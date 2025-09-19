Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Rusijos automobilių pramonė skambina pavojaus varpais: prašo sukurti naujas taisykles

2025-09-19 19:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-19 19:07

Praėjus trejiems metams po invazijos į Ukrainą, Rusijos automobilių pramonė atsidūrė giliausioje krizėje nuo pat 1990-ųjų pradžios. Vakarų gamintojams pasitraukus, rinką užplūdo Kinijos prekių ženklai, nustūmę vietinę produkciją į paraštes.

Moskvič 3e (nuotr. gamintojo)

Praėjus trejiems metams po invazijos į Ukrainą, Rusijos automobilių pramonė atsidūrė giliausioje krizėje nuo pat 1990-ųjų pradžios. Vakarų gamintojams pasitraukus, rinką užplūdo Kinijos prekių ženklai, nustūmę vietinę produkciją į paraštes.

0

Dabar Rusijos automobilių gamintojų asociacija (AAR) desperatiškai prašo valdžios griebtis protekcionizmo ir drastiškai padidinti vadinamąjį „utilizavimo mokestį“ importuojamiems automobiliams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Spraga įstatyme, atvėrusi kelią importui

Pagrindinė problema – milžiniška mokesčių nelygybė. Nors oficialiems automobilių importuotojams taikomi didžiuliai mokesčiai, kurie priklauso nuo variklio tūrio, fiziniams asmenims mokestis yra tiesiog juokingas – vos 34 eurai už naują automobilį.

Ši spraga sukūrė didžiulį šešėlinį verslą, kai automobiliai įvežami prisidengiant privačiais asmenimis.

Dėl to, pasak analitikų, privačių asmenų dalis automobilių importe šoktelėjo nuo 50 proc. pernai iki daugiau nei 70 proc. šiemet.

Desperatiškas prašymas

Rusijos gamintojai tikisi, kad padidinus mokestį, importas taps nekonkurencingas, o pirkėjai bus priversti rinktis „Lada“. Tačiau ekspertai tuo abejoja.

„Jei utilizavimo mokestis padidės, tie tūkstančiai pirkėjų, kurie kas mėnesį įsiveža naujus užsienietiškus automobilius, tikrai neis į salonus pirkti naujų „Lada“.

Jie arba atidės pirkimą, arba ieškos automobilio antrinėje rinkoje“, – perspėja agentūros „Avtostat“ vadovas Sergejus Celikovas.

