Teisingumo viceministrėmis paskirtos Barbara Aliaševičienė, Kristina Zamarytė-Sakavičienė

Viceministrė B. Aliaševičienė kuruos notariato, civilinės metrikacijos, antstolių veiklos, vartotojų teisių apsaugos, politinių organizacijų ir religinių bendruomenių, teisingumo ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės registrų informacinių sistemų veiklos sritis.
Ji turi teisinį išsilavinimą, yra dirbusi Vilniaus rajono savivaldybės teisininke, Statybos sektoriaus vystymo agentūros prie Aplinkos ministerijos Priežiūros padalinio vadove.
Viceministrė K. Zamarytė-Sakavičienė kuruos nacionalinės teisės sistemos plėtros, politikos formavimo civilinės teisės, civilinio proceso teisės, administracinių bylų teisenos, mediacijos, teismo ekspertizės srityse klausimus.
Ji yra dirbusi Laisvos visuomenės instituto direktore, buvo valdybos nare, taip pat yra vadovavusi Biomedicinos etikos ir teisės institutui, ėjo patarėjos pareigas Seimo kanceliarijoje, dirbo geros klinikinės praktikos inspektore Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje, taip pat yra dirbusi dėstytoja Mykolo Romerio universiteto Teisės mokykloje.
K. Zamarytė-Sakavičienė Mykolo Romerio universitete yra įgijusi teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.
Teisingumo ministerijos kanclere paskirta L. Kotlovska anksčiau buvo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktore bei direktorės pavaduotoja.
L. Kotlovska yra įgijusi sociologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje (buvęs Vilniaus pedagoginis universitetas).
R. Tamašunienė teisingumo ministre tapo rugpjūtį performavus valdančiąją koaliciją ir prie jos prisidėjus Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai.
