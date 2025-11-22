Vos 22-ejų vilnietė įsigijo nuosavą būstą ir patyrė tikrą košmarą: radiniai bute – šokiruoja

Dar rugpjūčio mėnesį naujienų portalui tv3.lt Greta su šypsena veide sakė: „Nėra nieko neįmanomo, o įsivaizdavimas, kad studentavimo metais neįmanoma gauti paskolos ar tapti nekilnojamojo turto savininkais, tėra tik įsivaizdavimas.“
Vilniuje gimusi ir užaugusi G. Namentkevič tuo metu minėjo, jog visada sulaukianti klausimo, kodėl neliko sostinėje, o patraukė gyventi į uostamiestį. Atsakymas paprastas – norėjosi vieno – „pabėgti“ iš Vilniaus.
Tv3.lt dar kartą susisiekė su Greta. Mergina atvirai papasakojo, kaip pavyksta suderinti studijas, darbus ir naujojo būsto iššūkius.
Ant nosies – diplomas
Jau visai ant nosies – sausio mėnesį, Gretos laukia baigiamojo darbo gynimas universitete. Kaip teigė pati mergina – labai trūksta laiko, bet požiūris – optimistiškas.
„Aš optimistiškai galvoju, gal šiek tiek naiviai, kad viskas bus gerai. Viskas pavyks“, – pasakojo Greta.
Visgi, ar pabaigusi žurnalistikos studijas mergina liks žiniasklaidoje – dar klausimas. Nors šiuo metu ir yra išsiunti kelis gyvenimo aprašymus darbovietėms, rankos svyra kitur.
„Nežinau. Pagalvosiu. Dabar pradėjau kelti turinį į instagramą, man visai patinka tas kalbėjimas. Tik gal žmonėms jau nebeįdomu, nes aš žiūriu iš vieno kampo, aš tas pačias mintis pergalvoju 100 kartų per dieną, o sekėjai mato iš dar kito kampo“, – atviravo ji.
Vienu metu – keli darbai
Pasiteiravus G. Namentkevič, kaip viską suspėja? Pašnekovė atsakė, kad ji turi savo rutiną – kasdien stengiasi atsikelti apie 5 ryto, o svarbiausias dalykas – mokėti planuoti savo laiką.
„Dabar dirbau gąsdintoja Siaubo parke, tai ta rutina truputį susivėlė, nes grįždavau labai vėlai. Bet šie darbai jau nurimo ir galiu sugrįžti į rutiną, nes tik taip viską suspėji“, – kalbėjo mergina.
Mergina jau kurį laiką dirba su tam tikra agentūra, tad pasibaigus šiurpiajam sezonui be darbo neliko, tačiau vadinamo pagrindinio darbo – vis dar ieško.
„Prieš gąsdintojos darbą nieko nedirbau, stovėjau darbo biržoje. Dabar, kai pradėjau dirbti, gąsdintoja, tai susiradau dar daugiau darbų, kol ieškau to pagrindinio darbo. Gąsdintoja jau nedirbu, bet nuvažiuoju į kitus renginius padirbti“, – atviravo Greta.
Supratingi kaimynai
Visgi, kartais, siekiant tvarkos savo namuose, netyčia sujaukiama tvarka pas kaimynus. Tai patyrė ir Greta.
„Mes kaimynams buvom elektros laidus nupjovę“, – portalui tv3.lt sakė mergina, – Pagal įstatymą tie laidai negalėjo eiti per mūsų butą, bet kadangi namas anksčiau buvo bendrabučio tipo, tai ir ta elektros instaliacija sena. Per mūsų butą eina kaimynų laidai ir mes juos nukirpom, nežinojom to.
Ačiū dievui, viskas gerai pasisekė. Elektros laidai juk buvo aktyvūs ir viskas galėjo liūdnai baigtis“, – nemalonią situaciją prisiminė Greta.
Ilgai netrukus atvyko ir kaimynė, supratusi, kad galimai elektros dingimo priežastis – naujieji kaimynai, kurie vis ką nors tvarko bute.
„Pasimetėm, sakom, juk mes niekaip negalėjom prie jūsų laidų prieiti, o tada žiūrim, tikrai, čia ne mūsų laidai“, – dabar jau su šypsena prisimena Greta. Visgi situaciją pavyko išspręsti be jokių pykčių: „Mes viską sutvarkėme ir dar šokoladą vakare nunešėme, kad jau be šviesos palikome. Jau neturėtume daugiau kaimynams problemų kelt“, – juokėsi Greta.
Gretos būsto tvarkymo planuose buvo ir gan rimtas iššūkis – sienos griovimas. Šį iššūkį pavyko įgyvendinti – surinktas reikiamas kiekis kaimynų parašų.
„Didžioji dalis kaimynų yra supratingi. Mane nustebino, kad vyresnio amžiaus žmonės pamatė mus ir labai palaikė: „Jūs tik darykit, tokie jauni, viskas jums bus gerai“, – prisiminė Klaipėdoje gyvenanti vilnietė.
