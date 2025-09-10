Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Rusija surado naują būdą finansuoti karą: siūlo naują mokestį vairuotojams

2025-09-10 16:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-10 16:00

Rusijos Valstybės Dūmoje pateiktas siūlymas įvesti naują mokestį vairuotojams – už kiekvieną nuvažiuotą kilometrą.

Maskva sureagavo į Europos ir Ukrainos susitikimą: išvadino „nereikšmingomis“ BNS Foto
7

Rusijos Valstybės Dūmoje pateiktas siūlymas įvesti naują mokestį vairuotojams – už kiekvieną nuvažiuotą kilometrą.

0

Analitikų teigimu, toks desperatiškas pasiūlymas, kurį pateikė partijos „Teisinga Rusija – už tiesą“ lyderis Sergejus Mironovas, yra ženklas, kad dėl Vakarų sankcijų ir milžiniškų išlaidų karui Ukrainoje, Kremlius ieško naujų būdų surinkti lėšų iš savo piliečių.

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos" rubrikoje.

Lada Samara T3
S. Mironovas teigia, kad dabartinis transporto mokestis, priklausantis nuo variklio galios ir automobilio kainos, yra „neteisingas“.

„Vienodą sumą moka ir tie, kurie visą dieną praleidžia už vairo, ir tie, kurie į vasarnamį nuvažiuoja vos kelis kartus per metus“, – argumentuoja jis. Pasak jo, nauja sistema įgyvendintų principą „kas važiuoja, tas moka“.

Tačiau Rusijos automobilių ekspertai šį siūlymą vertina itin kritiškai. Nacionalinės automobilių sąjungos viceprezidentas Antonas Šaparinas priminė, kad „mokestis už intensyumą“ jau egzistuoja – tai akcizas, įskaičiuotas į kiekvieno litro degalų kainą.

„Nėra prasmės įvedinėti čia papildomų mokesčių“, – teigė jis.

Ekspertai taip pat pažymi, kad dabartinis transporto mokestis niekada nebus panaikintas, nes akcizas patenka į federalinį biudžetą, o transporto mokestis – į regionų, kurie nenori prarasti pajamų kelių fondams.

Nors kol kas tai tėra pasiūlymas, jis puikiai iliustruoja prastėjančią Rusijos ekonominę padėtį. Apie tai byloja ir S. Mironovo netyčia paminėtas faktas apie krentančias nekilnojamojo turto kainas.

Dėl nutrauktų valstybės subsidijuojamų paskolų programų ir itin aukštų palūkanų normų, naujų butų pardavimai Rusijoje 2025 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su praėjusiais metais, krito net 55 proc. Tai rodo ne gerėjantį būsto prieinamumą, o gilėjančią ekonominę krizę, verčiančią valdžią ieškoti pinigų savo piliečių kišenėse.

Moskvič 6 (nuotr. gamintojo)
