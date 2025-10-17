Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Išvydę garsaus verslininko žmonos rankinę apstulbo: viena brangiausių pasaulyje

2025-10-17 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 10:55

Indijos verslininko Mukesho Ambani žmona Nita Ambani sukėlė tikrą audrą internete pasirodžiusi vakarėlyje Mumbajuje. „Reliance Foundation“ vadovė spindėjo sidabrine blizgia suknele, tačiau visų dėmesį pavergė ne apranga, o jos rankinė – viena brangiausių pasaulyje.

Rankinės (nuotr. 123rf.com)

Indijos verslininko Mukesho Ambani žmona Nita Ambani sukėlė tikrą audrą internete pasirodžiusi vakarėlyje Mumbajuje. „Reliance Foundation" vadovė spindėjo sidabrine blizgia suknele, tačiau visų dėmesį pavergė ne apranga, o jos rankinė – viena brangiausių pasaulyje.

5

Nita Ambani rankose laikė itin retą „Hermès Sac Bijou Birkin“ rankinę, kurios vertė siekia apie 2 milijonus JAV dolerių (maždaug 17,73 mln. rupijų).

Ši rankinė, pagaminta iš 18 karatų baltojo aukso ir puošta net 3 025 deimantais, priklauso „Kellymorphose Fine Jewellery“ kolekcijai, kurią sukūrė „Hermès“ prabangių juvelyrinių dirbinių kūrybos direktorius Pierre’as Hardy. Įmantrus dizainas ir nepriekaištingas meistriškumas paverčia šį aksesuarą tikru prabangos šedevru.

Elegancijos pamoka

Nita Ambani vakarėlyje pademonstravo elegancijos ir rafinuotumo meistriškumą – savo sidabrinį sarį ji derino su smaragdų auskarais ir derančiu apyrankės komplektu.

„Hermès“ rankinė suteikė įvaizdžiui išskirtinumo ir dar kartą įtvirtino jos, kaip mados ikonos, statusą.

 