Apkalbos ir komentarai
Nors visuomenė linkusi greitai teisti, ypač internete, ir sprausti jaunus žmones į rėmus, Greta tvirtai žino savo vertybes. Ji atvirai kalba apie komentatorių kritiką, kurią laiko tiesiog nelaimingų žmonių refleksija.
„Jeigu pastebėtume komentarų skiltį po viešai keliamais įrašais, tai ten bus pilna pastebėjimų, ką mes darome ne taip ir kodėl mes turėtume elgtis kitaip. Manau, kad tai yra tiesiog nelaimingi žmonės, kuriems kažkas gyvenime nepasisekė“, – teigė mergina.
Kaip pasakojo Greta, svarbiausia, jog patys artimiausi žmonės palaiko.
„Gal tik prisibijo to, kad nėra santuokos, tik tiesiai šviesiai nepasako to. Būna močiutės paklausia: „Tai kada vestuvės?“
Nežinau, o ir tas ne nuo manęs priklauso.
Aš visiškai nekreipiu dėmesio, nes tai nėra pagrindinis dalykas. Santuoka turi būti ne iš naudos, ne iš piniginės pusės, o iš meilės.
Ir kai mes tam subręsim, kai mes norėsime kažkur auksčiau prisipažinti, kad mes vienas kitą mylim, tai mes tą ir padarysime“, – sakė G. Namentkevič, pajuokaudama, jeigu pora atlaikys visą šitą remontą, tai net ir santuokos nereikės.
Šoką keliantys iššūkiai
Pradėjus būsto remontą, dažnai tenka susidurti su nemaloniais praeities palikimais, kurių buvę gyventojai, tikėtina, nepastebėjo.
„Pirmas dalykas, pas mus tualete, nuleidimo vamzdyje, iš kažkur atsirado skylė, nors visi vamzdžiai turėjo būti renovuoti. Mums pradėjo viskas bėgti. Bet viską turime tvarkyti, tai ir čia susitvarkysime“, – Šyptelėjo Greta.
Tačiau skylė vamzdyje – tik lašas jūroje. Kur kas baisiau virtuvėje rasti žiurkių skeletus.
„Aš net neprisimenu iš to šoko, kaip aš atsidūriau kitame buto gale. Man buvo taip baisu, krėtė šaltis. Man buvo taip bloga.
Ir kai pradėjom viską žiūrėt, tvarkyt, pamatėme, kad jos ten net dvi. Jos buvo visiškai išdžiuvusios. Labai baisiai atrodė“, – su pasibaisėjimu prisiminė Greta.
Užfiksuotu radiniu mergina pasidalino ir socialiniuose tinkluose.
Kaip pasakojo Greta, vietoje, kurioje buvo sudžiūvusios žiurkės, fiziškai palįsti neįmanoma. Pašnekovė paminėjo, jog ten yra kanalizacijos skylės, kurios buvo užkamšytos, bet vis tiek išlikusios, tad žiurkės per ten pralindo, o išeiti buvo per sunku.
„Man vienintelis klausimas, ką darė prieš mus gyvenę nuomininkai, kaip jie nepajuto tos smarvės? Mes galvojome, kad tai – senienos smarvė. Manėm, jog viską išmesime, sutvarkysime ir viskas bus gerai, bet ne“, – svarstė mergina.
Su iššūkiais studentė susiduria ir universiteto bendrabutyje. Jau nuo pirmos dienos ją pasitiko tarakonai. Visgi merginai pavyko su tuo susitaikyti.
„Kai pačią pirmą dieną, prieš tris metus, atvykau į bendrabutį, tai vos atidarius duris pamačiau tarakoną. Pirma naktis buvo bemiegė, bet tada supranti, kad pats pasirinkai šitą kelią, namo negrįši, niekur nepabėgsi, tai pripratau. Daug spąstų pripirkau“, – pokalbį užbaigė mergina.
Primename, kad Greta su draugu yra 53 kv. m buto savininkai.
Tai atitiko visus lūkesčius: butas – naujai renovuotame name (renovacija dar nė nebaigta), su atnaujinta laiptine, kvadrato kaina – apie 1,4 tūkst. eurų (butą įsigijo už 76 tūkst. eurų), o pradiniam įnašui pakako 15 proc. sumos, nes iš pradžių manė, kad reikės 20 proc.
„Iš tiesų niekas netiki. Visi galvoja, kad padėjo tėvai ir neįmanoma studentui išsimokėti paskolos, ir jos iš viso net neduoda. Mūsų niekas net neklausė, ar esame studentai – tik žiūrėjo į tai, kiek gauname pajamų iš darbo.
Man atrodo, net jeigu esi studentas, bet dirbi atsakingai, gauni pastovią algą – viskas yra įmanoma. Aišku, kiekvienas atvejis individualus, bet visgi reikia stengtis ir viskas tikrai pavyksta“, – rugpjūčio mėnesį portalui tv3.lt kalbėjo Greta.
