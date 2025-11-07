Teisingumo viceministru paskirtas Martynas Dobrovolskis

Pranešama, kad M. Dobrovolskis turi sukaupęs teisinio darbo patirties dirbdamas Teisingumo ministerijos Baudžiamosios justicijos grupės vyresniuoju patarėju, taip pat Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo padėjėju Vilniaus apygardos teisme.
M. Dobrovolskis yra Vilniaus universiteto (VU) Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros lektorius. Jis yra įgijęs teisės krypties magistro kvalifikacinį laipsnį VU Teisės fakultete, šiuo metu siekia įgyti mokslo daktaro kvalifikacinį laipsnį.
Pasak ministerijos, M. Dobrovolskis kuruos baudžiamosios justicijos, bausmių vykdymo politikos, Europos Sąjungos teisės, Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai klausimus.
Kaip rašė BNS, spalio pradžioje R. Tamašunienės politinėje komandoje darbą pradėjo viceministrės Barbara Aliaševičienė ir Kristina Zamarytė-Sakavičienė, kanclerė Liucina Kotlovska.
