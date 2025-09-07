Kalendorius
Rugsėjo 7 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Per SEL koncertą Vilniuje sulaikytas Elektrėnų ugniagesys: įkliuvo su narkotikais

2025-09-07 12:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-07 12:10

Vakar, rugsėjo 6-osios vakarą, Vilniaus Kalnų parke vyko Egidijaus Dragūno-SEL koncertas. Renginio metu buvo sulaikytas ugniagesys – jis įkliuvo su narkotikais.

Koncertas, policija

2

Kaip praneša Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, rugsėjo 6 d. apie 21 val. 50 min. Vilniuje, T. Kosciuškos g., Kalnų parke, sulaikytas ne tarnybos metu Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresnysis ugniagesys gelbėtojas (gim. 1984 m.).

Pradėtas tyrimas

Pas vyrą buvo rastas ir paimtas popierinis lankstinukas su balta biria medžiaga (įtariama, narkotinė medžiaga).

Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 259 str. 1 d.

Egidijus Dragūnas
SEL gerbėjams – gera žinia

