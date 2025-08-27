Witkoffas: Putinas yra pasirengęs taikai
JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas pareiškė, kad šią savaitę Niujorke susitiks su Ukrainos atstovais, rašo „Unian“.
„Šią savaitę susitinku su ukrainiečiais. Susitiksiu su jais Niujorke, ir tai yra svarbus signalas. Mes kasdien bendraujame su rusais“, – sakė jis.
Zelenskis paskelbė, kur siūlo surengti taikos derybas su Rusija
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kaip galimas būsimų taikos derybų su Rusija vietas pasiūlė Persijos įlankos valstybes, kelias Europos šalis ir Turkiją.
Antradienį savo naktiniame vaizdo kreipimesi V. Zelenskis sakė, kad derybos su šių šalių atstovais įvyks šią savaitę.
„Mes imsimės visų priemonių, kad šis karas baigtųsi“, – sakė jis, ragindamas tęsti tarptautinį spaudimą Maskvai. „Vieninteliai Rusijos siunčiami signalai rodo, kad ji ketina ir toliau vengti realių derybų“, – pridūrė jis.
Rusai surengė masinį puolimą Sumų srityje: griaudėjo sprogimai
Naktis Sumų srities gyventojams vėl buvo nerami – Rusijos okupantai masiškai atakavo miestą dronais, savo „Telegram“ kanale pranešė Sumų srities meras Artemas Kobzaras.
Pasak vadovo, mieste griaudėjo sprogimai. Jis teigia, kad buvo smūgių, tačiau ne į gyvenamuosius namus.
A. Kobzaras paragino gyventojus likti saugiose vietose ir informavo apie mobiliųjų ugnies grupių darbą.
Sumų srities karinės administracijos vadovas Olehas Hryhorovas taip pat pranešė, kad priešas smarkiai smogė dronais Sumų bendruomenės pakraštyje.
Jis pridūrė, kad aukų kol kas nėra, tačiau padaryta žalos infrastruktūrai. Į įvykio vietą išsiųstos avarinės tarnybos.