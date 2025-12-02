Edita Gozzoli prikaustė internautų žvilgsnius: akį traukė prigludę drabužiai

Įrašais ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.
Spindėjo grožiu
Užfiksuotose akimirkose švenčiamas jos vyro Mirko Gozzoli 50-asis gimtadienis. Visi šventės svečiai buvo pasipuošę 1970-ųjų stiliaus drabužiais.
Ypač spindėjo Edita – prigludę drabužiai su gilia iškirpte pabrėžė kūno linijas.
Internautai negailėjo moteriai komentarų: Nereali, Vau.
Ji taip pat pasidalijo ir romantišku vaizdo įrašu, kuriame savo vyrą jubiliatą ji apdovanoja karštais bučiniais.
