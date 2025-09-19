Klaipėdoje žmonės mėtė klaviatūras: „Gerai paimti ir švystelti“

Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Išskirtinis čempionatas
Klaipėdiečiai ir būrelis miesto svečių TV3 Žinioms papasakojo, kas juos labiausiai traukia į šį smagų uostamiesčio renginį. Šįkart 66 dalyviai grūmėsi vaikų, vyrų ir moterų kategorijose.
„Praktikavausi namuose truputį. Ant pievos. Didelė pieva yra. Tai galima praktikuotis ir mėtyti“, – pasakojo kalbinta jauna klaipėdietė.
„Tikslas laimėti pirmą vietą, bet kuo mažiau treniruotis. Nes praeitą kartą buvo, kad aš du kartus tik mečiau ir trečią kartą iškart laimėjau pirmą vietą“, – šypsojosi su dukra renginyje dalyvavęs klaipėdietis.
Čempionatas vyksta jau aštuntus metus, tad tiek naujokai, tiek senbuviai jau žino ko galima tikėtis. Todėl dažnas slapčia ar atvirai treniravosi bei apgalvojo visus taktikos niuansus.
„Taisyklės yra panašios į disko metimo sektoriaus. Yra apskritas sektorius, kurio negalima peržengti metant, negalima atkelti kojos per jį. O toliau jau technikos reikalas“, – teigė klaviatūrų mėtymo čempionato organizatorius Justinas Liubinskas.
Griežtos taisyklės ir didėjantis susidomėjimas
Tiesa, rezultatas skaičiuojamas nuo vietos kur nusviesta klaviatūra nusirideno galutinai, ne nuo pirmo pataikymo į žemę. Ir, žinoma, svarbu pataikyti į sektoriaus ribas, nors vos nekliuvo ir teisėjams, ir netoli stovintiems automobiliams. Vis tik, kad ir kokie rezultatai, palaikymo bei juoko čempionate netrūksta.
Iš dalies klaviatūrų liko tik duženos, o netrukus paaiškėjo ir laimėtojai. Vaikų kategorijoje nugalėjo Laura, numetusi 22 metrus 44 centimetrus ir Orestas – nusviedęs 15 metrų 32 centimetrus.
„Taktika buvo mesti kaip diskgolfe“, – atskleidė jaunimo nugalėtoja“, – atskleidė jaunasis čempionas.
Moterų kategorijoje laimėjo Loreta. Ji klaviatūrą švystelėjo 42 metrus, 36 centimetrus.
„Čia paaiškėjo, kuri geresnė. Tai va šita nugalėtoja. Davėm mūsų konkurentams pabandyti, tai jie irgi pagerino savo rezultatus“, – rezultatu džiaugėsi klaipėdietė.
Tarp vyrų labiausiai įgudęs mėtyti klaviatūras, pasirodo, yra Mindaugas. Jo rezultatas – 44 metrai ir 36 centimetrai.
„Gerai paimti ir švystelti. Dėkingos oro sąlygos. Pavėjuj pasisekė, tai gal pavyko užgriebti kaip sakant“, – pergalės receptą atskleidė vyrų kategorijos nugalėtojas.
Organizatoriai pastebi, kad kasmet dalyvių susirenka vis daugiau. Tad jau po truputį ima svajoti klaviatūrų mėtymą bandyti įtraukti į olimpinių sporto šakų sąrašą.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
