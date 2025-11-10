 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vyras neteisėtai pardavinėjo pjūklažuvės dalį: gresią beveik 4 tūkst. eurų bauda

2025-11-10 10:19 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 10:19

Aplinkosaugininkai socialiniuose tinkluose nustatė asmenį, neteisėtai pardavinėjusį saugomo gyvūno dalį – pjūklažuvės rostrumą, kitaip vadinamą šnipu.

Aplinkosaugininkai nustatė draudžiamą prekybą saugoma žuvimi /Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

2

Asmuo nesilaikė teisės aktuose numatytų reikalavimų, užsiimdamas saugomo gyvūno prekyba. Pjūklažuvės dalis paimta, pažeidėjui pradėta administracinė teisena, pranešė Aplinkos apsaugos departamentas.

Stebėdami socialinius tinklus, aplinkosaugininkai „Facebook“ platformoje aptiko skelbimą, kuriame asmuo siūlė pirkti saugomo gyvūno dalį – pjūklažuvės rostrumą. Pjūklažuvės yra įtrauktos į Tarybos reglamentą dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą.

Pareigūnai, vykdydami kontrolinį pirkimą Vilniuje, susitiko su pardavėju. Nustatyta, kad asmuo pažeidė prekybą saugomomis rūšimis reglamentuojančius teisės aktus, neturėdamas saugomų rūšių dalių teisėtą įsigijimą patvirtinančių dokumentų. Asmeniui gresia bauda nuo 500 iki 3 800 eurų. Pjūklažuvės rostrumas buvo paimtas.

Norint prekiauti laukiniais gyvūnais, būtina turėti jų teisėtą įsigijimą ir kilmę pagrindžiančius dokumentus ir Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą prekiauti saugomų rūšių laukiniais gyvūnais (jei jis reikalingas pagal nustatytus teisės aktų reikalavimus).

Aplinkosaugininkai pabrėžia, kad nusprendus pirkti ar įsigyti gyvūną, svarbu pasitikrinti, ar gyvūnas saugomas pagal CITES konvenciją ir reglamentą. Tai galima padaryti interneto svetainėje www.speciesplus.net. Be to, būtina įsitikinti, kad pardavėjas turi teisėtą įsigijimą ir kilmę patvirtinančius dokumentus.

Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vedėjas Jonas Jarmalavičius sako, kad prekyba laukiniais gyvūnais, ypač saugomomis rūšimis, turi vykti teisėtai ir atsakingai.

Kilus klausimams dėl prekybos laukiniais gyvūnais, informacijos galima rasti parengtose atmintinėse arba pasikonsultuoti su Aplinkos apsaugos departamento konsultantais.

Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje rašoma, kad paprastoji pjūklažuvė gyvena prie Atlanto vandenyno krantų, Viduržemio jūros, Ramiojo ir Indijos vandenynų priekrantėse, prie Amerikos krantų sutinkama apysūriuose vandenyse, kartais upėmis nuplaukia toli prieš srovę.

Pjūklažuvės gyvena jūrų pakrantėse, daugiausia seklumose, įplaukia į apysūrius ir gėlus vandenis. Minta bestuburiais, smulkiomis žuvimis. Grobį išsikasa iš dumblo arba užmuša pjūklu. Gyvavedės, veda 15–20 jauniklių. Verslinė reikšmė maža. Pjūklažuvės žmogui nepavojingos.

