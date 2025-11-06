 
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

JAV bankui Vokietijoje skirta rekordinė bauda

2025-11-06 16:54 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 16:54

Vokietijos finansų priežiūros institucija ketvirtadienį pranešė JAV bankininkystės milžinui „JPMorgan Chase“ skyrusi rekordinę 45 mln. eurų baudą už tai, kad nesugebėjo kovoti su pinigų plovimu.

Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis

Vokietijos finansų priežiūros institucija ketvirtadienį pranešė JAV bankininkystės milžinui „JPMorgan Chase" skyrusi rekordinę 45 mln. eurų baudą už tai, kad nesugebėjo kovoti su pinigų plovimu.

1

Šis Volstryte įsikūręs bankas nuo 2021 m. spalio iki 2022 m. rugsėjo „sistemingai nevykdė pareigos laiku pateikti pranešimus apie įtartiną veiklą, susijusią su pinigų plovimu“, – paaiškino priežiūros institucija „BaFin“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Todėl „JPMorgan Chase“ „pažeidė savo pareigą užtikrinti priežiūrą“, pareiškė „BaFin“ ir patvirtino, kad pagal banko apyvartą apskaičiuota bauda yra didžiausia, kokią ji kada nors yra skyrusi.

Finansų įstaigos, kliento sąskaitoje aptikusios galimai neteisėtą veiklą, privalo apie tokią įtartiną veiklą pranešti.

Banko atstovas spaudai teigė, kad bauda „susijusi su praeities įvykiais, o tai, kada būtent mes pateikėme (įtartinos veiklos ataskaitas), neturėjo jokios neigiamos įtakos jokiems valdžios institucijų tyrimams.

Esame tvirtai įsipareigoję nustatyti pinigų plovimo ir finansinių nusikaltimų atvejus, užkirsti jiems kelią ir apie juos pranešti, todėl džiaugiamės, kad šis klausimas dabar išspręstas ir ištaisytas.“

Ši bauda yra didesnė už 39 mln. eurų baudą, kuri 2015 m. už tą patį pažeidimą buvo skirta didžiausiam Vokietijos bankui „Deutsche Bank“.

Kovo mėnesį „Deutsche Bank“ taip pat gavo 23 mln. eurų baudą, kurią „BaFin“ jam skyrė už pažeidimus parduodant išvestinius produktus Ispanijoje ir kitus jo dukterinės įmonės „Postbank“ veiklos trūkumus.

Pagal turimą turto sumą „JPMorgan Chase“ yra didžiausias bankas Jungtinėse Valstijose, be to, jis yra įsitvirtinęs ir Vokietijoje.

Bankas planuoja 2026 m. antrąjį ketvirtį Vokietijos rinkai pristatyti savo internetinį banką „Chase“, kuris nuo 2021 m. jau veikia Jungtinėje Karalystėje.

Tačiau Vokietijoje jis susidurs su stipria tokių rinkos dalyvių kaip „N26“, „Revolut“ ir „Trade Republic“ konkurencija.

indeliai.lt

