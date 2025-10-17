Išvydę garsaus verslininko žmonos rankinę apstulbo: viena brangiausių pasaulyje

Nita Ambani rankose laikė itin retą „Hermès Sac Bijou Birkin“ rankinę, kurios vertė siekia apie 2 milijonus JAV dolerių (maždaug 17,73 mln. rupijų).
Ši rankinė, pagaminta iš 18 karatų baltojo aukso ir puošta net 3 025 deimantais, priklauso „Kellymorphose Fine Jewellery“ kolekcijai, kurią sukūrė „Hermès“ prabangių juvelyrinių dirbinių kūrybos direktorius Pierre’as Hardy. Įmantrus dizainas ir nepriekaištingas meistriškumas paverčia šį aksesuarą tikru prabangos šedevru.
Elegancijos pamoka
Nita Ambani vakarėlyje pademonstravo elegancijos ir rafinuotumo meistriškumą – savo sidabrinį sarį ji derino su smaragdų auskarais ir derančiu apyrankės komplektu.
„Hermès“ rankinė suteikė įvaizdžiui išskirtinumo ir dar kartą įtvirtino jos, kaip mados ikonos, statusą.
