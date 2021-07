Pergalę atrankoje pažadėjęs Giedraitis: „Mes viską darome širdimi“

Ketvirtadienį vakare, 19:30 val., lietuviai žais antrąsias atrankos turnyro rungtynes ir susitks su Pietų Korėjos krepšininkais. Rungtynes tiesiogiai galite stebėti TV3 televizijoje, taip pat naujos kartos televizijoje Go3.

(49 nuotr.) FOTOGALERIJA. Olimpinis atrankos turnyras: Lietuva – Venesuela

Aiškūs rinktinės lyderiai

Dabartinė Dariaus Maskoliūno vadovaujama Lietuvos rinktinė turi vieną labai aiškų pranašumą prieš likusius varžovus – tai aukščiausio lygio centrai iš NBA, Jonas Valančiūnas ir Domantas Sabonis.

Krepšinio ekspertai vienas po kito beda pirštu į vidurio puolėjų poziciją šiųmetinėje Lietuvos rinktinėje ir drąsiai ją vadina stipriausia ne tik Europoje, bet galbūt ir visame pasaulyje.

Prieštarauti tam priežasčių mažai – mat J. Valančiūnas yra vienas iš dviejų svarbiausių Memfio „Grizzlies“, o D. Sabonis vienas iš dviejų svarbiausių Indianos „Pacers“ krepšininkų.

Rinktinės X faktorius

Vis dėlto, Lietuvos rinktinė turi toli gražu ne vien šį kozirį. D. Maskoliūno suburtame dvyliktuke vietos atsirado ir karjeros sezoną Vitorijos „Baskonia“ klube sužaidusiam Rokui Giedraičiui.

R. Giedraitis jau pirmoje dvikovoje prieš Venesuelos rinktinę parodė, kad yra itin svarbi dabartinės rinktinės dalis. Pergalės 76:65 fone R. Giedraitis aikštelėje praleido 26 minutes – daugiausiai iš visos komandos, daugiau ir už JV bei Sabonį. Per šį laiką „Baskonia“ žvaigždė pelnė 10 taškų ir atkovojo 2 kamuolius.

Ir nors tokia statistika pačiam R. Giedraičiui dabar yra įprasta ir nestebinanti, prieš kelis metus, kaip sako pats, jis dar negalėjo pagalvoti apie tai, kad vieną dieną žais Lietuvos rinktinėje. Tiesa, nuo pat vaikystės jis kruopščiai dėl to dirbo.

„Aš to siekiau. Aš niekada to nežinojau, nes niekada krepšinyje niekas to nežino. Čia reikia ir labai daug sėkmės, bet taip, tikrai to siekiau. Nuo pat mažų dienų žinojau, kad čia mano kelias ir turiu jam atiduoti visas pastangas“, – dabar, jau ne pirmą kartą apsivilkęs rinktinės marškinėlius, sako R. Giedraitis.

Karjera kilo itin sparčiai

Bendrai profesionalią krepšininko karjerą šis tauragiškis, tada dar būdamas 18 metų, 2011 metais pradėjo Šiauliuose ir rungtyniavo Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL). Vis tik, jau po pirmųjų dvejų metų NKL rėmai šiam itin staigų metimą turinčiam talentui tapo per siauri.

Jau 2013 metais R. Giedraitis debiutavo Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kur apsivilko „Šiaulių“ marškinėlius, bet ir Šiauliuose jam tapo per ankšta. Mat po dvejų sezonų tada dar 23 metų krepšininką įsigijo Vilniaus „Ryto“ klubas. Sostinėje R. Giedraitis sirgalius savo taikliais tritaškiais ir įspūdingais dėjimais džiugino trejus metus, kol galiausiai persikėlė į Eurolygą – apsivilko Berlyno ALBA marškinėlius.

ALBA komandoje R. Giedraitis buvo itin gerbiamas ir mylimas sirgalių – paskutiniame sezone 2020 metais jis tapo rezultatyviausiu ekipos žaidėju, o tai leido pakilti ir į dar aukštesnį lygį ir apsivilkti vienos stipriausių komandų Europoje, Vitorijos „Baskonia“ marškinėlius.

„Asmeniškai tikėjausi, kad šis sezonas man bus sunkesnis. Buvau nusiteikęs žymiai sunkesniam sezonui, bet tai kartu ir nereiškia, kad buvo lengva. Tiesiog viskas vyko gana sklandžiai, įgavau labai daug patirties iš trenerio Ivanovičiaus. Sezonas buvo labai įdomus“, – patirtį Vitorijoje įvertino pats krepšininkas.

Plačiau apie R. Giedraičio karjerą, atmosferą Lietuvos rinktinėje ir olimpinį atrankos turnyrą bei Luka Dončičiaus faktorių – interviu:

Rokai, gyvenate itin įtemptu ritmu. Vos pasibaigus sezonui iškart atvykote į rinktinės stovyklą. Ar jūs nepervargstate?

Nuovargis tikrai buvo. Kai baigėme sezoną, po kokių dviejų pradėjo jaustis didelis nuovargis. Tačiau tai labiau buvo psichologija – esi įpratęs prie didelių krūvių, tavo kūnas išmoksta adaptuotis. O kai kelias dienas ilgiau nepajudi, tada pajauti psichologinį nuovargį.

Turbūt atvykus į rinktinę psichologinė būsena pasikeičia į gerąją pusę?

