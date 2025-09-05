Prezidentūra sureagavo į neraminančius JAV planus dėl Lietuvos

„Mes apie tai žinojome (apie planus mažinti paramą – BNS), bet tai yra klausimas JAV vidaus politikoje, tai yra diskusija tarp Pentagono ir Kongreso dėl tos programos veikimo“, – penktadienį Prezidentūroje žurnalistams sakė patarėjas.
Anot jo, Lietuva labai norėtų, kad JAV programa „Baltijos šalių saugumo iniciatyva“ būtų tęsiama, nes ji naudinga Lietuvos, Latvijos, Estijos krašto apsaugos vystymui.
„Žiūrėsime, kaip viskas atrodys pabaigoje. Kongresas yra nusiteikęs gana ryžtingai, bet turėtume suprasti, kad mums šiandien svarbiausia, prioritetas yra Amerikos karių išlaikymas, todėl koncentruojamės ties tuo“, – tvirtino patarėjas.
BNS rašė, kad amerikiečių žiniasklaida paskelbė, jog JAV planuoja nutraukti ilgalaikę karinę pagalbą su Rusija besiribojančioms Europos šalims, įskaitant finansavimą programai, pagal kurią pinigus gaudavo ir Baltijos šalys.
Krašto apsaugos ministerijos duomenimis, kasmet vidutiniškai per metus Lietuva sulaukdavo apie 60 mln. eurų JAV karinės paramos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!