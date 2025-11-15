Siaubinga audra siaučia Europos šalyje: žuvo moteris, 28 žmonės sužeisti

BBC pranešė, kad per audrą Albufeiros kempinge žuvo 85-erių metų moteris iš Jungtinės Karalystės. Dar du žmonės buvo sunkiai sužeisti, o trys patyrė lengvus sužalojimus.
Netoliese esančiame viešbutyje, kur šeštadienio rytą taip pat siautė audra, 23 žmonės buvo nesunkiai sužeisti.
Nacionalinė meteorologijos tarnyba IPMA tikrina informaciją, ar audros metu galėjo būti kilęs viesulas. Radarų duomenis rodo, kad tokia tikimybė buvo labai didelė.
IPMA teigia, kad sunku prognozuoti, kada ir kur gali kilti viesulai.
Audra kilo apie 11 val. ryto Portugalijos (1 val. Lietuvos) laiku ir truko iki 15 val. (17 val. Lietuvos laiku).
Kempinge nufilmuotame vaizdo įraše matosi išvirtę medžiai, nuolaužos ant žemių ir automobiliai išdaužytais stiklais.
Portugalijos premjeras Luisas Montenegro išreiškė gilią užuojautą žuvusios britės šeimai, o sužeistiesiems palinkėjo greitai pasveikti.
Portugalijoje ir dalyje Ispanijos pastarąsias dvi dienas siautė audra „Claudia“. Ketvirtadienį Lisabonoje žuvo pagyvenusi pora, kai jų namus užtvindė vanduo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!