Rinktinėje emocijos geros, visada smagu čia būti, visada gera būti tarp geriausių Lietuvos krepšininkų. Mes visi turime vieną ir tą patį tikslą – patekti į olimpiadą. Kol dar nebuvo paskelbtas dvyliktukas, jautėme tokią sveiką konkurenciją, bet ji neišvengiamai šiek tiek ir turi būti. Tiesą pasakius, vos pradedi žaisti už rinktinę, iškart pamiršti nuovargį ir bendrai praėjusį sezoną. Dabar visas dėmesys ir visos emocijos čia.

O kas taip stipriai motyvuoja čia kiekvieną vasarą atvykti, kas jus stumia į priekį?

Mes viską darome širdimi. Juk pinigų mes čia negauname, važiuojame atstovauti Lietuvai. Lietuvai atiduodame savo vasaras, savo atostogas. Tikrai susirenkame padirbėti iš širdies – kitaip ir būti negali. Tuo, manau, ir yra ypatinga Lietuvos rinktinė – savo branduoliu ir savo gera emocija.

Kuo labiausiai skiriasi klubinis krepšinis nuo tarptautinio, kuris jums pačiam yra arčiau širdies?

Klubiniame krepšinyje dešimt mėnesių matai tuos pačius veidus, tikrai yra monotonijos. Man atrodo, kad tai yra žymiai sunkiau, nei būnant rinktinėje. Kai žmonės keičiasi, prisitaikyti yra lengviau. Visą sezoną išbūti su tais pačiais žmonėmis, dirbti tą patį darbą, vėl ir vėl keltis rytais ir eiti treniruotis... Tai yra tikrai sunku. Bet mus tiesiog krepšinis veža, todėl nemanau, kad kažkada tai gali atsibosti. Tokia rutina niekada neatsibos.

Sakote, kad užsienyje žaisti yra gana sunku?

Rinktinėje mes vienas kitą geriau suprantame, juk visų pirma kalbame ta pačia kalba. Praėjusiais metais, kai nuvažiavau į Vitoriją, tikrai nežinojau, ko tikėtis. Nežinojau, kaip kalbės treneris, kaip bus nusiteikę komandos draugai. Bet krepšinis toks sportas, turi prisitaikyti.

O kaip bendrai vertinate praėjusį sezoną tiek komandai, tiek sau asmeniškai?

Eurolygoje viskas tikrai buvo gerai, pasiekėme tai, ką ir tikėjomės pasiekti. Bet Ispanijos čempionate mums nesusiklostė – tikrai jaučiame tam tikras nuoskaudas, mes nenorime pralaimėti „Valencia“ komandai, kaip tai padarėme. Kelias dienas po iškritimo iš čempionato tikrai buvo labai liūdna, bet po to tenka suprasti, kad nieko jau nepakeisi, reikia žiūrėti į priekį. Iškart po to pradėjau galvoti apie rinktinę. Asmeniškai tikėjausi, kad šis sezonas man bus sunkesnis. Buvau nusiteikęs žymiai sunkesniam sezonui, bet tai kartu ir nereiškia, kad buvo lengva. Tiesiog viskas vyko gana sklandžiai, įgavau labai daug patirties iš trenerio Ivanovičiaus. Sezonas buvo labai įdomus.

Rinktinėje debiutavote 2019 metais, tačiau jau dabar atrodote kaip neatsiejama jos dalis. Ar Rokas Giedraitis visada žinojo, kad vieną dieną taip ir bus?

Aš to siekiau. Aš niekada to nežinojau, nes niekada krepšinyje niekas to nežino. Čia reikia ir labai daug sėkmės, bet taip, tikrai to siekiau. Nuo pat mažų dienų žinojau, kad čia mano kelias ir turiu jam atiduoti visas pastangas. Į šį rezultatą susideda labai daug faktorių, ypač sporte viską lemia ne tik talentas, bet ir sveikata, taip pat komandos, kuriose atsiduri. Labai daug priklauso nuo trenerių – ar jie tavęs nori, ar jie tavimi pasitiki. Man pasisekė, nes beveik visos karjeros metu pakliūdavau pas tuos trenerius, kurie manęs norėjo, kurie žinojo, kaip mane išnaudoti. Nuo vaikystės to siekiau, tikrai to nežinojau, bet dabar jau galiu pasakyti, kad panašu, jog viskas tikrai eina gera linkme. Viskas yra labai gerai.

Ko tikitės iš olimpinio atrankos turnyro?

Tikimės tik pergalės. Tikimės laimėti visus mačus ir pasiimti tą bilietą į Tokiją. Turime tą padaryti, noriu pažadėti žmonėms pergalę, bet svarbu, kad ją iš tiesų ir pasiektume, o tam reikia daugybės faktorių. Turnyras vyksta Kaune, mums suteiktos pačios geriausios sąlygos, niekur nereikia važiuoti, niekuo nereikia rūpintis. Mes juk krepšinio šalis, todėl neturime jokių kitų minčių – galvoje tik olimpinės žaidynės.

Visi kalba apie Luką Dončičių. Jūsų akimis, ar jis iš tiesų yra toks nesustabdomas varžovas?

Dončičius tikrai yra didelis faktorius, bet šalia Dončičiaus dar yra Prepeličius, Mike‘as Toby, Dragičius, su kuriuo visus metus žaidžiau Vitorijoje. Tikrai gera komanda pas juos. Bet taip, aiškiai išreikštas lyderis slovėnų rinktinėje yra ir bus Dončičius, jis turbūt su kamuoliu rankose galėtų praleisti link 35-40 minučių, jei to tik prireiktų.

