Mitinguotojai yra ne tik prieš Žemaitaitį, socdemus ir prezidentą: „Protestuoju prieš tai, kad panaikino pašto dėžutes ir aš negaliu laiško išsiųsti“

Negana to, laiko pyktį ant socdemų ir prezidento, kuris nepasakė „ne“ R. Žemaitaičiui koalicijoje. Tiesa, mitingo organizatoriai apie reikalavimą šalinti R. Žemaitaitį iš koalicijos kalba užuolankomis.
Penktadienio mitingas pavadintas retoriniu klausimu – kokios valstybės mes norime? Ir, panašu, kad šis klausimas ne toks ir retorinis. Kalbinti protesto dalyviai susirinko skirtingų norų ir reikalavimų vedini:
„Aš tai kiek suprantu, tai silpna grandis yra mūsų politinė sistema.“
„Neiti į koaliciją su „Nemuno aušra“, nepaskirti ministro iš „Nemuno aušros“. Visa tai buvo sakyta ir tai buvo sulaužyta. – Bet sako, kad įgyvendino visus reikalavimus ir socdemai dabar perėmė kultūros ministeriją. – Bet koalicijos pažadą sulaužė.“
Prieš du mėnesius prasidėjęs „Kultūros protestas“ jau nėra tik prieš „Nemuno aušrą“ kultūros ministerijoje. Šį reikalavimą socdemai jau įgyvendino.
Dabar kalba sukasi apie „Nemuno aušrą“ koalicijoje. Anksčiau šio klausimo protestuojantys kultūros atstovai nekėlė – prašė socdemų tik susigrąžinti kultūros ministeriją.
Susirinko dėl įvairių priežasčių
Aišku tik viena, kad žmonės į protestą susirinko dėl įvairių priežasčių. Vieni dėl kultūros, kiti politikų, treti – kitų, netikėtų priežasčių:
„Aš protestuoju prieš tai, kad panaikino pašto dėžutes ir aš negaliu laiško išsiųsti.“
„Valdančioji partija, kuri niekaip netaria savo „ne“ kitai partijai. Ir, iš dalies, prezidentas, kuris, kaip sakant, kai buvo galimybė pasakyti „ne“, nepasakė „ne“.
„Nepasitikėjimą keliantys atstovai. – Kas čia tokie? Konkrečiai? – Tai dabartiniai politikos žmonės.“
Galima suprasti, kad protestuoja žmonės ir prieš „Nemuno aušrą“ koalicijoje, ir prieš socdemus, ir prieš prezidentą. Vis tik, iš esmės, prieš tai, kad Žemaitaitis koalicijoje, jį vadina realiu pavojumi valstybei.
„Nemuno aušra“; socialdemokratų partija, kuri sudarė tokią koaliciją. Ir aukščiausias mūsų šalies vadovas, kuris, kaip ten bebūtų, dalyvauja šiuose procesuose.“
„Vietoje to, kad turėtume normalią valdžią, socialdemokratai tęsia koaliciją su „Nemuno aušra“ ir pašalina ministrus, kurie buvo labiau kompetetingi kaip Šakalienė ir pastato tuos, kurie jiems labiau lojalūs.“
Minia reikalavo vertybinio stuburo
Iš viso susirinko daugiau kaip keturi tūkstančiai žmonių.
„Mes norime, kad politinėje padangėje neskraidytų aušrų visokios liekanos. Mes norime stabilumo, mes norime atsakomybės, mes norime skaidrumo. Mes norime iš valdžios rodymo vertybinio stuburo“, – kalbėjo viena iš mitingo organizatorių Gintarė Masteikaitė.
Mitingo organizatorė priduria, kad šiuo protestu jie nežada sustoti. Prie protesto prisijungė ir dalis ūkininkų, atvyko 10 traktorių. Pakalbintas žemdirbys Audrius teigia, kad visose profesijose galima rasti kultūringų žmonių - ir tarp medikų, ir žemdirbių.
Ūkininkus supykdė R. Žemaitaičio išsišokimas, kai šis paviešino vienos mokyklos vaikų pavardes, kurie su mokytoja vyks į šį protestą.
Nors didžioji dalis Klaipėdos kultūrininkų išvyko šiandien į Vilnių, tačiau pusšimtis žmonių susirinko šalia paminklo vieningai Lietuvai.
Tiesa, skirtingai nei ankstesniuose mitinguose, kultūros atstovai Klaipėdoje nei šoko, nei dainavo. Šį kartą savo nepritarimą pasirinko išreikšti tiesiog susiburdami ir taip palaikydami kolegas Vilniuje. Labiausiai žmones piktina šalies valdžios melas ir nekompetencija:
„Kai baigi bent vieną bakalaurą, supranti, kad į daktaro vietą negali stotis. Reikia pasibaigti magistrą, tada daktaro laipsnį. Kažkaip norėtųsi, kad politikos mokslus pasibaigtų žmonės, kad asmeninis išsilavinimas būtų.“
„Galime įžvelgti melą kasdienybėje, melą politikoje, melą visur. Ir, kaip sakoma, nenorime to, nenorim, kad taip būtų Lietuvoje.“
