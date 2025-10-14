Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Važiuodamas į šventę tragiškai žuvo TV šou dalyvis: jam buvo vos 24-eri

2025-10-14 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-14 19:20

„Race Across the World“ žvaigždė Sam Gardiner (24) žuvo praradęs automobilio kontrolę „baisiomis sąlygomis“ pakeliui į šeimos šventę.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

„Race Across the World“ žvaigždė Sam Gardiner (24) žuvo praradęs automobilio kontrolę „baisiomis sąlygomis“ pakeliui į šeimos šventę.

REKLAMA
1

Jaunuolis patyrė sunkų galvos sužalojimą, kai jo „aukštos galios“ VW Golf R nuslydo nuo kelio.

Sam, kuris kartu su mama Jo dalyvavo BBC One laidoje Race Across the World, tą dieną grįžo iš darbo Škotijoje, kur dirbo kraštovaizdžio sodininku. Jis turėjo važiuoti į tetos gimtadienio vakarėlį, tačiau tragedija įvyko gegužės 26 d.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Liudininkai pasakojo, jog Sam „lenkė ir apvažinėjo automobilius“ per stiprų lietų, kol trenkėsi į centrinį atitvarą ir nulėkė nuo kelio.

REKLAMA
REKLAMA

Policijos ir teismo išvados

Didžiosios Mančesterio policijos sunkių eismo įvykių tyrimo skyriaus detektyvas Simon Venguedasalon sakė: „Daugelis vairuotojų buvo sulėtinę greitį dėl prasto matomumo ir vandens ant kelio dangos. Jo vairavimas neatitiko eismo sąlygų tuo metu.“

REKLAMA

Teismo posėdyje policijos konsteblis Adam Dixon, GMP teismo ekspertas, nurodė, kad kelio danga buvo „labai šlapia“ dėl blogo oro, o Sam automobilio padangos turėjo per mažą protektoriaus gylį, kas galėjo būti viena avarijos priežasčių.

Sam buvo skubiai nugabentas į ligoninę ir dėl sunkių galvos traumų panardintas į dirbtinę komą, tačiau medikams nepavyko jo išgelbėti – jis mirė po trijų dienų.

REKLAMA
REKLAMA

Koroneris Christopher Morris konstatavo, kad Sam žuvo per eismo įvykį, pabrėždamas, jog jis „manervavo tarp automobilių baisiomis oro sąlygomis“, kol „užkliudė centrinį atitvarą“.

„Sam buvo išskirtinis žmogus, kuris apšviesdavo daugelio gyvenimus… jis mylėjo sportą, automobilius ir buvimą gamtoje. Jis buvo tikras gyvenimo nuotykių ieškotojas“, – sakė koroneris.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tėvų skausmas

Po sūnaus mirties Sam tėvai Jo ir Andrew išsakė jaudinančius žodžius: „Esame sugniuždyti. Sam išėjo iš mūsų pasaulio per anksti. Nors jokie žodžiai negali iki galo apibūdinti šviesos, džiaugsmo ir energijos, kurią jis įnešė į mūsų gyvenimus, mes laikomės prisiminimų, dėl kurių jis buvo toks ypatingas.“

REKLAMA

Tėvai taip pat teigė, kad dalyvavimas BBC laidoje „atvėrė Sam akis nuotykių pasauliui“.

Laidos kūrėjų atstovas pridūrė: „Mus visus giliai nuliūdino žinia apie Sam mirtį. Visi, kurie su juo dirbo ar tiesiog stebėjo jį ekrane, matė, kiek daug energijos, meilės ir ryžto jis turėjo. Septynių savaičių kelionė nuo Meksikos iki Argentinos buvo kupina nuotykių ir parodė ypatingą Sam ir Jo ryšį, dėl kurio juos pamilo žiūrovai.

Nuo filmavimo pradžios Sam ir Jo liko neatsiejama Race Across the World šeimos dalimi. BBC, gamybos komanda ir visa laidos šeima reiškia nuoširdžią užuojautą tėvams Andrew ir Jo, broliams William ir Charlie, pamotei Justine, bei visiems artimiesiems ir draugams.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų