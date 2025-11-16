 
TV3 naujienos > Žmonės

Vyrą palaidojusi šeima negalėjo patikėti: jį rado namie gyvą ir sveiką

2025-11-16 16:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-16 16:25

Internete vėl plinta istorija, apie tai, kaip 40 metų vyras, kurį jo šeima laikė mirusiu, pasirodė namuose praėjus savaitei po to, kai šeima surengė laidotuves, klaidingai identifikavusi suirusius palaikus Rajsamande, Rajasthano valstijoje.

Žvakė kapinėse (nuotr. pranešimo spaudai)

0

Įvykis įvyko po to, kai valstybinė RK ligoninė paskelbė vyro, vardu Goverdhanas Prajapatas, kurį gydė ligoninėje, kūną „neidentifikuotu“, o vėliau Omkaro Lal Gadulia giminaičiai klaidingai pasiėmė šį kūną Rajsamando rajone.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pakliuvo į ligoninę dėl kepenų problemų

Omkaras Gadulia, priklausomas nuo alkoholio, gegužės 11 d. išvyko į Udaipurą, neinformuodamas šeimos. Jis buvo paguldytas į ligoninę dėl kepenų problemų. Policija pranešė, kad Omkaro šeima tuo metu gyveno su jo broliu po koronaviruso sukelto karantino.

Tą pačią dieną Goverdhanas Prajapatas buvo atvežtas iš Mohi rajono į RK ligoninę greitosios pagalbos automobiliu, kurį organizavo kai kurie vietos atstovai. Jam gydymo metu buvo konstatuota mirtis.

„Gavome laišką iš ligoninės administracijos, kad morgue jau tris dienas guli nepareikštas kūnas. Tada paskleidėme jo nuotraukas įvairiose vietose, kad būtų galima identifikuoti kūną“, – sakė Kankroli policijos nuovados pareigūnas Yogendra Vyas.

Jis pridūrė, kad gegužės 15 d. į ligoninę atvyko daugiau nei dešimt žmonių, norinčių identifikuoti kūną. Policija buvo informuota, o šeimos nariai raštu patvirtino, kad kūną perduotų jiems, neatidarius autopsijos.

Blogai identifikavo kūną

Šeimos nariai klaidingai identifikavo kūną kaip Omkaro Gadulia, remdamiesi panašiu randu dešinėje rankoje ir išvaizda. Policija kūną perdavė be autopsijos ir DNR testo.

„Kūną identifikavo šeimos nariai. DNR tyrimas ir autopsija medicinos komisijos atliekami, kai kūnas yra neidentifikuotas. Po to kūnas paprastai perduodamas savivaldybei kremacijai“, – sakė ponas Vyas.

Kūnas buvo paimtas, o laidotuvių ceremonija surengta gegužės 15 d.

Tačiau ponas Gadulia grįžo namo gegužės 23 d. ir buvo šokiruotas sužinojęs, kad jisą laikė mirusiu.

Vėliau policija pradėjo tyrimą ir nustatė, kad kūnas, kurį Omkaro Gadulia šeima kremavo, iš tiesų priklausė Goverdhanui Prajapatui.

„Policija šiuo atveju nekalta. Kūną neidentifikuotu paskelbė ligoninės administracija“, – sakė ponas Vyas.

Tuo tarpu ligoninė pripažino, kad visa situacija įvyko dėl slaugių ir morgo personalo klaidos.

„Buvo milžiniškas pacientų antplūdis. Trūko koordinacijos tarp personalo narių. Į tai atitinkamai reaguosime“, – sakė RK ligoninės vyriausiasis medicinos pareigūnas Lalitas Purohitas.

Goverdhaną Prajapatą išgyvena trys vaikai, kurie buvo išsiųsti į globos namus po to, kai pablogėjo jų sveikata.

