Vienu sprendimu Išspyrė „Kamaz“ konkurentus: Rusijos sprendimas gali paveikti draugystę su Kinija

Be išankstinio įspėjimo Rusija iš esmės uždraudė šešias populiariausias Kinijos sunkvežimių markes, kurios per pastaruosius metus užėmė du trečdalius šalies rinkos. Kaip teigia valdžia, šis sprendimas susijęs su saugumu, tačiau ekspertai mato aiškius ekonominius motyvus.
Po to, kai Vakarų gamintojai, tokie kaip „Volvo“ ir „Scania“, pasitraukė iš Rusijos rinkos, Kinijos gamintojai – „Dongfeng“, „Foton“, „FAW“, „Sitrak“ ir kiti – užėmė lyderių pozicijas. Tačiau šį komercinį proveržį Kremlius nutraukė netikėtu sprendimu.
Federalinė agentūra „Rosstandart“ atšaukė šių gamintojų transporto priemonių tipo patvirtinimus (VTA), taip de facto uždrausdama jų importą ir pardavimą.
Oficialiai šis sprendimas grindžiamas techniniais neatitikimais – stabdžių efektyvumu, triukšmo lygiu, valdymo įtaisų identifikavimu bei privalomu „Era-Glonass“ pagalbos sistemos įrengimu. Tačiau tie patys modeliai iki šiol turėjo galiojančias homologacijas, o jų saugumas nekėlė klausimų.
Sprendimas atrodo kaip politinis atsakas į tai, kad populiariausias vilkikas Rusijoje pirmąjį metų pusmetį buvo ne rusiškas „Kamaz“, o kiniškas „Sitrak“.
Tuo metu „Kamaz“ atstovai, tarp jų ir generalinis direktorius Sergejus Kogoginas, jau kurį laiką spaudė valdžią riboti kinų įtaką, skųsdamiesi tūkstančiais neparduotų kiniškų sunkvežimių sandėliuose.
Dabar jų konkurentai sustabdyti, tačiau tai neišsprendė problemos – importas faktiškai sustojo, o vidaus rinka jau perpildyta.
Ši priemonė palietė ne tik importuotojus, bet ir platintojus, lizingo bendroves bei bankus. „Alfa-Leasing“ duomenimis, sandėliuose vis dar stovi apie 15 000 neišnuomotų arba susigrąžintų transporto priemonių, o dėl mažėjančio transporto paklausos finansavimas sunkėja.
Prognozuojama, kad šių sunkvežimių realizavimas taps dar sudėtingesnis, o lizingo įmonėms gali tekti spręsti masinio sugrąžinimo pasekmes.
Rusijos sprendimas siųsti aiškią žinią Pekinui yra itin kontrastingas oficialiai skelbiamiems strateginės partnerystės pareiškimams. Kinija, kuri užpildė Vakarų prekės ženklų paliktą nišą, dabar mato, kad net ir „sąjungininkų“ rinkose jos sėkmė gali būti ribojama. Ir nors Kremlius aiškina, kad tai – saugumo klausimas, situacijos laikas ir selektyvumas kelia pagrįstų abejonių.
Kinija greičiausiai imsis atsakomųjų priemonių, tačiau šiuo metu labiausiai nukenčia patys rusai, kurie yra priversti grąžinti išsimokėtinai pirktą techniką, ieškoti atsarginių dalių alternatyvų ar pirkti brangesnius vietinius modelius.
