  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Edita Gozzoli prikaustė internautų žvilgsnius: akį traukė prigludę drabužiai

2025-12-02 21:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-02 21:10

Sportinių šokių čempionė ir trenerė Edita Daniūtė-Gozzoli socialiniuose tinkluose pasidalijo kadrais, kurie nepaliko abejingų. Juose moteris spinduliuoja moteriškumu ir elegancija.

Edita ir Mirko Gozzoli (nuotr. Instagram)
10

Sportinių šokių čempionė ir trenerė Edita Daniūtė-Gozzoli socialiniuose tinkluose pasidalijo kadrais, kurie nepaliko abejingų. Juose moteris spinduliuoja moteriškumu ir elegancija.

0

Įrašais ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.

Edita ir Mirko Gozzoli
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Edita ir Mirko Gozzoli

Spindėjo grožiu

Užfiksuotose akimirkose švenčiamas jos vyro Mirko Gozzoli 50-asis gimtadienis. Visi šventės svečiai buvo pasipuošę 1970-ųjų stiliaus drabužiais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ypač spindėjo Edita – prigludę drabužiai su gilia iškirpte pabrėžė kūno linijas. 

Internautai negailėjo moteriai komentarų: Nereali, Vau.

Ji taip pat pasidalijo ir romantišku vaizdo įrašu, kuriame savo vyrą jubiliatą ji apdovanoja karštais bučiniais.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

