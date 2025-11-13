 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė: vežėjai ignoravo rizikas Baltarusijoje

2025-11-13 12:43 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 12:43

Premjerė Inga Ruginienė sako, kad Lietuvos vežėjų įmonės, kurioms priklauso Baltarusijoje strigę vilkikai, nuo 2021-ųjų metų buvo nuolatos perspėjamos apie reisų vykdymo į kaimyninę valstybę rizikas, tačiau jas ignoravo. Vyriausybės vadovė pažymi, kad trumpalaikiai pasienio kontrolės punktų uždarymai spalį buvo perspėjimo signalas, jog valstybės siena bus uždaryta ilgesniam laikotarpiui.

Inga Ruginienė (nuotr. Roberto Riabovo)

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Suprantu ir man apmaudu, kaip yra sudėtinga šiai dienai „Linavai“ su visomis įmonėmis ir užstrigusiais vilkikais, bet nuo 2021-ų metų jie buvo perspėjami nuolatos, kad vykti į Baltarusiją ir kaimynines šalis yra rizikų, bet ignoravo tas rizikas“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė I. Ruginienė.

„Sienas ne iškart uždarėme, uždarėme palaipsniui. Tos rizikos buvo nuolatos kartojamos ir nuolatos buvo perspėjimo signalai, kad bus uždarytos sienos, bet nieko nebuvo daryta iš anos pusės. Suprantu, gaila, bet šiai dienai saugumas yra pirmoje vietoje“, – teigė ji.

Premjerė teigia neturinti duomenų, jog kartu su vilkikais Baltarusijoje yra likusių Lietuvos piliečių.  

„Neturiu duomenų, kad yra Lietuvos piliečiai, bet, kad trečiųjų šalių piliečiai sėdi vilkikuose, tokių duomenų turiu“, – sakė ji. 

ELTA primena, kad atsižvelgiant į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.

Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis. 

Anksčiau vidaus reikalų ministras teigė, kad po šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų.

Anksčiau skelbta, kad A. Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.

Baltarusija taip pat pranešė, jog pasienyje užstrigę ir į Lietuvą patekti negalintys vilkikai bus perkelti į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles bei apmokestinti.

