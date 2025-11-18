„Grigeo Klaipėda“ turi sumokėti virš 233 tūkst. eurų „Klaipėdos vandeniui“

Lietuvos apeliacinis teismas lapkričio 13 dieną paliko nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo birželio 12 dienos sprendimą, kuriuo teismas iš dalies patenkino „Klaipėdos vandens“ ieškinį.
„Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovės („Klaipėdos vandens“ – BNS) ieškinį patenkino iš dalies, dalies reikalavimų (trijų sąskaitų atžvilgiu) pritaikydamas ieškinio senaties termino praleidimo teisines pasekmes, taip pat pagrįstai atmetė atsakovės priešieškinio reikalavimus pripažinti negaliojančiais (...) laikinųjų sutarčių (...) papunkčius“, – rašoma Apeliacinio teismo nutartyje.
Anot „Klaipėdos vandens“, skola susidarė prieš dvejus metus už 2023 metų vasario–spalio mėnesius. Bendrovė teismo prašė priteisti iš „Grigeo Klaipėdos“ 302,9 tūkst. eurų, 50,7 tūkst. eurų baudų bei 10 proc. palūkanų.
Tuo metu „Grigeo Klaipėda“ teisme siekė pripažinti negaliojančiais laikinų sutarčių su „Klaipėdos vandeniu“ punktus dėl baudų.
Klaipėdos apygardos teismas sutiko su „Klaipėdos vandens“ pozicija ir konstatavo, kad „Grigeo Klaipėda“ neįrodė motyvų, kad sąlygos jai buvo nustatytos vienašališkai. Tačiau teismas nustatė, kad ieškinys dėl trijų sąskaitų apmokėjimo pareikštas praleidus senaties terminą, todėl ieškinio dalį dėl 117,9 tūkst. eurų atmetė.
„Klaipėdos vanduo“ Apeliacinio teismo prašė panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimo dalį dėl šios sumos. Tuo metu „Grigeo Klaipėda“ prašė panaikinti sprendimo dalį, kuria ieškinys buvo patenkintas ir ieškinį atmesti, arba „Klaipėdos vandens“ ieškinį tenkinti iš dalies, priteisiant iš „Grigeo Klaipėdos“ 36,4 tūkst. eurų ir 6 proc. palūkanas.
Apeliacinio teismo nutartis dar gali būti skundžiama Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
Kaip pranešė „Klaipėdos vanduo“, šiuo metu teismuose dar laukia nagrinėjimo kitos bylos, kuriose baudų iš „Grigeo Klaipėdos“ reikalaujama pagal kitas nuotekų tvarkymo sutartis. Dalis jų buvo sustabdytos dėl sąsajų su išnagrinėta byla, todėl artimiausiu metu jos turėtų būti atnaujintos.
Kaip rašė BNS, „Grigeo Klaipėda“ šiuo metu teisiama dėl į Kuršių marias patekdavusių nevalytų gamybinių nuotekų, įtarus, kad su tuo susijusi bendrovės dokumentacija galėjo būti klastojama. Ši įmonės tarša į viešumą iškilo 2020 metų sausį.
Teisėsaugos duomenimis, įmonė nuotekas į Kuršių maras slapta leido ne vienerius metus.
Skelbta, kad prokurorė „Grigeo Klaipėdai“ prašo skirti 5 mln. eurų baudą ir įpareigoti ją visiškai atlyginti aplinkosaugininkų paskaičiuotą per 48 mln. eurų žalą. „Grigeo“ grupės prezidentui Gintautui Pangoniui ji paprašė skirti galutinę apie 200 tūkst. eurų baudą, taip pat atimti teisę ketverius metus dirbti vadovaujamą darbą.
Kaip rašė BNS, kaltinimai piktnaudžiavimu, dokumentų klastojimu ir disponavimu jais, aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimu byloje pateikti bendrovei „Grigeo Klaipėda“ ir dar 14-ai esamų bei buvusių jos darbuotojų.