Karolina Meschino renginyje pasirodė su OG version: viskas dėl 1 priežasties

Tarp jų – nuomonės formuotoja Karolina Meschino, atlikėjas OG version. Juos suvienijo renginys vaikams, kuriame sužibo jų dukrytė Isabelle.
Šeima, kartu pasirodžiusi renginyje, atrodė išties stulbinančiai: Karolina vilkėjo rožinę suknelę, Isabelle – violetinę, o atlikėjas nustebino švarku su Kempiniuku Plačiakelniu.
Isabelle plačiai šypsojosi, tėvams atsakinėjant į klausimus.
Vakaro staigmenos
Viena iš šeštadienio vakaro staigmenų – televizijos ekrane debiutuojanti Dainos Bosas dukra Magdalena Bosaitė, kurią išvysime kaip vieną iš renginio žinių reporterių.
„Labai džiaugiuosi, kad Magdalena gali būti šios nuotaikingos šventės dalimi. Tai – graži, kūrybiška patirtis, leidžianti vaikams drąsiai kalbėti, bendrauti ir atrasti save. Man, kaip mamai, svarbiausia matyti jos norą augti ir išbandyti naujus dalykus“, – sako D. Bosas.
O Natalijos Bunkės sūnus Kristupas tapo vienu iš šventės žinių vedėjų. Jo laukė ir neeilinė patirtis – tam, kad į vaidmenį įsijausti būtų ir dar lengviau, jis iš tiesų filmavosi TV3 žinių studijoje!
Kristupo mama N. Bunkė savo sūnaus debiutą žinių vedėjo rolėje priima su šypsena: „Esu labai laiminga, kad Kristupas gali patirti tokį nuotykį televizijoje. Tai – puiki proga jam save išbandyti, lavinti drąsą ir bendrauti su žmonėmis. Smagu stebėti, kaip jis mokosi, atranda naujų dalykų ir drąsiai žengia į priekį. Juokais pasakiau, kad, jei Kristupas taip startuoja, šeimoje turėsime tikrą naują žvaigždę. Ir tai – tik pradžia!“
Prie Magdalenos ir Kristupo prisijungs ir Indrės Kavaliauskaitės vaikai – Marija Barbora ir Aleksandras. Jie dalinsis įspūdžiais, kalbins svečius, žvaigždes ir apdovanojimų nominantus Rožinio kilimo transliacijos metu.
„Vaikų mylimiausi 2025“ apdovanojimų scenoje šį šeštadienį pasirodys ryškiausios Lietuvos žvaigždės: OG Version, Paulina Paukštaitytė, Gabrielius Vagelis ir Gintė, „The Roop“, „Jauti“, Anyanya, Cleo ir King.
Renginį ves Audrius Bružas, Gelminė Glemžaitė-Stonkė, Kakė Makė ir Netvarkos Nykštukas, tad laukia išdaigos, juokas ir daugybė staigmenų visai šeimai!
Tiesioginė renginio transliacija – šeštadienį, nuo 19.30 val. per TV3.
Šiuose rinkimuose savo favoritus nominavo ir balsavo šalies mokyklos, darželiai ir tūkstančiai vaikų iš visos Lietuvos – už savo mylimiausius jie atidavė beveik 50 tūkstančių balsų.
Nominacijos ir nominantai
Mylimiausias atlikėjas/-a ar grupė: Jessica Shy, OG Version, Rokas Yan
Mylimiausia daina: „Apkabink“ – Jessica Shy, „Vienas“ – Free Finga, „Žvėris“ – Jessica Shy
Mylimiausias aktorius/-ė: Paulė Konstancija Giniotaitė („Kakė Makė“), Giedrius Savickas, Ineta Stasiulytė
Mylimiausias renginys: „Kakė Makė ir talentų šou“, „M.A.M.A.“ muzikos apdovanojimai, Jessica Shy koncertas
Mylimiausias turinio kūrėjas: Andrius Talžūnas, Edvinas Malakauskas, Rusnė Šerkšnaitė (curlygirly777)
Mylimiausias sportininkas/-ė: Jonas Valančiūnas, Mykolas Alekna, Rūta Meilutytė
Mylimiausia lietuviška knyga: „Domas ir Tomas. Dingusių katinų byla“ – Tomas Dirgėla, „Kakė Makė ir dovanų dėžutė“ – Lina Žutautė, „Laimė yra lapė“ – Evelina Daciūtė, Aušra Kiudulaitė
Mylimiausias Lietuvos žmogus: Gitanas Nausėda, Jessica Shy, Mama
Mylimiausias filmas: „Lilo ir Stičas“, „Minecraft“, „Vienas namuose“
Mylimiausias vaizdo žaidimas: GTA, Minecraft, Roblox
Mylimiausias žaislas: Labubu, LEGO, pliušinis meškiukas
Mylimiausias maistas: blynai, makaronai, pica
Dėl bendros idėjos sukurti išskirtinius apdovanojimus, kuriuose savo mylimiausius rinks jaunoji karta, susijungė 20-metį švenčiantys kūrybos namai ELITAZ ir visos šalies mylimos Kakės Makės atstovai bei TV3 žiniasklaidos grupė. „Vaikų mylimiausi 2025“ tikslas – kad vaikų nuomonė nuskambėtų garsiai, spalvingai ir labai įsimintinai.
