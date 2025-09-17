Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda apie kalbas dėl interpeliacijos Šakalienei: tam turi būti svarios priežastys, ne gandai

2025-09-17 10:39 / šaltinis: ELTA
2025-09-17 10:39

Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui užsiminus, kad esą paskirtajai krašto apsaugos ministrei Dovilei Šakalienei artimiausiu metu gali būti surengta interpeliacija,  prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tam turi būti svarios priežastys, o ne gandai.

Dovilė Šakalienė. ELTA / Dainius Labutis

Dovilė Šakalienė. ELTA / Dainius Labutis

3

„Turbūt nei vienas ministras nėra paskiepytas ir bet kuriam ministrui gali būti taikoma interpeliacija, tačiau tam turi būti svarios priežastys ir tikrai jos turi būti grindžiamos ne gandais“, – žurnalistams trečiadienį teigė G. Nausėda.

„Supraskime vieną dalyką – Rusija siekia mus paskandinti ganduose, visokios fake (netikros – ELTA) informacijos liūne ir mes puikiausiai duodame jiems tai daryti. Tai gal susimąstykime?“ – retoriškai klausė šalies vadovas.

Trečiadienį ryte R. Žemaitaitis „Žinių radijui“ teigė manantis, kad jog paskirtajai krašto apsaugos ministrei D. Šakalienei artimiausiu metu gali būti surengta interpeliacija.

„Jeigu mano nuojauta gerai kalba, tai dviejų savaičių bėgyje mes turėtume (turėti – ELTA) interpeliaciją D. Šakalienei“, – sakė jis.

Parlamentaro teigimu, opozicija esą lauks, kol D. Šakalienė oficialiai taps ministre ir tuomet jai bus parengta interpeliacija.

ELTA primena, kad krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė iš opozicijos atstovų bei tarp valdančiųjų neseniai dar buvusių demokratų pastaruoju metu sulaukė itin daug kritikos. 

Dar birželio pradžioje ministrei buvo keliami klausimai dėl Antrojo operatyvinių tarnybų departamento (AOTD) direktoriaus Elegijaus Paulavičiaus nušalinimo ir jo atžvilgiu pradėto patikrinimo. 

Vėliau Krašto apsaugos ministrė (KAM) sulaukė kritikos ir dėl veiksmų, reaguojant į Lietuvoje užfiksuotą droną. 

Vasarą Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas taip pat nagrinėjo gautą anoniminį skundą dėl neva ministrės įsakymo KAM pavaldžioms struktūroms saugoti jos šeimos namus. 

Klausimų taip pat sukėlė ir pasirodžiusi informacija apie tai, jog ministerijos viešuosiuose pirkimuose dalyvavo verslai, rėmę socialdemokratę Seimo rinkimuose. Tiesa, antradienį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija dėl šio atvejo nusprendė tyrimo nepradėti.

