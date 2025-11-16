Policijai įkliuvo girtas Seimo kanceliarijos darbuotojas

Kaip pranešė Policijos departamentas, policijos pareigūnai šeštadienį apie 14.34 val. Varėnos rajone, Užuperkasio kaime, sustabdė automobilį „Chevrolet Captiva“.
Patikrinimo metu paaiškėjo, kad jį neblaivus vairavo Seimo kanceliarijos darbuotojas (gim. 1970 m.). Jam nustatytas lengvas girtumas (1,25 prom.).
Pradėta administracinė teisena dėl transporto priemonių vairavimo, kai tai daro neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!