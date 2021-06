Ant parketo grįžęs Kalnietis: „Iki optimalios formos man dar trūksta“

Pergalingų rungtynių prieš Rusijos vyrų krepšinio rinktinę fone, kapitonas parodė, kad jau yra pasiruošęs žaisti ir nusivalyti dulkes nuo savo varikliuko.

M. Kalnietis rungtynėse su Rusija per nepilnas 16 minučių įmetė 5 taškus, perėmė 3 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

Po rungtynių mintimis dalinęsis M. Kalnietis minėjo, kad pirmoji rungtynių dalis buvo slogi dėl elementariausių dalykų.

„Pirmoji rungtynių pusė buvo kažkiek slogi dėl to, kad treneris buvo minėjęs, jog pagrindinis akcentas yra klaidos, o mes neišpildėme to, ko jis norėjo ir būtent trylika klaidų žudė mus pirmoje rungtynių dalyje. Antroje mačo pusėje susitvarkėme žaidimo organizaciją, atsirado ramybė, mintis, geresnis kamuolio judėjimas, įėjimas į pozicijas, iš kurių norime atakuoti, ir to pasėkoje atitrūkome“, – mintimis apie rungtynes dalijosi M. Kalnietis.

Paklaustas apie tai, kaip jaučiasi ant parketo po tokios pertraukos, M. Kalnietis pasakė, kad iki optimalios formos dar tikrai trūksta.

„Nėra viskas labai gerai. Normalu, kad po pusantro mėnesio tiek koja ne ta, tiek visas žaidybinis ritmas pamestas. Turiu būti kantrus, žinau, kad labai greitai viskas nebus, bet džiaugiuosi, kad koja po krūvio neblogėja ir kiekvieną dieną einu žingsnį į priekį bei tikiuosi, kad galėsiu geriau organizuoti žaidimą Lietuvos rinktinei“, – apie savo sveikatą pasakojo kaunietis.