Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Intymūs santykiai

Šie 2 Zodiako ženklai vadinami prasčiausiais lovoje: pasitikrinkite

2025-09-10 18:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-10 18:10

Astrologija jau seniai domina žmones ne tik dėl asmenybės bruožų ar suderinamumo santykiuose, bet ir dėl seksualumo. Daugelis sutiks, kad klausimas „Koks tavo ženklas?“ dažnai tampa pirmu flirtavimo būdu. Tačiau ar kada nors susimąstėte, kurie zodiako ženklai iš tiesų yra geriausi lovoje, o kuriuos būtų galima įvardinti kaip blogiausius?

Moteris (nuotr. 123rf.com)

Astrologija jau seniai domina žmones ne tik dėl asmenybės bruožų ar suderinamumo santykiuose, bet ir dėl seksualumo. Daugelis sutiks, kad klausimas „Koks tavo ženklas?“ dažnai tampa pirmu flirtavimo būdu. Tačiau ar kada nors susimąstėte, kurie zodiako ženklai iš tiesų yra geriausi lovoje, o kuriuos būtų galima įvardinti kaip blogiausius?

REKLAMA
0

Jei smalsu sužinoti, kaip skirtingų Zodiako ženklų atstovai pasirodo miegamajame, štai ką apie tai sako astrologija, rašoma idiva.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

2 Zodiako ženklų atstovai išskiriami kaip prasčiausi lovoje, o štai kiti miegamajame gali maloniai nustebinti.

REKLAMA
REKLAMA

Seksualiausi zodiako ženklai

Skorpionas

Nenuostabu, kad Skorpionas yra seksualiausias Zodiako ženklas ir puikus lovoje. Skorpiono prigimtis yra aistringa ir intensyvi, todėl jis dažnai vadinamas Zodiako seksualiniu alchemiku.

REKLAMA

Ožiaragis

Nežinome, ar tai dėl jų polinkio į dominavimą, tačiau Ožiaragiai lovoje gali būti itin drąsūs ir išradingi – pakankamai, kad užimtų antrą vietą šiame sąraše.

Avinas

Seksas, kaip ir viskas kita, Avinams yra varžybos, todėl jie stengiasi pranokti kitus. Jų ugninga energija padeda tęsti net ir ilgai trunkančias naktis.

Mergelė

Nesileiskite būti apgauti, kai kalba pasisuka apie Mergeles. Mergelėms svarbiausia yra susikaupimas, todėl jos yra perfekcionistės, kurios deda visas pastangas, kad seksas būtų nuostabus.

REKLAMA
REKLAMA

Šaulys

Šauliai yra tyrinėtojai ir neturi jokių kompleksų. Jie labai energingi ir atviri lovoje, visada pasiruošę išbandyti naujus dalykus.

Liūtas

Liūtai mėgsta, kad jų partneriai jaustųsi vertinami ir garbinami, todėl jie yra puikūs seksualiniai partneriai. Jų aistra ir seksualumas visada padeda santykiuose.

Žuvys

Kalbant apie techniką, Žuvų ženklo atstovai yra neprilygstami. Tačiau dažnai šis svajingas ženklas pasineria į savo mintis ir gali prarasti koncentraciją.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jautis

Jautis yra labiausiai fiziškas, bet tuo pat ir švelnus Zodiako ženklas. Paprastas meilės aktas reikalauja šiek tiek tobulinimo, todėl jis užima viduriniąją vietą.

Dvyniai

Dvyniai turi problemų būti intensyviai aistringi, bet jiems patinka įvairovė ir žaidimai. Jų stiprybė – psichologinis jaudinimas, kurį sukelia žaisdami su partneriais.

REKLAMA

Vandenis

Vandeniai gali būti stulbinantys lovoje, kai nori, tačiau problema ta, kad jie retai to nori. Šis ženklas mėgsta išbandyti naujus, drąsius dalykus, bet kitu atveju nėra tiek suinteresuotas.

2 Zodiako ženklai – prasčiausi lovoje

Svarstyklės

Svarstyklės yra labai romantiškos, bet jos nėra seksualios. Jų meilės žaidimai dažniausiai lieka tik romantika – jos gali skaityti jums eilėraščius lovoje, bet visai nenorėti nieko daugiau.

REKLAMA

Vėžys

Vėžiai užtrunka, kol atsiveria partneriui, todėl miegamajame kartais gali jaustis nejaukiai. Jei jiems pavyksta įveikti nerimą ir kompleksus, jie tampa rūpestingais ir šiltais seksualiniais partneriais, tačiau tai kartais gali apriboti jų seksualinę iniciatyvą.

Žinoma, kiekvienas žmogus yra unikalus, todėl šie apibūdinimai neturėtų būti laikomi galutiniais ar absoliučiais. Tai tik astrologiniai pastebėjimai, kurie gali suteikti smagių įžvalgų, bet kiekvienas savo santykiuose ir miegamajame sprendžia pats.

Nepamirškite – seksualumas priklauso ne tik nuo ženklo, bet ir nuo individualių pageidavimų, patirties bei tarpusavio ryšio.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Zodiakai, asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)
TOP3 Zodiako ženklai – geriausi lovoje: su jais karšta visuomet (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų