  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
16
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentūra sureagavo į neraminančius JAV planus dėl Lietuvos

2025-09-05 12:46 / šaltinis: ELTA
2025-09-05 12:46

Lietuva žino apie Vašingtono planus mažinti karinę paramą Baltijos šalims, tačiau svarbiausia išlaikyti JAV karius Lietuvoje, sako prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis.

Lietuvos vėliava (nuotr. Elta)

Lietuva žino apie Vašingtono planus mažinti karinę paramą Baltijos šalims, tačiau svarbiausia išlaikyti JAV karius Lietuvoje, sako prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis.

16

„Mes apie tai žinojome (apie planus mažinti paramą – BNS), bet tai yra klausimas JAV vidaus politikoje, tai yra diskusija tarp Pentagono ir Kongreso dėl tos programos veikimo“, – penktadienį Prezidentūroje žurnalistams sakė patarėjas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jo, Lietuva labai norėtų, kad JAV programa „Baltijos šalių saugumo iniciatyva“ būtų tęsiama, nes ji naudinga Lietuvos, Latvijos, Estijos krašto apsaugos vystymui.

„Žiūrėsime, kaip viskas atrodys pabaigoje. Kongresas yra nusiteikęs gana ryžtingai, bet turėtume suprasti, kad mums šiandien svarbiausia, prioritetas yra Amerikos karių išlaikymas, todėl koncentruojamės ties tuo“, – tvirtino patarėjas.

BNS rašė, kad amerikiečių žiniasklaida paskelbė, jog JAV planuoja nutraukti ilgalaikę karinę pagalbą su Rusija besiribojančioms Europos šalims, įskaitant finansavimą programai, pagal kurią pinigus gaudavo ir Baltijos šalys.

Krašto apsaugos ministerijos duomenimis, kasmet vidutiniškai per metus Lietuva sulaukdavo apie 60 mln. eurų JAV karinės paramos.

Faktas
Faktas
2025-09-05 13:04
Jankių subinių laižymas nepasiteisino
Atsakyti
Geroves valstybės komunistas
Geroves valstybės komunistas
2025-09-05 13:20
Nu ka lenino anūkas komunistas prašom vykti i maskva pas lenino mauzoliejų ir padėti vainika ir giedoti cccr himna po to i kremliu pas putina ir sauk ura tovaric ir atsiklaupi pabuciuot jam batus kaip Papa rimska dare Pranciškus Afrikos lyderiui sudanui ir putinas palaimins is gailestingumo paglostyt ir duos saules su duju gazas promo ir pigiu zaliavu paskui kinija pasikvies drauga lenino anukeli komunista ir europos sajungos vadovai mus pavydes. Ir tramp pa pa pa bus linksmas ant pribaltikos
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (16)
