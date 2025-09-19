Rusijos automobilių pramonė skambina pavojaus varpais: prašo sukurti naujas taisykles

Dabar Rusijos automobilių gamintojų asociacija (AAR) desperatiškai prašo valdžios griebtis protekcionizmo ir drastiškai padidinti vadinamąjį „utilizavimo mokestį“ importuojamiems automobiliams.
Spraga įstatyme, atvėrusi kelią importui
Pagrindinė problema – milžiniška mokesčių nelygybė. Nors oficialiems automobilių importuotojams taikomi didžiuliai mokesčiai, kurie priklauso nuo variklio tūrio, fiziniams asmenims mokestis yra tiesiog juokingas – vos 34 eurai už naują automobilį.
Ši spraga sukūrė didžiulį šešėlinį verslą, kai automobiliai įvežami prisidengiant privačiais asmenimis.
Dėl to, pasak analitikų, privačių asmenų dalis automobilių importe šoktelėjo nuo 50 proc. pernai iki daugiau nei 70 proc. šiemet.
Desperatiškas prašymas
Rusijos gamintojai tikisi, kad padidinus mokestį, importas taps nekonkurencingas, o pirkėjai bus priversti rinktis „Lada“. Tačiau ekspertai tuo abejoja.
„Jei utilizavimo mokestis padidės, tie tūkstančiai pirkėjų, kurie kas mėnesį įsiveža naujus užsienietiškus automobilius, tikrai neis į salonus pirkti naujų „Lada“.
Jie arba atidės pirkimą, arba ieškos automobilio antrinėje rinkoje“, – perspėja agentūros „Avtostat“ vadovas Sergejus Celikovas.
