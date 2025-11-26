Užfiksavo skandalingą Justino Bieberio poelgį: gali grėsti laisvės atėmimas

Bieberis buvo užfiksuotas atsisukęs į krūmus, juosiančius aikštyną, su šiek tiek nuleistais itin plačiais tamsiais džinsiniais šortais ir viena ranka prie kirkšnies, rašoma „Page Six“.
Viena ranka muzikantas šlapinosi, kita – tvirtai laikė golfo lazdą.
Bieberis buvo apsivilkęs tamsius šortus, baltus marškinėlius, baltą kepurę, akinius nuo saulės.
Prieš viešą šlapinimosi incidentą, 31-erių atlikėjas buvo pastebėtas geriantis alų.
Gali grėsti bauda
Kalifornijoje šis nusižengimas laikomas nedideliu pažeidimu ir už jį gali būti skiriama iki 1000 dolerių bauda ir (arba) iki šešių mėnesių laisvės atėmimo. Tačiau neaišku, ar Bieberis buvo viešame aikštyne.
Jo atstovai iškart neatsakė į „Page Six“ prašymą pakomentuoti.
Primename, kad tai jau ne pirmas kartas, kai atlikėjas yra užfiksuojamas besišlapinantis viešumoje. 2022 metais jis taip pat buvo nufotografuotas golfo aikštyne, vaizdai sparčiai paplito socialiniuose tinkluose.
Jo žmona, Hailey Bieber, šeštadienį atšventė 29-ąjį gimtadienį, o gerbėjai pastebėjo, kad J. Bieberis nepaskelbė jokio įrašo jai pagerbti.
Tačiau modelis pati įtraukė savo vyrą į savo sekmadienio „Instagram“ karuselę, kurią pavadino: „geriausia savaitė švenčiant 29-erius“.
Nors Justinas nedalyvavo Hailey išankstinėje gimtadienio vakarienėje, kurią praėjusią savaitę surengė jos „Rhode Skin“ kompanija, jis dalyvavo neseniai vykusiose Kris Jenner ir Kendall Jenner gimtadienio šventėse.
Pora, susituokusi 2018 m. rugsėjį, buvo užplūsta gandais apie išsiskyrimą dar prieš sūnaus gimimą praėjusį rugpjūtį, kuriam dabar 1 metai.
