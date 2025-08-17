Žinomi žmonės pasisakė apie Trumpo ir Putino susitikimą: negailėjo aštrios kritikos

Jie sutiko savo įrašais pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Prodiuseris D. Kubilius teigė jaučiantis didžiulę svetimą gėdą. Jis taip pat paragino suprasti, kad savimi reikės pasirūpinti patiems.
„Gėdingiausi kadrai, kurie įeis į istoriją. Galingiausios šalies (JAV) kariai klūpodami ant kelių tiesia raudoną kilimą karo nusikaltėliui, kuriam išduotas tarptautinis areštas už pagrobtus Ukrainos vaikus. Baltieji rūmai ruošdami pirmą video reportažą iš Aliaskos, šiuos oranžinio dėdės plojimus grobikui išmontavo. Gėda?! Beviltiškumas?! Nuoskauda?! Tai daugiau nei gėda, kurią veda dar didesnis supratimas, kad mes savimi turime pasirūpinti PATYS!!! Niekas kitas už mus mūsų saugumu nepasirūpins. The Trump White House Donald J. Trump #Shame (aut. past – gėda)“, – dalijosi įžvalgomis jis.
Televizijos laidų vedėja, verslininkė Agnė Grigaliūnienė taip pat taikė kritikos strėles į šalių vadovus, dalyvavusius susitikime. Facebook įraše ji rašė: „Tai svajoklis narcizas, kaip suprantu, išdurtas… putkos…“
Muzikos prodiuseris, kompozitorius Deivydas Zvonkus taip pat nepraleido progos išsakyti savo nuomonės.
„Šeštadienio paradoksas. Nieko neįvyko. Bet FB burbulas aktyviai komentuoja ir dalinasi tuo, kad niekas neįvyko“, – rašė jis.
D. Zvonkaus nuomonė buvo panaši ir į Stanislavo Stavickio-Stano išsakytus žodžius Instagram socialiniame tinkle. Apie juos naujienų portalas tv3.lt rašė jau anksčiau. Šiuo atveju, jis įžvelgė ironiją.
„Įvyko Vladimiro Putino ir Donaldo Trumpo susitikimas Aliaskoje. Derybos buvo apie nieką ir baigėsi niekuo.
Jei koks nors įsivaizduojamas žmogus šį rytą atsibustų po trejų metų miego ir pasižiūrėtų Trumpo ir Putino susitikimo video, nesuvoktų absoliučiai nieko. Visiškai neįmanoma suprasti, kokiu tikslu jie apskritai susitiko.
Atrodo jiedu dalyvavo dviejose skirtingose susitikimuose. Putino žinutė – karas niekada nesibaigs, nes jis niekada nesibaigs. Trumpo žinutė – yra žinių, kad jokių žinių nėra.
Taigi, bandant suprasti kas įvyko, reikia nepamiršti fakto, kad neįvyko absoliučiai nieko.
Bet visas svietas pamatė, kaip kruviniausias šių laikų diktatorius glebesčiuojasi su „pasaulinės demokratijos garantu“, – rašė Stano.
