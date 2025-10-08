Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Teisingumo viceministrėmis paskirtos Barbara Aliaševičienė, Kristina Zamarytė-Sakavičienė

2025-10-08 12:36 / šaltinis: BNS
2025-10-08 12:36

Teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės politinio pasitikėjimo komandoje darbą pradeda viceministrės Barbara Aliaševičienė ir Kristina Zamarytė-Sakavičienė bei kanclerė Liucina Kotlovska, trečiadienį pranešė ministerija.

Teisingumo ministerija BNS Foto

Teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės politinio pasitikėjimo komandoje darbą pradeda viceministrės Barbara Aliaševičienė ir Kristina Zamarytė-Sakavičienė bei kanclerė Liucina Kotlovska, trečiadienį pranešė ministerija.

REKLAMA
0

Viceministrė B. Aliaševičienė kuruos notariato, civilinės metrikacijos, antstolių veiklos, vartotojų teisių apsaugos, politinių organizacijų ir religinių bendruomenių, teisingumo ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės registrų informacinių sistemų veiklos sritis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji turi teisinį išsilavinimą, yra dirbusi Vilniaus rajono savivaldybės teisininke, Statybos sektoriaus vystymo agentūros prie Aplinkos ministerijos Priežiūros padalinio vadove. 

REKLAMA
REKLAMA

Viceministrė K. Zamarytė-Sakavičienė kuruos nacionalinės teisės sistemos plėtros, politikos formavimo civilinės teisės, civilinio proceso teisės, administracinių bylų teisenos, mediacijos, teismo ekspertizės srityse klausimus.

REKLAMA

Ji yra dirbusi Laisvos visuomenės instituto direktore, buvo valdybos nare, taip pat yra vadovavusi Biomedicinos etikos ir teisės institutui, ėjo patarėjos pareigas Seimo kanceliarijoje, dirbo geros klinikinės praktikos inspektore Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje, taip pat yra dirbusi dėstytoja Mykolo Romerio universiteto Teisės mokykloje.

K. Zamarytė-Sakavičienė Mykolo Romerio universitete yra įgijusi teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.

REKLAMA
REKLAMA

Teisingumo ministerijos kanclere paskirta L. Kotlovska anksčiau buvo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktore bei direktorės pavaduotoja.

L. Kotlovska yra įgijusi sociologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje (buvęs Vilniaus pedagoginis universitetas).

R. Tamašunienė teisingumo ministre tapo rugpjūtį performavus valdančiąją koaliciją ir prie jos prisidėjus Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų