Evelinos Petrauskės ir „Žemaituko“ Ovidijaus Petrausko gyvenime – naujas etapas: „Šis sprendimas nebuvo spontaniškas“

Apie kilusią idėją, planuojamą atidarymo datą ir ateities planus Evelina papasakojo portalui tv3.lt.
Kaip pasakojo moteris, pradėti verslą norėtų iki Kalėdų, bet jeigu nepavyks – bent iki Naujųjų metų. Visgi koją kiša pasiruošimo darbai – fotosesijos, reklamos ir kiti svarbūs aspektai.
Nuo idėjos iki starto
Pirmasis šeimos verslas gyvenimą pradės virtualioje erdvėje – @evofamilyshop. Nors „Instagram“ taps pirminiais virtualiais namais naujai vaikiškų drabužių parduotuvei, šeima neatmeta galimybės plėstis.
„Mūsų šeima sugalvojo atidaryti vaikiškų drabužių parduotuvę. Kol kas tai bus vaikiški drabužiai, o vėliau turime planų plėstis“, – pasakojo E. Petrauskė.
Kaip pasakojo moteris, kol kas parduotuvė veiks „Instagram“ platformoje.
„Kol kas viskas vyks per instagramą, vėliau bandysime atsidaryti elektroninę parduotuvę“, – sakė ji.
Visgi, ateities planuose – ir didesni iššūkiai.
„Pasvajojame kartais ir apie fizinę parduotuvę. Matysim, kaip čia seksis.
Fizinė parduotuvė – galbūt kitų metų planuose, bet čia tokie pasvajojimai. Kol kas apsiribojame instagramu, nes daugiausia su juo ir dirbame“, – atviravo Evelina.
Apgalvota idėja
Šiuo metu motinystės atostogose esanti Evelina atvirauja, kad idėja nebuvo spontaniška, ją brandino jau kurį laiką, o įkvėpimas atėjo iš jos pačios gyvenimo – vaikų ir šeimos.
„Šis sprendimas nebuvo spontaniškas. Ilgai galvojau, kuo galėčiau užsiimti.
Šiuo metu esu motinystės atostogose ir labai norėjau, kad ta veikla būtų susijusi su manimi ir mano gyvenimu. Kadangi mano gyvenimas dabar yra vaikai ir šeima, tai sugalvojau, kad kažką reikėtų padaryti vaikams ir dėl vaikų“, – tikino moteris.
Kaip pasakojo pašnekovė, apie šį verslą galvojo jau apie metus, bet dar nebuvo sugeneravusi konkrečios idėjos. Apie vaikiškus drabužius pradėjo svarstyti jau vasarą.
Išskirtinumas
Kalbėdama apie šeimos verslo išskirtinumą, Evelina Petrauskė mini, kad jos verslo ašis – ne tik mada, bet ir kasdienė motinystės patirtis. Atidumas detalėms – nuo nepatogios džinsų sagutės iki mylimo stiliaus, o svarbiausia – patogumas.
„Kadangi pati auginu du vaikus, stengiuosi atkreipti dėmesį į tai, kad vaikams būtų patogu.
Pavyzdžiui, mano mergaitei darželyje yra labai nepatogu užsidėti džinsus su sagute, tai stengiausi atrinkti tokius drabužius, kurie būtų patogūs vaikams. Patogūs jiems patiems apsirengti. Žinoma, kurie būtų madingi“, – detalizavo Evelina.
Evelina neslėpė, kad įkvėpimo padėjo pasisemti ir jos pačios vaikai.
„Labai atsižvelgiau į tai, ką Estelė mėgsta apsirengti, kokį stilių ji mėgsta. Manau, kad vaikai išmokė mane parinkti tinkamus drabužius ir kitų žmonių vaikams“, – teigė E. Petrauskė.
Kaip įvardina moteris, ateityje tikisi, jog galės pateikti žmonėms dar daugiau pasiūlymų ir kol kas džiaugiasi, kad tai – paprastas, gražus ir šiltas šeimos verslas.
Pareigų pasiskirstymas
Kaip ir kiekvienas verslas, taip ir šis šeimos verslas remiasi aiškiu funkcijų pasidalinimu. Nors daugiausia estetinio ir vadybinio darbo atiteks Evelinai, Ovidijus prisiėmė finansinę pusę
„Kadangi Ovidijus turi savo veiklą ir yra ganėtinai užimtas, tai, manau, kad daugiausia darbo šiame versle atiteks man.
Ovidijus yra atsakingas už mokesčius, pinigų ir sąskaitų tvarkymą, derinimą su buhaltere.
Aš atsakinga už grožį, reklamą, estetiką, drabužių parinkimą, bendravimą su tiekėjais.
Vėliau, kai prasidės siuntų pakavimas, manau, kad abu, kiek galėsime, tiek prikibsime“, – dalijosi Evelina.
Moteris atvirauja – nors patarimų kitiems dar dalinti negali, jų požiūris į verslo startą yra paprastas ir įkvepiantis.
„Kol kas nieko negalime patarti kitiems. Mes esame nauji, patys norėtume patarimų, kad mums kas nors patartų, ką daryti, kad kokių perliukų papasakotų.
Galbūt po kokių metų ir galėsime patarti, bet dabar – tiesiog daryti tai, ką norite daryti.
Jeigu turite idėją – bandykit. Neišeis, tai neišeis.
Mes irgi dar nežinome, kaip bus. Tikimės ir stengsimės, kad viskas būtų gerai, įdėsime daug meilės“, – šypsojosi moteris.
