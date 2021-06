Olimpinės atrankos „burbulas“ Kaune: su fanų zona ir staigmenomis žiūrovams

Jau birželio 29 dieną Lietuvos krepšininkai stos į pirmąją kovą su Venesuelos rinktine. Visas atrankos rungtynes tiesiogiai galite stebėti per TV3 televiziją, taip pat naujos kartos televizijoje Go3.

Lietuviai A grupėje susitiks ir su Pietų Korėja, o kitoje B grupėje kausis Slovėnija, Lenkija ir Angola. Principas atrankos labai paprastas – dvi geriausios grupės komandos patenka į pusfinalį, o vėliau vyksta kova dėl vienintelio bilieto į Tokiją.

Šis olimpinės atrankos turnyras turėjo vykti lygiai prieš metus, tačiau FIBA dėl koronaviruso pandemijos nusprendė atranką vykdyti prieš pat olimpiados pradžią.

Birželio 22 dieną į Lietuvą pirmieji atskrido svečiai iš tolimosios Pietų Korėjos. Taigi, nors varžybos prasideda tik kitą savaitę, oficialiai „burbulas“ Kaune startavo jau šį antradienį.

Žodis „burbulas“ čia naudojamas ne šiaip sau – COVID-19 ligos užkratas niekur nedingo, todėl visą atrankos turnyrą organizuojančiai Lietuvos krepšinio federacijai (LKF) kartu su svarbiausiomis šalies institucijomis, tokiomis, kaip Vidaus reikalų ministerija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba ar bendrai Vyriausybė su Ministre Pirmininke Ingrida Šimonyte, svarbiausia misija išlieka dalyvių ir žiūrovų saugumas.

Užbėgant už akių visiems koronaviruso pandemijos sukeltiems sunkumams, kuriuos nuolat išskiria olimpinio atrankos turnyro organizatoriai, svarbiausia paminėti – Kauno „Žalgirio“ arena kiekvienos dvikovos metu galės būti užpildyta 75 proc. dalimi.

Tai reiškia, kad tokios didelės krepšinio šventės Lietuvoje nebuvo nuo pat pandemijos pradžios ir karantino įsigaliojimo.

Kalbėdamas apie Kauno „burbulo“ užkulisius, LKF Generalinis sekretorius Mindaugas Špokas buvo atviras – šiai dienai tai yra didžiausias įmanomas su krepšiniu susijęs renginys Lietuvoje, o vien galimybė jį surengti yra didelė privilegija.

„Olimpinis atrankos turnyras Kaune yra didelė šventė kiekvienam krepšinio sirgaliui. Sunku su tuo nesutikti, nes atranką norėjo rengti tikrai ne tik Lietuva. Šiandien tai yra didžiausias krepšinio renginys, kokį galime turėti – toliau jau nebent pačios olimpinės žaidynės.

Patirties jau turime, todėl žinome, kad renginys pavyks. Tiesa, tam reikėjo ypatingai didelių pastangų, darbai iki pat šiol vyksta nuolat, kiekvieną dieną. Turime parengę planus B ir C, jei kažkas įvyktų ne taip, kaip tikėjomės“, – džiaugėsi M. Špokas.

O būtent faktas, kad atranka vyksta Kaune, pasak M. Špoko, yra didelė pagalba pačiai Lietuvos rinktinei, siekiančiai pratęsti pergalingą istoriją ir kaip nepriklausomai šaliai sudalyvauti iki šiol visose rengtose olimpinėse žaidynėse.

„Mes norime padėti komandai – nereikia niekur skraidyti, nereikia papildomai planuoti laiko, nereikia spręsti jokių papildomų organizacinių klausimų. Lietuviai turės kiek įmanoma geresnes galimybes susikoncentruoti žaidimui“, – dėstė LKF Generalinis sekretorius.

Taigi, kaip atrodys visas olimpinis atrankos turnyras Kaune?

1. Kiekvienam dalyviui – privalomi koronaviruso testai likus 48 valandoms iki atvykimo į viešbutį.

„Saugumui – natūralu, didžiausias dėmesys. Kiekvienos rinktinės kiekvienas žaidėjas, treneris ar komandos atstovas turės gauti neigiamą koronaviruso testo rezultatą, nepaisant to, ar jau turi imunitetą, ar turi galimybių pasą. Turime suprasti, kad komandos atvyksta iš skirtingų žemynų, todėl visiems privalome taikyti vienodas taisykles“, – sakė M. Špokas.

2. Rinktinėms – skirtingi viešbučio aukštai, skirtingi autobusai, žaidėjams sužymėtos visos vietos, net ir valgymui.

„Visos rinktinės įsikurs viename viešbutyje, tačiau tarpusavyje nekontaktuos – kiekviena komanda gyvens atskirame aukšte. Kiekviena jų turės ir savo autobusą, kiekvienas žaidėjas turės jam pažymėtą vietą, kiekvienas jų turės net ir savo valgymo vietas“, – dėstė M. Špokas.

3. Arenoje – visiems skirtingi įėjimai, žiūrovams – apsauginės kaukės dovanų.

„Į areną visi šventės dalyviai pateks per skirtingus įėjimus, skirtingais būdais. Rinktinės atvyks per vieną įėjimą, žurnalistai ir kiti žiniasklaidos atstovai taip pat turės savąjį, o žiūrovai į areną pateks per kelis kitus skirtingus įėjimus, prie durų kiekvienam bus įteikta apsauginė veido kaukė, kurią bus privaloma dėvėti viso renginio metu. Beje, pavalgyti ir atsigerti arenoje bus galima tik tam tikrose zonose“, – pasakojo M. Špokas.

4. Šalia arenos – Fanų zona.

„Matome didelį susidomėjimą ir sparčiai tirpstančius bilietus, todėl kviesime žmones stebėti krepšinį ir lauke – šalia arenos bus įrengta speciali fanų zona su dideliu ekranu. Ten taip pat reikės laikytis saugumo reikalavimų, tačiau kiekvienas norintis galės pabuvoti šalia savo mylimos rinktinės“, – sakė M. Špokas.

5. Bilietais reiktų pasirūpinti jau dabar

„Bilietų prekyba mus net kiek nustebino. Akivaizdu, kad lietuviai pasiilgę krepšinio – štai į finalą jau nebeliko daugiau kaip pusės bilietų, jie sparčiai tirpsta kasdien. Net ir į pusfinalio rungtynes jau parduota apie 40-50 proc. bilietų, todėl panašu, kad arena per svarbiausius mačus bus kone sausakimša“, – džiaugėsi M. Špokas.

Olimpinės atrankos krepšinio turnyrą lietuviai pradės birželio 29 dieną rungtynėmis su Venesuelos komanda, o liepos 1 dieną lauks susitikimas su Pietų Korėjos rinktine. Kitoje grupėje (B) rungtyniaus Slovėnijos, Lenkijos ir Angolos krepšininkai. Į pusfinalį pateks po dvi geriausias grupės komandas. Tokijo olimpinės žaidynės vyks 2021 m. liepos 23 – rugpjūčio 8 dienomis.