 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Užfiksavo skandalingą Justino Bieberio poelgį: gali grėsti laisvės atėmimas

2025-11-26 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-26 15:55

Justinas Bieberis pagautas bešlapinantis golfo aikštyno krūmuose po to, kai žaidimo metu gurkšnojo alų su draugais Palm Springse, Kalifornijoje.

Justin Bieber (nuotr. Facebook)
10

Justinas Bieberis pagautas bešlapinantis golfo aikštyno krūmuose po to, kai žaidimo metu gurkšnojo alų su draugais Palm Springse, Kalifornijoje.

REKLAMA
0

Bieberis buvo užfiksuotas atsisukęs į krūmus, juosiančius aikštyną, su šiek tiek nuleistais itin plačiais tamsiais džinsiniais šortais ir viena ranka prie kirkšnies, rašoma „Page Six“.

Justin Bieber ir Selena Gomez
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Justin Bieber ir Selena Gomez

TAIP PAT SKAITYKITE:

Viena ranka muzikantas šlapinosi, kita – tvirtai laikė golfo lazdą.

Bieberis buvo apsivilkęs tamsius šortus, baltus marškinėlius, baltą kepurę, akinius nuo saulės.

REKLAMA
REKLAMA

Prieš viešą šlapinimosi incidentą, 31-erių atlikėjas buvo pastebėtas geriantis alų.

Gali grėsti bauda

Kalifornijoje šis nusižengimas laikomas nedideliu pažeidimu ir už jį gali būti skiriama iki 1000 dolerių bauda ir (arba) iki šešių mėnesių laisvės atėmimo. Tačiau neaišku, ar Bieberis buvo viešame aikštyne.

REKLAMA

Jo atstovai iškart neatsakė į „Page Six“ prašymą pakomentuoti.

Primename, kad tai jau ne pirmas kartas, kai atlikėjas yra užfiksuojamas besišlapinantis viešumoje. 2022 metais jis taip pat buvo nufotografuotas golfo aikštyne, vaizdai sparčiai paplito socialiniuose tinkluose.

Jo žmona, Hailey Bieber, šeštadienį atšventė 29-ąjį gimtadienį, o gerbėjai pastebėjo, kad J. Bieberis nepaskelbė jokio įrašo jai pagerbti.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau modelis pati įtraukė savo vyrą į savo sekmadienio „Instagram“ karuselę, kurią pavadino: „geriausia savaitė švenčiant 29-erius“.

Nors Justinas nedalyvavo Hailey išankstinėje gimtadienio vakarienėje, kurią praėjusią savaitę surengė jos „Rhode Skin“ kompanija, jis dalyvavo neseniai vykusiose Kris Jenner ir Kendall Jenner gimtadienio šventėse.

Pora, susituokusi 2018 m. rugsėjį, buvo užplūsta gandais apie išsiskyrimą dar prieš sūnaus gimimą praėjusį rugpjūtį, kuriam dabar 1 metai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų