 
Kalendorius
Lapkričio 23 d., sekmadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Mergina negalėjo patikėti savo ausimis: vaikinas jai sudarė 11 santykių taisyklių

2025-11-23 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-23 19:20

Mergina internete pasidalino savo buvusio vaikino ilgu taisyklių sąrašu, kurio ji turėjo laikytis.

Mergina (nuotr. asociatyvi 123rf.com)

Mergina internete pasidalino savo buvusio vaikino ilgu taisyklių sąrašu, kurio ji turėjo laikytis.

REKLAMA
0

Amerikietė Carolyn „TikTok“ pasidalino ekranvaizdžiu, kuriame – 11 taisyklių, kurių ją vertė laikytis buvęs jos vaikinas, prieš jai išvažiuojant studijuoti į universitetą.

„Tik noriu pasakyti, kad toks elgesys yra laikomas smurtiniu“, – sakė ji, ir pridūrė dabar suprantanti, kad šie santykiuose buvo smurtiniai ir kad juose ji buvo manipuliuojama jos emocijomis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vaikinas pradėjo kontroliuoti

Vaizdo įraše, kurį jau peržiūrėjo 3,5 milijonai žmonių, Carolyn sako: „Pagalvojau, kad bus juokinga perskaityti šitas taisykles, kurias prieš man išvažiuojant į universitetą atsiuntė mano išprotėjęs, mane kontroliuoti norėjęs buvęs vaikinas.“

REKLAMA
REKLAMA

Jo žinutė pradedama pavadinimu – „Taisyklės Carolyn“. Toliau rašoma: „Neignoruok manęs perskaičiusi šią žinutę. Niekada neišjunk savo „Life360“, „Find My Phone“ ir „Snap Location“ pozicijos. Visi tavo dėvimi drabužiai turi būti patvirtinti mano ir mano mamos“. Čia Carolyn sako nesuprantanti, koks jo ar jo mamos reikalas, kaip ji apsirengusi.

REKLAMA

Kitos taisyklės – prie kitų vaikinų nesiartinti arčiau nei 10 metrų, nedėvėti trumpų palaidinių ar aptemptų drabužių, nesilankyti vakarėliuose ir niekada nenusiimti vaikino dovanoto žiedo, rašo dailystar.co.uk

Carolyn vaizdo įrašo pabaigoje sako, kad jei būtų laikiusis visų taisyklių, studentiško gyvenimo būtų nė nemačiusi, o iš paskaitų jai būtų reikėję išeiti kaskart, kai netoliese būtų vaikinų. Kitame vaizdo įraše ji komentuoja reakcijas, kurių sulaukė po pirmojo.

REKLAMA
REKLAMA

Panašiose situacijose esančius žmones ragino kreiptis pagalbos

„Aš dabar supratau, kad šių santykių nebenoriu ir jam labai aiškiai tai pasakiau. Kol su juo kalbėjau, mačiau, kad kartu su juo yra ir jo tėvai“, – sako ji. – „Aš visur jį užblokavau ir daugiau nebenoriu nieko apie jį žinoti. Toks psichologinis ir net fizinis smurtas niekada nėra priimtinas.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ji kitus panašiose situacijose esančius žmones ragino kreiptis pagalbos ir patarimo. Antruoju vaizdo įrašu pasidalinusi Carolyn sulaukė daugybės pagyrimų už savo pasiryžimą.

Vienas žmogus komentavo: „Labai džiaugiuosi, kad nusprendei nutraukti santykius. Tikiuosi, kad laikaisi gerai, taip ir toliau!“.

„Aš iš pradžių pagalvojau, kad jis juokauja – neįtikėtina, iš kur tiek įžūlumo ir manymo, kad turi teisę taip kontroliuoti?“, – rašė dar vienas. – „Kaip gerai, kad jį palikai.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų