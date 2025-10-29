Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Vietname rekordinės liūtys pražudė 4 žmones, užlieta 100 000 namų

2025-10-29 17:46 / šaltinis: BNS
2025-10-29 17:46

Centrinėje Vietnamo dalyje dėl rekordinių liūčių kilus potvyniams šią savaitę žuvo mažiausiai keturi žmonės, buvo užlieta daugiau kaip 100 tūkst. namų, trečiadienį pranešė Aplinkos ministerija.

Vietname rekordinės liūtys pražudė 4 žmones, užlieta 100 000 namų

Centrinėje Vietnamo dalyje dėl rekordinių liūčių kilus potvyniams šią savaitę žuvo mažiausiai keturi žmonės, buvo užlieta daugiau kaip 100 tūkst. namų, trečiadienį pranešė Aplinkos ministerija.

REKLAMA
0

Vietnamo pakrančių provincijas liūtys merkia nuo sekmadienio. Per 24 valandas iškrito iki 1,7 m kritulių – rekordiškai daug.

Hujės, Da Nango ir Lam Dongo provincijose žuvo keturi ir dingo dar penki žmonės, sakoma ministerijos pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak ministerijos, pranešta apie daugiau kaip 150 žemės nuošliaužų, sunaikinta 2,2 tūkst. ha pasėlių, užlieti 103 525 namai.

REKLAMA
REKLAMA

Hujės mieste trečiadienio rytą vandeniui atslūgus, į namus ėmė grįžti evakuoti žmonės, kurių iš viso buvo daugiau kaip 21 tūkstantis.

REKLAMA

Tačiau iki vidurdienio vėl pradėjo lyti ir vietos hidroelektrinė buvo priversta išleisti vandenį iš savo rezervuarų.

Da Nango provincijoje taip pat prognozuojami tolesni potvyniai artimiausiomis dviem dienomis. Da Nango miesto upės jau yra smarkiai patvinusios, nurodė Aplinkos ministerija.

Mokslininkai sako, kad dėl žmogaus nulemtos klimato kaitos ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai, tokie kaip audros ir potvyniai, pražudo daugiau žmonių ir lemia didesnę destrukciją.

REKLAMA
REKLAMA

Vietname per devynis pirmuosius šių metų mėnesius dėl stichinių nelaimių, daugiausia audrų, potvynių ir žemės nuošliaužų, žuvo ar dingo 187 žmonės.

Be to, buvo sunaikinta daugiau kaip 240 tūkst. ha pasėlių, sugriauta ar apgadinta 38 tūkst. namų, nurodo Generalinis statistikos biuras.

Bendri ekonominiai nuostoliai vertinami daugiau kaip 610 mln. JAV dolerių (524,5 mln. eurų).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų