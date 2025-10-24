Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Girtas vairuotojas Vilniuje prabilo apie lemtingus 100 metrų iki namų: tada ir sustabdė

2025-10-24 19:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Vilniuje pareigūnai reido metu sustabdė prie „Volkswagen Sharan" vairo sėdusį Giedrių, kuriam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis. Vyras įpūtė 1,57 promilės.

Naktinis reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Vilniuje pareigūnai reido metu sustabdė prie „Volkswagen Sharan“ vairo sėdusį Giedrių, kuriam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis. Vyras įpūtė 1,57 promilės.

0

Giedrius teisme kaltę pripažino visiškai. Jis pasakojo, kad prieš važiuodamas išgėrė 200 gramų brendžio, nes po barnio su žmona nerimavo ir norėjo nusiraminti.

„Nesijaučiau apsvaigęs, todėl sėdau ir važiavau. Iki namų buvo likę vos šimtas metrų, kai sustabdė policija“, – sakė teisiamasis, pridūręs, jog dėl savo poelgio gailisi ir pripažįsta, kad elgėsi neatsakingai.

Bylos duomenimis, 2025 m. liepos 5 dieną, apie 15.50 val., vyras vairavo sau priklausantį automobilį „VW Sharan“. Policijos pareigūnai pažymėjo, kad nuo vairuotojo sklido stiprus alkoholio kvapas, o jo kalba buvo nerišli.

„Gėriau po truputį“

Giedrius ikiteisminio tyrimo metu pasakojo, kad tą dieną iš ryto nuvyko į prekybos centrą, kur apsipirko.

Vėliau užsuko į netoliese esančią parduotuvę, kur nusipirko 200 gramų brendžio. Jį išgėrė vietoje ir po to nusprendė važiuoti namo.

Vyras teigė, kad alkoholį vartojo „po truputį“, todėl nesijautė neblaivus. Teisme jis neneigė, kad suprato sėdantis už vairo išgėręs, tačiau tikino, kad nesitikėjo, jog bus sustabdytas.

„Važiavau ramiai, greičio neviršijau, norėjau tik grįžti namo“, – sakė vyras, kuris anksčiau su teismais reikalų nebuvo turėjęs.

Pradėjo ikiteisminį tyrimą

Reido metu dirbę pareigūnai pasakojo, kad patikrinimo metu vairuotojui buvo aiškiai matomi girtumo požymiai.

Jo veidas buvo paraudęs, kalba nerišli, o iš burnos sklido stiprus alkoholio kvapas. Po antrojo patikrinimo alkotesteris patvirtino 1,57 promilės girtumą.

Po šio įvykio prieš vyrą pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokį girtumą šalies įstatymai numato baudžiamąją atsakomybę.

2 metus nevairuos

Vilniaus miesto apylinkės teismas Giedrių pripažino kaltu ir skyrė jam 30 parų arešto bausmę, kurią iškart sumažino iki 20 parų.

Bausmės vykdymas atidėtas 8 mėnesiams, per kuriuos vyras privalės laikytis nustatytų įpareigojimų – pradėti dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų bei neišvykti už gyvenamosios vietos ribų be priežiūros institucijos leidimo.

Be to, teismas Giedriui paskyrė baudžiamojo poveikio priemonę – dvejų metų draudimą vairuoti kelių transporto priemones.

Iš jo konfiskuotas automobilis „Volkswagen Sharan“. Teismas taip pat įpareigojo vyrą per bausmės atidėjimo laikotarpį dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programose.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

