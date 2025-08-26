Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė su Nausėda aptars Vyriausybės formavimą

2025-08-26 15:10
2025-08-26 15:10

Socialdemokratų į premjeres deleguota Inga Ruginienė atvyko į Prezidentūrą. Čia ji su šalies vadovu aptars naujosios Vyriausybės formavimą bei planuojamus pokyčius Ministrų kabinete. 

Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres (nuotr. Roberto Riabovo)

Socialdemokratų į premjeres deleguota Inga Ruginienė atvyko į Prezidentūrą. Čia ji su šalies vadovu aptars naujosios Vyriausybės formavimą bei planuojamus pokyčius Ministrų kabinete. 

„Bus aptariamas Vyriausybes formavimas. Prezidentas nuo rytojaus planuoja pradėti susitikimus su kandidatais į ministrus“, – Eltą anksčiau informavo prezidento G. Nausėdos vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas.

Kaip skelbta anksčiau, antradienio rytą vykusio Seimo neeilinės sesijos posėdžio metu buvo pritarta I. Ruginienės kandidatūrai į premjeres. 

Seimui pritarus, I. Ruginienė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.

Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.

2024 m. Seimo rinkimuose išrinkta I. Ruginienė dirbo jau atsistatydinusio Gintauto Palucko Vyriausybėje ir iki šiol laikinai vadovavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM). Iki politinės karjeros starto, nuo 2018 m. politikė vadovavo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai.

Kaip numato Konstitucija, ministrą pirmininką Seimo pritarimu skiria ir atleidžia prezidentas.

VILNIUS
VILNIUS
2025-08-26 15:13
Tai dar viena juoda diena Lietuvos istorijoje.
Partijoje, kurioje šlovinami žudikai, prievartautojai ir vagiai okupantai, jos narys bus siūlomas į teisingumo ministre.
Taip pati blogiausia vyriausybė Lietuvos istorijoje, kuri kelia pavoju Lietuvos egzistavimui.
Tai pati blogiausia vyriausybė Lietuvos istorijoje.
Atsakyti
gustas
gustas
2025-08-26 15:25
...Putinas: ну вот, Литва, можно сказать- наша...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
