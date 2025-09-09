Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Matulionis atmeta kritiką dėl „Embraer“ lėktuvų pirkimo: ši diskusija – keista, Prezidentūra spaudimo nedarė

2025-09-09 08:54 / šaltinis: BNS
2025-09-09 08:54

Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis antradienį atmetė kritiką dėl planų įsigyti Brazilijos įmonės „Embraer“ karinius transporto lėktuvus ir teigia, jog Prezidentūra nedarė spaudimo pasirinkti konkretų tiekėją.

Deividas Matulionis (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis antradienį atmetė kritiką dėl planų įsigyti Brazilijos įmonės „Embraer" karinius transporto lėktuvus ir teigia, jog Prezidentūra nedarė spaudimo pasirinkti konkretų tiekėją.

2

„Man ši diskusija atrodo keistai, sakyčiau. Tuos pačius lėktuvus perka NATO ir Europos Sąjungos šalys, jie pripažinti ir sertifikuoti NATO valstybėse, svarbiausi jų komponentai nėra gaminami Brazilijoje, o Amerikoje ir Europoje. Pagrindinis (lėktuvų – BNS) aptarnavimo centras yra Portugalijoje“, – Žinių radijui antradienį sakė D. Matulionis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, „Embraer“ tiekėjas geranoriškai žiūri į pasiūlymą nemažą dalį perkamų orlaivių detalių gaminti Lietvoje, o svarbiausias argumentas atsirenkant tiekėją buvo kainos ir kokybės santykis.

„Tai yra mokesčių mokėtojų pinigai. 150 mln. eurų į kairę ar į dešinę irgi yra pakankamai rimtas argumentas“, – kalbėjo prezidento patarėjas.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) nariai yra suabejoję pasirinkimu įsigyti „Embraer“ orlaivius iš su Rusija bendradarbiaujančios Brazilijos įmonės ir teigia nesuprantantys, kodėl nebuvo pasirinktas tiekėjas iš NATO šalies.

Įtardami neskaidrų sandorį, komiteto pirmininkas demokratas Giedrimas Jeglinskas ir jo pavaduotojas konservatorius Laurynas Kasčiūnas kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT), ši atlieka aplinkybių patikslinimą.

Dalis politikų įtarinėja, kad „Embraer“ orlaiviai buvo pasirinkti dėl reaktyvinio, o ne propelerinio variklio, norint patogiau skraidinti šalies vadovus į užsienio vizitus.

D. Matulionis teigė, kad tai yra „politinė insinuacija, nepagrįsta jokiais faktais ir jokiais sprendimais“.

„Iš tikrųjų tai reikia kategoriškai atmesti – jokio spaudimo Krašto apsaugos ministerijai iš Prezidentūros nebuvo. Tai yra Krašto apsaugos ministerijos sprendimas, kuris buvo pateiktas Valstybės gynimo tarybai su visais argumentais“, – sakė prezidento patarėjas.

Tiksli trijų įsigyjamų orlaivių suma dar nėra aiški, tačiau preliminariai jie turėtų kainuoti apie 700 mln. eurų. „Embraer“ lėktuvai pakeistų dabar kariuomenėje naudojamus lėktuvus „Spartan“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

