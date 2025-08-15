Kalendorius
Rugpjūčio 15 d., penktadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Rusijos automobilių pardavėjai nerimauja: penktadaliui gresia žlugimas

2025-08-15 17:17 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-15 17:17

Dar visai neseniai Rusijos vyriausybė tikėjosi, kad Kinijos automobilių gamintojai ir atgaivinti „Moskvič“ ir „Volga“ prekių ženklai padės išgelbėti vidaus rinką. Tačiau realybė pasirodė esanti kitokia. Skaičiuojama, kad iki šių metų pabaigos gali bankrutuoti iki 20 % visų automobilių pardavėjų šalyje.

Moskvič 6 (nuotr. gamintojo)

Dar visai neseniai Rusijos vyriausybė tikėjosi, kad Kinijos automobilių gamintojai ir atgaivinti „Moskvič“ ir „Volga“ prekių ženklai padės išgelbėti vidaus rinką. Tačiau realybė pasirodė esanti kitokia. Skaičiuojama, kad iki šių metų pabaigos gali bankrutuoti iki 20 % visų automobilių pardavėjų šalyje.

REKLAMA
0

Agentūros „Avtostat“ duomenimis, per pirmąjį 2025 metų pusmetį Rusijoje parduota 530 tūkstančių naujų automobilių – tai yra 28 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Situacijos dramatiškumą iliustruoja faktas, kad pardavėjų sandėliuose šiuo metu stovi apie 500 tūkstančių neparduotų automobilių. Įprastomis sąlygomis tokio kiekio pakaktų dviem mėnesiams, tačiau dabar rinka jo nepajėgia absorbuoti net per pusmetį. 

REKLAMA

Pranešama, kad nepastovios rinkos pasekmės jau matomos. Vien per antrąjį 2025 metų ketvirtį buvo uždaryti 137 automobilių salonai, o bendras jų skaičius šalyje sumažėjo iki 2 950.

Dar iškalbingesnis yra aktyvių sutarčių tarp gamintojų ir pardavėjų skaičiaus kritimas – jų sumažėjo 183, iki 4 330. Ypač skaudų smūgį patyrė „KliušAvto“ grupė, kurios aktyvių sutarčių portfelis nuo 90 (metų pradžioje) iki liepos susitraukė iki vos 36.

REKLAMA
REKLAMA

„Lėtėjant ekonomikai ir žlungant pardavimams, įmonės uždaro nepelningus salonus, atsisako neefektyvių sutarčių ir peržiūri savo veiklą“, – situaciją komentavo „Autospetscenter“ grupės generalinis direktorius Andrejus Terliukevičius.

Pirmieji smūgį pajuto prekių ženklai, parduodantys vos kelis automobilius per mėnesį, tokie kaip „Kaiyi“, BAIC, „Livan“, taip pat ir „Moskvič“ bei „Sollers“. Krizė neaplenkė ir prabangių automobilių segmento. Bendrovė „Avtodom“ uždarė „Lamborghini“ centrą Maskvoje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dalis pardavėjų, pavyzdžiui, „Borishof“, visiškai traukiasi iš naudotų automobilių rinkos ir atsisako atgalinio išpirkimo paslaugos. Anot bendrovės „Rolf“ direktorės Svetlanos Vinogradovos, klasikinis verslo modelis „perki-parduodi“ tampa praeitimi. Dėl nestabilaus valiutos kurso ir ekonominės padėties jis tapo pernelyg rizikingas.

REKLAMA

Rusijos valdžios ir žiniasklaidos lūkesčiai, kad pasitraukus Vakarų gamintojams juos pakeis Kinijos prekių ženklai, nepasiteisino. Nors kiniški automobiliai užplūdo rinką, pirkėjų susidomėjimas jais yra menkas. Rusai juos vertina kaip neišvengiamą blogybę. Nepasiteisino ir atgaivinti „Moskvič“ modeliai, kurie surenkami kiniškų JAC pagrindu.

Situaciją dar labiau apsunkino nepalankios lizingo ir paskolų sąlygos. Jei anksčiau automobiliai, pirkti išperkamosios nuomos būdu, sudarė pusę visų pardavimų, tai dabar šis rodiklis tesiekia 27 proc.

REKLAMA

Galiausiai, rinką paralyžiavo ir apgaulinga viltis. Neseniai pasklidus gandams, kad Vakarų automobilių gamintojai galėtų grįžti į Rusiją, pirkėjai tarsi sustingo. Jie nenori nei kiniškų, nei vietinių modelių ir mieliau renkasi laukti vakarietiškų alternatyvų. 

„Laukiu, kol grįš normalūs prekių ženklai, o kol kas pinigus laikysiu banke“, – pirkėjų nuotaikas apibūdino analitikas Sergejus Celikovas. Tiesa, ar šie lūkesčiai išsipildys, lieka neaišku.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Foton Auman EST A 4×2 (nuotr. gamintojo)
Vienu sprendimu Išspyrė „Kamaz“ konkurentus: Rusijos sprendimas gali paveikti draugystę su Kinija
Kaunietis pasibaisėjo vaizdu tarp gyvenamųjų namų Nuotr. Kas vyksta Kaune/ skaitytojo inf.
Rusija tampa senų automobilių sąvartynu: naujas automobilis tapo prabanga (7)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų