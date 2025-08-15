Rusijos automobilių pardavėjai nerimauja: penktadaliui gresia žlugimas

Agentūros „Avtostat“ duomenimis, per pirmąjį 2025 metų pusmetį Rusijoje parduota 530 tūkstančių naujų automobilių – tai yra 28 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.
Situacijos dramatiškumą iliustruoja faktas, kad pardavėjų sandėliuose šiuo metu stovi apie 500 tūkstančių neparduotų automobilių. Įprastomis sąlygomis tokio kiekio pakaktų dviem mėnesiams, tačiau dabar rinka jo nepajėgia absorbuoti net per pusmetį.
Pranešama, kad nepastovios rinkos pasekmės jau matomos. Vien per antrąjį 2025 metų ketvirtį buvo uždaryti 137 automobilių salonai, o bendras jų skaičius šalyje sumažėjo iki 2 950.
Dar iškalbingesnis yra aktyvių sutarčių tarp gamintojų ir pardavėjų skaičiaus kritimas – jų sumažėjo 183, iki 4 330. Ypač skaudų smūgį patyrė „KliušAvto“ grupė, kurios aktyvių sutarčių portfelis nuo 90 (metų pradžioje) iki liepos susitraukė iki vos 36.
„Lėtėjant ekonomikai ir žlungant pardavimams, įmonės uždaro nepelningus salonus, atsisako neefektyvių sutarčių ir peržiūri savo veiklą“, – situaciją komentavo „Autospetscenter“ grupės generalinis direktorius Andrejus Terliukevičius.
Pirmieji smūgį pajuto prekių ženklai, parduodantys vos kelis automobilius per mėnesį, tokie kaip „Kaiyi“, BAIC, „Livan“, taip pat ir „Moskvič“ bei „Sollers“. Krizė neaplenkė ir prabangių automobilių segmento. Bendrovė „Avtodom“ uždarė „Lamborghini“ centrą Maskvoje.
Dalis pardavėjų, pavyzdžiui, „Borishof“, visiškai traukiasi iš naudotų automobilių rinkos ir atsisako atgalinio išpirkimo paslaugos. Anot bendrovės „Rolf“ direktorės Svetlanos Vinogradovos, klasikinis verslo modelis „perki-parduodi“ tampa praeitimi. Dėl nestabilaus valiutos kurso ir ekonominės padėties jis tapo pernelyg rizikingas.
Rusijos valdžios ir žiniasklaidos lūkesčiai, kad pasitraukus Vakarų gamintojams juos pakeis Kinijos prekių ženklai, nepasiteisino. Nors kiniški automobiliai užplūdo rinką, pirkėjų susidomėjimas jais yra menkas. Rusai juos vertina kaip neišvengiamą blogybę. Nepasiteisino ir atgaivinti „Moskvič“ modeliai, kurie surenkami kiniškų JAC pagrindu.
Situaciją dar labiau apsunkino nepalankios lizingo ir paskolų sąlygos. Jei anksčiau automobiliai, pirkti išperkamosios nuomos būdu, sudarė pusę visų pardavimų, tai dabar šis rodiklis tesiekia 27 proc.
Galiausiai, rinką paralyžiavo ir apgaulinga viltis. Neseniai pasklidus gandams, kad Vakarų automobilių gamintojai galėtų grįžti į Rusiją, pirkėjai tarsi sustingo. Jie nenori nei kiniškų, nei vietinių modelių ir mieliau renkasi laukti vakarietiškų alternatyvų.
„Laukiu, kol grįš normalūs prekių ženklai, o kol kas pinigus laikysiu banke“, – pirkėjų nuotaikas apibūdino analitikas Sergejus Celikovas. Tiesa, ar šie lūkesčiai išsipildys, lieka neaišku.
