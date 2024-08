Svarbiausi įvykiai:

12:35 | Galingas Ukrainos smūgis: sunaikino rusų naikintuvą-bombonešį, dar du apgadino, nušlavė aviacijos sandėlį

Ukrainos karinė žvalgyba skelbia, kad per šeštadienį įvykdytą smūgį Rusijos Rostovo srityje, kariniame aerodrome „Morozovsk“ buvo sunaikintas naikintuvas-bombonešis Su-34.

Pastebima, kad dar du tokio paties tipo Rusijos lėktuvai greičiausiai buvo apgadinti nuolaužų – šalia bortų užfiksuoti sprogimų krateriai.

Karinė žvalgyba taip pat pranešė, kad rusų aviacijos ginklų sandėlis buvo visiškai sunaikintas – aerodromo teritorijoje ir aplink jį nuo antrinio rusiškos amunicijos detonacijos matomi dideli išdegintos žemės plotai.

„Keturi techniniai pastatai ir du angarai „Morozovsk“ oro bazėje, esančioje už 265 kilometrų nuo fronto linijos, taip pat patyrė žalą, kuri buvo aiškiai matoma iš kosmoso“, – pranešė Ukrainos žvalgyba.

11:59 | Kariuomenės vadas O. Syrskis: F-16 padės sunaikinti daugiau Rusijos raketų ir lėktuvų

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Oleksandras Syrskis pareiškė, kad dabar, kai Ukrainą pasiekė naikintuvai F-16, bus numušta daugiau Rusijos raketų ir lėktuvų. Tai teigiama O. Syrskio pranešime, kurį jis paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“, praneša „Ukrinform“.

„F-16 yra Ukrainoje. Tai reiškia, kad bus daugiau sunaikinta okupantų. Bus daugiau numuštų raketų ir lėktuvų, kuriais Rusijos nusikaltėliai atakuoja Ukrainos miestus“, – teigė jis.

O. Syrskis padėkojo sąjungininkams už šį sprendimą. Juk, anot jo, veiksmingas modernių lėktuvų naudojimas pirmiausia reiškia, kad bus išsaugotos Ukrainos karių gyvybės.

„Dėkoju prezidentui, gynybos ministrui ir visiems, kurie dirbo 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, kad F-16 galėtų atsirasti mūsų danguje. Tai dar vienas svarbus žingsnis mūsų pergalės link“, – sakė A. Syrskis.

11:28 | Rusijos Rostovo srityje tikriausiai po dronų atakos liepsnoja naftos perdirbimo gamykla

Azovo mieste Rusijos Rostovo srityje kilo didelis gaisras. Naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi „Telegram“ kanalu „Astra“, pranešė, kad tikriausiai po dronų atakos liepsnoja naftos perdirbimo gamykla.

Vietos nepaprastųjų situacijų tarnyba tuo tarpu pareiškė, kad užsidegė lauke buvusios šiukšlės ir padangos ir liepsnos esą persimėtė į vieną saugyklų. Pasak gubernatoriaus Vasilijaus Golubevo , gaisro priežastis dar tiriama.

Liepsnos apėmė 5 000 kvadratinių metrų plotą. Anot „Telegram“ kanalo „161.ru/Nowosti Rostova“, vaizdo įrašuose buvo matyti didelis dūmų debesis virš naftos perdirbimo gamyklos pastato. Dviem ugniagesių komandoms esą pavyko gaisrą užgesinti.

10:59 | Vien naikintuvų F-16 neužteks: ekspertai Ukrainai iškėlė svarbią užduotį Rusijoje

Norėdamos panaudoti naikintuvus F-16, Ukrainos gynybos pajėgos turi, pasitelkdamos Vakarų tolimojo nuotolio ginkluotę, įveikti priešo oro gynybą Rusijos užnugaryje ir okupuotose Ukrainos teritorijose, rašo JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai.

10:22 | Rusų nuostoliai

Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. rugpjūčio 5 d. Ukrainoje sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės iš viso bemaž 584 090 rusų okupantų, iš jų 1 180 – vien per pastarąją parą.

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynėjai sunaikino 8 417 priešų tankus (+6 per pastarąją parą), 16 286 šarvuotąsias kovos mašinas (+31), 16 286 artilerijos sistemas (+31), 1 645 raketų paleidimo sistemas (+69), 910 oro gynybos sistemų, 365 karo lėktuvus, 326 sraigtasparnius, 13 122 nepilotuojamus orlaivius (+24), 2 414 sparnuotųjų raketų, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 22 094 transporto priemones (+68), 2 737 specialiosios įrangos vienetus (+3).

