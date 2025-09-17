Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda: tai, kas vyksta Gazoje ir visame regione, nemaža dalimi yra ir paties Izraelio kaltė

2025-09-17 10:52 / šaltinis: ELTA
2025-09-17 10:52

Dėl padėties Gazoje ir visame Artimųjų Rytų regione nemaža dalimi yra kaltas pats Izraelis, sako Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.

Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas

Dėl padėties Gazoje ir visame Artimųjų Rytų regione nemaža dalimi yra kaltas pats Izraelis, sako Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.

0

„Manau, kad tai, kas vyksta Gazoje, kas vyksta visame regione, yra nemaža dalis ir paties Izraelio kaltės“, – trečiadienį žurnalistams sakė G. Nausėda.

Taip jis teigė paklaustas apie Europos Sąjungos (ES) ketinimus pritaikyti sankcijų Izraeliui. Tiesa, konkrečios iniciatyvos šalies vadovas nekomentavo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš kol kas nenoriu komentuoti šito klausimo“, – kalbėjo jis.

Reaguodama į Izraelio veiksmus Gazos Ruože, Europos Komisija trečiadienį ketina pateikti daugiau konkrečių pasiūlymų dėl sankcijų šiai šaliai – kalbama apie galimą tam tikrų prekybos lengvatų, kurios numatytos Asociacijos sutartyje tarp ES ir Izraelio, sustabdymą.

Ar pasiūlymui dėl prekybos lengvatų sustabdymo bus gautas reikiamas ES šalių narių tarybos pritarimas – kol kas neaišku. ES yra smarkiai susiskaldžiusi dėl pozicijos Izraelio atžvilgiu. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

