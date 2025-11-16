Nors kainos pamažu kyla, paslaugų teikėjai sako, kad keičiasi ne tiek rinka, kiek žmonių požiūris – į mirtį, atminimą ir tai, kas lieka po žmogaus išėjimo.
Nuo kelių šimtų iki kelių tūkst. – ką lemia kaina?
„Prieš kalbėdami apie kainas, visada pirmiausia pasikalbame su šeima – norime pajusti, ką žmogus mylėjo ir ką šeima nori išsaugoti jo atminimui. Kapavietė dažnai tampa šios istorijos tęsinys“, – sako „Pamenu.lt“ vadovė Laura Liutkauskienė.
Jos teigimu, kapo įrengimas – labai individualus dalykas.
„Viskas priklauso nuo to, kokio dydžio yra kapavietė, kokios medžiagos pasirenkamos, koks paminklas, ar reikalingas pamatų liejimas, ar norima granito plokščių ar tiesiog tvarkingo skaldos užpylimo“, – aiškina ji.
Pasak specialistės, paprastesnis kapo įrengimas su skaldos danga ir paminklu gali kainuoti nuo kelių šimtų iki tūkst. eurų, o kapavietė su granito plokštėmis ir paminklu – nuo kelių tūkst.
Anot L. Liutkauskienės, pastaraisiais metais kainos kiek ūgtelėjo. Tam įtakos turėjo brangstančios medžiagos, darbo jėga ir transporto išlaidos. Vis dėlto žmonės į tai esą reaguoja ramiai.
„Daugelis šeimų renkasi sprendimus, kurie ne tik gražūs, bet ir lengviau prižiūrimi, kad atminimas išliktų šviesus ir ramus“, – sako L. Liutkauskienė.
Pašnekovė pastebi, kad pasirinkimai paprastai svyruoja tarp kuklaus, tvarkingo sprendimo ir išraiškingesnio, su individualiu paminklu ar dekoratyviomis detalėmis.
„Populiarūs sprendimai dažnai derina ilgaamžiškas medžiagas ir sprendimus, reikalaujančius mažiau priežiūros, bet vis tiek išreiškiančius žmogaus atminimą“, – priduria pašnekovė.
Laidotuvės trumpėja, o ekologija – vis svarbesnė
Kaune veikiančios laidojimo paslaugų įmonės „Rekviem“ komercijos direktorė Jorūnė Jurkevičienė sako, kad vidutinė laidotuvių kaina šiuo metu siekia apie 2 tūkst. eurų.
„Labai priklauso nuo karsto – ar tai yra laidotuvės su juo, ar su urna. Kaip rodo praktika, laidotuvės su kremuotais palaikais yra minimaliai pigesnės. Galima susiorganizuoti ekonomiškiau, bet viduriukas būtų apie 2–2,3 tūkst. eurų“, – sako ji.
Paslaugų teikėja pripažįsta, kad kainos keičiasi kasmet.
„Ne visų paslaugų ar prekių, bet, pavyzdžiui, teko branginti transporto paslaugas dėl išaugusių kuro sąnaudų. Lygiai taip pat iš tiekėjų dėl medžiagų, darbo užmokesčio – viskas kažkiek minimaliai, simboliškai jaučiasi ir prekėse bei paslaugose“, – aiškina ji.
Anot J. Jurkevičienės, šiandien žmonės vis dažniau žiūri ne į kainą, o į prasmę ir ekologiją.
„Tikriausiai jau labiau žmonės atsižvelgia į ekologiją – ar ekologišką karstą, ar urną, žiūri drabužius. Pavyzdžiui, mato kažkokius lininius, natūralius, arčiau gamtos natūralumo“, – pasakoja ji.
Ji pastebi, kad vienos populiariausios medžiagos nėra.
„Medis, akmuo – kažko ypatingai tai neišskirčiau. Labai jaučiu sezoniškumą – atrodo, vieną mėnesį vienokios urnos labiau, kitą – kitokios. Tai sunku pasakyti, kad kažkokia viena medžiaga vyrautų“, – priduria pašnekovė.