09:57 | Prie Latvijos krantų – du rusų naikintuvai: vokiečiai ir švedai skubiai pakėlė savo naikintuvus

Vokietija ir Švedija pakėlė naikintuvus, kad perimtų du Rusijos daugiafunkcinius naikintuvus Su-30, skridusius virš Baltijos jūros, rašo UNIAN. Kaip socialiniame tinkle X praneša Vokietijos karinės oro pajėgos, Rusijos lėktuvai danguje buvo užfiksuoti šeštadienį, rugpjūčio 3 d.

09:22 | Ukrainos pajėgos numušė 24 rusų dronus

Ukrainos oro pajėgos pirmadienį pranešė, kad praėjusią naktį numušė 24 rusų dronus.

Jų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad atakos dronai sunaikinti Kyjivo, Vinycios, Kirovohrado, Charkivo, Sumų, Poltavos ir Dnipropetrovsko srityse.

09:10 | Ypatingas Zelenskio prašymas – nori, kad NATO šalys numušinėtų raketas virš Ukrainos

Sekmadienį per Karinių oro pajėgų dienos iškilmes Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis užsiminė, kad Ukraina norėtų susitarti su NATO dėl koalicijos šalių, kurios galėtų numušinėti raketas virš Ukrainos, sukūrimo.

Pasak valstybės vadovo, būtina parengti daugiau techninių galimybių, kad dangų virš Ukrainos saugotų sąjungininkų aviacija.

„Man atrodo, kad šis sprendimas partneriams tikriausiai yra sunkus. Jie visada bijo nereikalingos eskalacijos. Mes su tuo kovojame, dirbsime“, – pabrėžė V. Zelenskis.

Jis pridūrė, kad „šios koalicijos šiandien tikrai trūksta, ir vienai šaliai prisiimti atsakomybę ir padėti ginkluotosioms pajėgoms numušti Rusijos raketas bus didelė atsakomybė“.

„Taip, [Rusijos kariai] smūgiuoja į Ukrainą, bet jie smūgiuoja ir mūsų kaimynų kryptimi. Žinoma, pirmiausia Aljanso šalių“, – pabrėžė V. Zelenskis.

Ukrainos lyderis jau pavedė šalies diplomatams bendradarbiauti su NATO rengiant tinkamą susitikimą, kuriame šalys aptars Ukrainos dangaus apsaugą. Jis mano, kad geras variantas būtų sušaukti „Ukrainos-NATO“ tarybos posėdį.

08:42 | Juodojoje jūroje dislokuotas vienas sparnuotosiomis raketomis ginkluotas rusų laivas

Juodojoje jūroje yra dislokuotas vienas sparnuotosiomis raketomis „Kalibr“ ginkluotas rusų laivas. Apie tai feisbuke paskelbtoje operatyvinėje informacijoje pranešė Ukrainos karinis jūrų laivynas.

„Juodojoje jūroje yra dislokuotas vienas priešų laivas, ginkluotas sparnuotosiomis raketomis „Kalibr“ ir vienu metu galintis paleisti iki 4 raketų salvę“, – nurodoma pranešime.

Azovo jūroje priešų laivų nėra, tuo tarpu Viduržemio jūroje budi du rusų laivai, vienas iš jų – ginkluotas sparnuotosiomis raketomis „Kalibr“, vienu metu galintis paleisti iki 16 raketų salvę, toliau rašoma pranešime.

08:09 | Vyresnysis diplomatas: reaguodama į Vakarų veiksmus, Rusija gali dislokuoti branduolinių raketų

Duodamas interviu televizijos kanalui „Rosija 1“, Rusijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas Sergejus Riabkovas pasakė, kad gali ateiti koks momentas, kai Rusijai reaguojant į Vakarų veiksmus teks dislokuoti branduolinių raketų, praneša naujienų agentūra TASS.

„Galiu patvirtinti – jeigu vyriausiasis (Rusijos karinių pajėgų) vadas (Vladimiras Putinas), jeigu mūsų kariškiai pasakys, kad mums reikia specialių paleidimo sistemų su specialiais šaudmenimis, taip ir bus padaryta. Bet tokį sprendimą jie turi priimti remdamiesi keletu veiksnių. Neatmetu galimybės, kad ateis ta akimirką, kai to prireiks“, – pasakė jis.

07:30 | Malis paskelbė nutraukiantis diplomatinius santykius su Ukraina

Malis sekmadienį paskelbė nutraukiantis diplomatinius santykius su Ukraina, kaltindamas aukšto rango Ukrainos pareigūną, pripažinus Kyjivo vaidmenį liepos įvykiuose, kai Malio kariai patyrė didelį pralaimėjimą.

Per liepos pabaigoje šalies šiaurėje įvykusį pralaimėjimą, dėl kurio Malio kariuomenė kaltina „separatistus ir džihadistus“, nukentėjo ir Rusijos samdinių grupės „Wagner“ nariai.

Vyriausybės atstovas pulkininkas Abdoulaye Maiga pareiškė, kad Malis „nedelsiant nutrauks santykius“.