bus blogai Rusijai, ir aš to nenoriu“, – sakė D. Trumpas.
„Tai, ką turiu omenyje, yra labai rimta, jei būsiu priverstas tai padaryti“, – pridūrė Baltųjų rūmų vadovas.
D. Trumpas ne kartą grasino sankcijomis ir kitomis „pasekmėmis“ Maskvai, taip pat šalims, kurios perka rusišką naftą, padėdamos finansuoti Rusijos karinius veiksmus.
JAV prezidentas jau įvedė dvigubą 50 proc. muito tarifą Indijos importui dėl jos perkamos rusiškos naftos, tačiau jis nepasistūmėjo toliau ir nesiėmė priemonių prieš Kiniją bei kitas šalis.
D. Trumpas išreiškė nusivylimą dėl to, kad Rusija toliau puola Ukrainą, įskaitant atakas, kurios, jo teigimu, greitai prasidėjo po pokalbių su Putinu.
„Zelenskis taip pat nėra visiškai nekaltas“, – pridūrė jis rugpjūčio 26 d.
Anksčiau savo prezidentavimo metu D. Trumpas kritikavo V. Zelenskį už nepakankamą dėkingumą už JAV paramą ir vadino Ukrainos lyderį kliūtimi taikai.