Jos teigimu, pamažu kinta ir atsisveikinimo tradicijos.
„Nebėra tų trijų parų atsisveikinimo – labai retai kada. Dažniausiai taip dėliojasi žmonės, kad standartiškai parai laiko užsisako laidotuves“, – pastebi pašnekovė.
Anot jos, vis dažniau lietuviškose laidotuvėse atsisakoma ir vainikų.
„Žmonės prašo gėlių, vainikų nenešti, o po vieną skintą, dažniausiai baltos gėlės žiedą. Tai atsispindi tiek salėje, tiek kapinėse“, – sako J. Jurkevičienė.
Asistentas laidotuvėse – vis populiaresnis
Tarp naujų paslaugų J. Jurkevičienė išskiria asistentą atsisveikinimo metu – žmogų, kuris viso proceso metu būna šalia artimųjų ir pasirūpina visomis smulkmenomis.
„Jis visą laiką būna šalia artimųjų ir padeda įvairialypiais klausimais – nuo gėlyčių pamerkimo, žvakių, salės priežiūros laidotuvių metu, žmonių striukių pakabinimo, prižiūri poilsio kambariuką, paskui išlydėjimo dieną sako eiles, kurias buvo aptarę su artimaisiais, organizuoja visą išlydėjimo procesą“, – vardija ji.
Pasak pašnekovės, tokia paslauga tampa vis paklausesnė, nes žmonės nori jaustis ramiai ir susitelkti į atsisveikinimą, o ne į organizacinius klausimus.
„Pastebime, kad žmonės jaučiasi kažkaip saugiau, kai yra asistentas, nes nereikia galvoti, o kaip, kada, ką čia daryti. Tada žmogus jau gali vienareikšmiškai visą dėmesį skirti atsisveikinimui“, – priduria pašnekovė.
Ji taip pat pastebi įdomią tendenciją – vasarą žmonės laidotuvėms išleidžia mažiau.
„Šių metų vasara parodė, kad vidutiniškai žmonės tikrai išleido ženkliai mažesnę sumą laidotuvėms negu pavasarį ar žiemą. Gal tai susiję su sezoniškumu, gal žmonės yra išsileidę atostogoms“, – svarsto ji.
Klaipėdiečiai investuoja į amžinybę
Klaipėdos įmonės MB „Skulptorius“ atstovai patvirtina, kad kapo įrengimo kaina uostamiestyje šiuo metu svyruoja nuo 3 iki 5 tūkst. eurų, jei reikalingas pamatų pylimas ir plokščių dengimas.
„Naujas paminklas su pastatymu – apie tūkstantį“, – sako meistrai.
Anot jų, klaipėdiečiai vis dažniau renkasi kuklius, bet modernius kapus.
„Žmonės renkasi kuklesnius, modernius, tačiau nori ir meniškesnių su gamtos motyvais. Religiniai paminklai vis rečiau užsakomi. Nepriklausomai nuo biudžeto visi nori sutaupyti laiko – todėl gauname daugiau užsakymų su plokščių dengimu“, – pasakoja įmonės atstovai.
Pasak meistrų, toks pasirinkimas nėra atsitiktinis. Šiandien daugelis nori, kad kapavietė išliktų tvarkinga be nuolatinės priežiūros, todėl investuoja į tvirtas ir ilgaamžes medžiagas.
„Kai kurie klientai nori labai išskirtinio atminimo, todėl renkasi skulptūras, portretų iškalimą. Naudojame granitą iš Indijos, Švedijos, nes tai ilgalaikiškiausia medžiaga. Klientai renkasi geriau investuoti į ilgaamžiškumą, kad vėliau kuo mažiau reikėtų tvarkyti kapavietę“, – aiškina meistrai.
Jų teigimu, kainos kyla palaipsniui, be staigių šuolių. „Kainos stabiliai kyla dėl infliacijos, bet nėra didelio šuolio“, – tikina įmonės atstovai.