Grasina Lietuvoje atimti tokius kapus: pamačiusi įspėjimą ant paminklo Nijolė apstulbo

Atvykusi į kapines tokio šoko Nijolė nesitikėjo.
Pasipiktino prie kapų įrengtomis lentelėmis
Socialiniame tinkle „Facebook“ Nijolė pasidalijo įrašu, kuriame papasakojo apie vaizdą, sukrėtusį ją iki širdies gelmių. Išvydusi lentelių turinį moteris negalėjo patikėti, kad taip galima elgtis.
„Anykščių kapinėse šokiruojantys vaizdai... Prie kuklių, natūralia samanyte ar daugiamečiais augalais apaugintų kapelių savivaldybės gąsdinimai juos naikinti, nes netvarkomi.
Žmonės, kas nustatė kriterijus, kaip turi būti tvarkomas kapas? Ar tai reiškia, kad turi būti apipiltas skalda, o gal uždengta plokštėmis, o gal prisodinta „madingų“ augalų?
Man pvz., taip atrodantys kapai jaukiausi. Pasakau, kad tai – ne mano artimųjų kapai. Kaip jums atrodo, ar šitie kapeliai tikrai turi būti panaikinti“, – įraše kitų žmonių klausė ji.
Pati moteris naujienų portalui tv3.lt komentavo, kad nesupranta, kaip taip galima elgtis, ir pridėjo, kas, jos manymu, už to slypi:
„Manau, kad tai svetimas lietuvių kultūrai reiškinys, kai norima primesti kapinių tvarkymo standartus visuomenei.“
Lentelių turinys
Vienoje iš Nijolės pasidalintų nuotraukų galima aiškiai matyti, kas yra rašoma lentelėse. Pirmiausia, raudonu rašalu ir didžiosiomis raidėmis užrašytais žodžiais „Dėmesio. Netvarkoma kapavietė“ atkreipiamas lankytojų dėmesys.
„Įspėjame – jeigu kapavietė neprižiūrima, netvarkoma ilgiau kaip metus, bus galima priimti sprendimą pripažinti kapavietę neprižiūrima.
Tokiu atveju už kapavietės priežiūrą [būti atsakingu] gali būti paskirtas kitas asmuo, kuriam bus suteikiama teisė prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę ir gauti leidimą laidoti joje“, – buvo rašoma lentelėje.
Lentelės apačioje nurodyti kontaktai, kuriais reiktų kreiptis dėl pranešimo apie sutvarkytą kapavietę.
Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su Anykščių rajono savivaldybe dėl komentaro.
