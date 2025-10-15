Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Mirė garsus aktorius: praėjo vos kelios dienos nuo jo žmonos mirties

2025-10-15 16:53 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 16:53

Aktorius Tony Caunter, geriausiai žinomas dėl Roy Evans vaidmens BBC seriale EastEnders, mirė sulaukęs 88 metų, kaip patvirtino jo šeima.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

Aktorius Tony Caunter, geriausiai žinomas dėl Roy Evans vaidmens BBC seriale EastEnders, mirė sulaukęs 88 metų, kaip patvirtino jo šeima.

REKLAMA
0

Caunter garsėjo kaip vienas iš žiūrovų mėgstamiausių veikėjų — jis vaidino Roy Evans nuo 1994 iki 2003 metų. Jo personažas, automobilių prekeivis, buvo pristatytas kaip Pat Butcher (vaidino Pam St Clement) meilės susidomėjimas, o vėliau šie du veikėjai susituokė, pranešė Mirror.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mirė kelios dienos po žmonos mirties

Šeimos pranešime teigiama, kad Tony Caunter mirė vos keliomis dienomis po mylimos žmonos mirties, todėl artimieji išgyvena itin sunkų laikotarpį.

Per savo karjerą Caunter pasirodė ir kituose populiariuose britų serialuose bei projektuose, tačiau būtent EastEnders jam pelnė plačiausią pripažinimą ir žiūrovų meilę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų