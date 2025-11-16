Dalį Anglijos nusiaubė galinga audra: „Mane pažadino didelis triukšmas“

Taip iš paukščio skrydžio atrodo Monmuto miestelis Velse. Čia praūžusi audra Klaudija sukėlė staigų potvynį ir privertė evakuotis beveik 10 tūkstančių Monmuto gyventojų. Skęsta gatvės, žmonių namai ir kiemai, ūkiai ir verslai.
„Mane pažadino didelis triukšmas. Buvo tamsu ir nieko nemačiau pro langą, tad pasišviečiau žibintuvėliu ir išvydau galingą vandens srovę.“
Būtent apie šį vaizdą kalba Monmuto gyventoja. Dėl smarkaus lietaus miestelio gatvės virto srauniomis upėmis, kuriose ėmė skęsti automobiliai ir kitas vietinių turtas.
„Nežinau, ar matote, bet mano šonines duris nunešė vanduo.“
Šįryt vaizdas jau kiek kitoks. Vanduo atslūgo, pavojus nebegresia, tačiau žmonės skuba tvarkytis, nes artėja šalčiai ir sniegas. Visgi vietiniai sako, kad šiemet Kalėdos bus liūdnos.
„Tai turėtų būti tas metų laikas, kai puošiamės Kalėdoms ir jis toks svarbus... O dabar... Tiek visko netekome.“
Audra Klaudija siautėjo ir Portugalijoje. Ten žuvo trys žmonės – viena senjorų pora nuskendo savo užtvindytuose namuose, o čia žuvo 85-erių britė. Šioje kempingo teritorijoje įsisuko uraganas, kuris ne tik nusinešė gyvybę ir pridarė materialinės žalos, bet ir sužalojo 28-is žmones.
