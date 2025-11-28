 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Mačo herojumi tapusiam Ignui Sargiūnui – neeilinis erotinių prekių parduotuvės dėmesys

2025-11-28 16:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-28 16:55

Puikus krepšininko Igno Sargiūno pasirodymas Lietuvos krepšinio rinktinės rungtynėse ketvirtadienio vakarą sukėlė tikrą audrą internete. Žmonės negailėjo jam pagyrų ir dėmesio.

Ignas Sargiūnas (nuotr. BNS ir nuotr. Facebook)

Puikus krepšininko Igno Sargiūno pasirodymas Lietuvos krepšinio rinktinės rungtynėse ketvirtadienio vakarą sukėlė tikrą audrą internete. Žmonės negailėjo jam pagyrų ir dėmesio.

REKLAMA
0

Toks krepšininko pasirodymas patraukė ir erotinių prekių parduotuvės dėmesį.

Erotinių prekių parduotuvę įkvėpė reklamai

Įrašu fantazijos.lt pasidalijo socialiniame tinkle Facebook. Parduotuvė įkėlė rinktinės marškinėlių nuotrauką, ant kurios parašyta: „Sargiams“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prie nuotraukos buvo rašoma:

„Hello, London is calling: Tik šiandien visiems SARGIAMS -33%“

Naujienų potalas tv3.lt primena, kad I. Sargiūnas sužibėjo rungtynėse prieš Didžiają Britaniją.

REKLAMA
REKLAMA

Per penkias ketvirtojo kėlinio minutes lietuviai sugeneravo vos 2 taškus ir vėl turėjo vytis varžovus (70:75). Tai įgyvendinta efektyviai – A.Velička pataikė iš toli, I.Sargiūnas rezultatą lygino prasiveržimu (75:75). Itin tolimą metimą per rankas pataikė Mylesas Hessonas – 80:76.

REKLAMA

Į sudėtingą A.Veličkos tritaškį tuo pačiu atsakė C.Wheatle'as – 79:83. Po nevaisingos atakos varžovai atsakė baudų metimais, A.Gudaitis pataikė tik vieną – 80:87. Per likusias devynias sekundes I.Sargiūnas sugebėjo sumesti tris tritaškius ir su sirena išplėšti pergalę – 89:88.

Mačo herojumi tapęs I.Sargiūnas iš viso per 25 minutes surinko 27 taškus (7/12 dvitaškių, 4/8 tritaškių, 1/1 baudos metimo), 2 atkovotus, 4 perimtus ir 3 prarastus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, 3 pražangas, bloką bei 24 naudingumo balus.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų