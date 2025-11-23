Mergina negalėjo patikėti savo ausimis: vaikinas jai sudarė 11 santykių taisyklių

Amerikietė Carolyn „TikTok“ pasidalino ekranvaizdžiu, kuriame – 11 taisyklių, kurių ją vertė laikytis buvęs jos vaikinas, prieš jai išvažiuojant studijuoti į universitetą.
„Tik noriu pasakyti, kad toks elgesys yra laikomas smurtiniu“, – sakė ji, ir pridūrė dabar suprantanti, kad šie santykiuose buvo smurtiniai ir kad juose ji buvo manipuliuojama jos emocijomis.
Vaikinas pradėjo kontroliuoti
Vaizdo įraše, kurį jau peržiūrėjo 3,5 milijonai žmonių, Carolyn sako: „Pagalvojau, kad bus juokinga perskaityti šitas taisykles, kurias prieš man išvažiuojant į universitetą atsiuntė mano išprotėjęs, mane kontroliuoti norėjęs buvęs vaikinas.“
Jo žinutė pradedama pavadinimu – „Taisyklės Carolyn“. Toliau rašoma: „Neignoruok manęs perskaičiusi šią žinutę. Niekada neišjunk savo „Life360“, „Find My Phone“ ir „Snap Location“ pozicijos. Visi tavo dėvimi drabužiai turi būti patvirtinti mano ir mano mamos“. Čia Carolyn sako nesuprantanti, koks jo ar jo mamos reikalas, kaip ji apsirengusi.
Kitos taisyklės – prie kitų vaikinų nesiartinti arčiau nei 10 metrų, nedėvėti trumpų palaidinių ar aptemptų drabužių, nesilankyti vakarėliuose ir niekada nenusiimti vaikino dovanoto žiedo, rašo dailystar.co.uk
Carolyn vaizdo įrašo pabaigoje sako, kad jei būtų laikiusis visų taisyklių, studentiško gyvenimo būtų nė nemačiusi, o iš paskaitų jai būtų reikėję išeiti kaskart, kai netoliese būtų vaikinų. Kitame vaizdo įraše ji komentuoja reakcijas, kurių sulaukė po pirmojo.
Panašiose situacijose esančius žmones ragino kreiptis pagalbos
„Aš dabar supratau, kad šių santykių nebenoriu ir jam labai aiškiai tai pasakiau. Kol su juo kalbėjau, mačiau, kad kartu su juo yra ir jo tėvai“, – sako ji. – „Aš visur jį užblokavau ir daugiau nebenoriu nieko apie jį žinoti. Toks psichologinis ir net fizinis smurtas niekada nėra priimtinas.“
Ji kitus panašiose situacijose esančius žmones ragino kreiptis pagalbos ir patarimo. Antruoju vaizdo įrašu pasidalinusi Carolyn sulaukė daugybės pagyrimų už savo pasiryžimą.
Vienas žmogus komentavo: „Labai džiaugiuosi, kad nusprendei nutraukti santykius. Tikiuosi, kad laikaisi gerai, taip ir toliau!“.
„Aš iš pradžių pagalvojau, kad jis juokauja – neįtikėtina, iš kur tiek įžūlumo ir manymo, kad turi teisę taip kontroliuoti?“, – rašė dar vienas. – „Kaip gerai, kad jį palikai.“
