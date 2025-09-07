Per SEL koncertą Vilniuje sulaikytas Elektrėnų ugniagesys: įkliuvo su narkotikais

Kaip praneša Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, rugsėjo 6 d. apie 21 val. 50 min. Vilniuje, T. Kosciuškos g., Kalnų parke, sulaikytas ne tarnybos metu Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresnysis ugniagesys gelbėtojas (gim. 1984 m.).
Pradėtas tyrimas
Pas vyrą buvo rastas ir paimtas popierinis lankstinukas su balta biria medžiaga (įtariama, narkotinė medžiaga).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 259 str. 1 d.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!