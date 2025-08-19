Išdidžiai pristatė naują „Lada“ modelį: leidžia įsigyti tik su viena sąlyga

Remiantis „The Moscow Times“ pranešimu, paremtu automobilių pramonės leidiniais ir tiekėjų informacija, per visą liepos mėnesį Rusijos registruotų transporto priemonių duomenų bazėje atsirado vos 21 „Lada Iskra“ automobilis. Iš jų 20 buvo užregistruoti įmonių vardu. Manoma, kad tai demonstraciniai modeliai salonams ir tik vienas turėjo privatų savininką.
Nepaisant to, „Lada Iskra“ jau galima užsisakyti ir iškart už jį sumokėti. Bazinio modelio kaina siekia 1,29 milijono rublių (apie 13 800 eurų). Tačiau, kaip rašo automobilių portalas „5koleso.ru“, į potencialių pirkėjų klausimus apie pristatymo datą pardavėjai atsako aptakiai, žadėdami, kad automobiliai pasirodys „jau greitai“ ir prašydami „šiek tiek palaukti“.
Nors „AvtoVAZ“ viešai nepaaiškino gamybos vėlavimo priežasčių, pramonės analitikai teigia, kad tai greičiausiai lėmė detalių trūkumas, sutrikęs elektronikos komponentų tiekimas ir bendros logistikos problemos.
Ši nesėkminga pradžia atspindi iššūkius, su kuriais susiduria visa Rusijos automobilių pramonė po to, kai iš rinkos pasitraukė buvusi „AvtoVAZ“ valdytoja, Prancūzijos „Renault“, ir buvo įvestos Vakarų sankcijos dėl Rusijos invazijos į Ukrainą. Daugelis detalių dabar yra tiekiamos iš Kinijos ir Turkijos.
Oficialūs duomenys taip pat rodo, kad pramonei toli iki gebėjimo veikti savarankiškai. Anot valstybinio tyrimų instituto NAMI, net ir labiausiai lokalizuotu laikomame „Lada Granta“ modelyje vietinės gamybos dalys sudaro 45,7 proc..
Tai smarkiai prieštarauja ankstesniems „AvtoVAZ“ vadovo Maksimo Sokolovo teiginiams, esą „Granta“ yra „beveik šimtu procentų“ rusiškas produktas, o visos „Lada“ modelių gamos naudojamų vietinių komponentų kiekis viršija 90 proc.
Ironiška, kad 2024 metais pristatytas „Iskra“ modelis, turintis sedano, universalo (SW) ir „crossover“ (SW Cross) versijas, yra sukurtas naudojant CMF-B platformą, kurią sukūrė būtent „Renault“ grupė.
Šis modelis turėtų pakeisti nuo 2011 metų gaminamą ir, nepaisant 2018 metų atnaujinimo, jau pasenusį „Lada Granta“.
Po Vakarų gamintojų pasitraukimo atsiradusią nišą užpildė Kinijos bendrovės, kurios dabar kontroliuoja daugiau nei pusę Rusijos automobilių rinkos. Prieš invaziją į Ukrainą jų dalis nesiekė nė dešimties procentų.
