Mačo herojumi tapusiam Ignui Sargiūnui – neeilinis erotinių prekių parduotuvės dėmesys

Toks krepšininko pasirodymas patraukė ir erotinių prekių parduotuvės dėmesį.
Erotinių prekių parduotuvę įkvėpė reklamai
Įrašu fantazijos.lt pasidalijo socialiniame tinkle Facebook. Parduotuvė įkėlė rinktinės marškinėlių nuotrauką, ant kurios parašyta: „Sargiams“.
Prie nuotraukos buvo rašoma:
„Hello, London is calling: Tik šiandien visiems SARGIAMS -33%“
Naujienų potalas tv3.lt primena, kad I. Sargiūnas sužibėjo rungtynėse prieš Didžiają Britaniją.
Per penkias ketvirtojo kėlinio minutes lietuviai sugeneravo vos 2 taškus ir vėl turėjo vytis varžovus (70:75). Tai įgyvendinta efektyviai – A.Velička pataikė iš toli, I.Sargiūnas rezultatą lygino prasiveržimu (75:75). Itin tolimą metimą per rankas pataikė Mylesas Hessonas – 80:76.
Į sudėtingą A.Veličkos tritaškį tuo pačiu atsakė C.Wheatle'as – 79:83. Po nevaisingos atakos varžovai atsakė baudų metimais, A.Gudaitis pataikė tik vieną – 80:87. Per likusias devynias sekundes I.Sargiūnas sugebėjo sumesti tris tritaškius ir su sirena išplėšti pergalę – 89:88.
Mačo herojumi tapęs I.Sargiūnas iš viso per 25 minutes surinko 27 taškus (7/12 dvitaškių, 4/8 tritaškių, 1/1 baudos metimo), 2 atkovotus, 4 perimtus ir 3 prarastus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, 3 pražangas, bloką bei 24 naudingumo balus.
