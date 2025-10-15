Mirė garsus aktorius: praėjo vos kelios dienos nuo jo žmonos mirties

Caunter garsėjo kaip vienas iš žiūrovų mėgstamiausių veikėjų — jis vaidino Roy Evans nuo 1994 iki 2003 metų. Jo personažas, automobilių prekeivis, buvo pristatytas kaip Pat Butcher (vaidino Pam St Clement) meilės susidomėjimas, o vėliau šie du veikėjai susituokė, pranešė Mirror.
Mirė kelios dienos po žmonos mirties
Šeimos pranešime teigiama, kad Tony Caunter mirė vos keliomis dienomis po mylimos žmonos mirties, todėl artimieji išgyvena itin sunkų laikotarpį.
Per savo karjerą Caunter pasirodė ir kituose populiariuose britų serialuose bei projektuose, tačiau būtent EastEnders jam pelnė plačiausią pripažinimą ir žiūrovų meilę.
