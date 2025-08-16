Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Susitikime su Putinu ant Trumpo rankos pastebėjo 1 detalę: sunerimo dėl jo sveikatos

2025-08-16 12:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-16 12:57

Susitikime su Vladimiru Putinu Aliaskoje ant Donaldo Trumpo rankos vėl buvo pastebėta mėlynė.

Susitikime su Putinu ant Trumpo rankos pastebėjo 1 detalę: sunerimo dėl jo sveikatos

Susitikime su Vladimiru Putinu Aliaskoje ant Donaldo Trumpo rankos vėl buvo pastebėta mėlynė.

0

Ji užfiksuota net keliose susitikimo nuotraukose. Pavyzdžiui, žemiau esančioje nuotraukoje mėlynė matyti ant kairės D. Trumpo rankos.

 

Gali būti, kad mėlynę bandyta paslėpti, akivaizdžiai matomas kitokios spalvos plėmas and D. Trumpo rankos. Gali būti, kad tai makiažas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

 

Tai jau toli gražu ne pirmas kartas, kai ant D. Trumpo rankos yra matoma mėlynė. Baltieji rūmai dar vasarį turėjo dėl to aiškintis.

Bene daugiausiai klausimų dėl prezidento sveikatos Baltieji rūmai sulaukė po D. trumpo susitikimo su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu.

Baltieji rūmai tada pareiškė, kad mėlynė galėjo atsirasti dėl intensyvių rankų paspaudimų.

„Prezidentas D. Trumpas yra žmonių žmogus“, – sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karolie Leavitt.

„Prezidentas D. Trumpas turi mėlynių ant rankos, nes jis nuolat dirba ir kasdien visą dieną spaudžia rankas“, – pridūrė ji.

Bent porą kartų mėlynės buvo pastebėtos dar pernai.

