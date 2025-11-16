 
Lapkričio 16 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Policijai įkliuvo girtas Seimo kanceliarijos darbuotojas

2025-11-16 08:15 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-16 08:15

Varėnos rajone policijos pareigūnams įkliuvo neblaivus automobilį vairavęs Seimo kanceliarijos darbuotojas.

Policija BNS Foto

Varėnos rajone policijos pareigūnams įkliuvo neblaivus automobilį vairavęs Seimo kanceliarijos darbuotojas.

3

Kaip pranešė Policijos departamentas, policijos pareigūnai šeštadienį apie 14.34 val. Varėnos rajone, Užuperkasio kaime, sustabdė automobilį „Chevrolet Captiva“. 

Patikrinimo metu paaiškėjo, kad jį neblaivus vairavo Seimo kanceliarijos darbuotojas (gim. 1970 m.). Jam nustatytas lengvas girtumas (1,25 prom.).

Pradėta administracinė teisena dėl transporto priemonių vairavimo, kai tai daro neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai.

