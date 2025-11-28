Andrius Užkalnis netikėtai dingo iš „Facebook“: atskleidė, kodėl

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su žinomu vyru, šis sutiko pasidalinti, kodėl „Facebook“ neberašo. Jis atskleidė, kad tai – nėra atsitiktinumas bei išskyrė dalykus, kurie ypač užkliūdavo.
Sprendimą priėmė sąmoningai
Užkalnis papasakojo, kad pasitraukti iš socialinio tinklo buvo sąmoningas sprendimas. Anot jo, tai lėmė neigiama patirtis.
„Tai buvo sąmoningas sprendimas, priimtas prieš kelis mėnesius – tiksliai nepasakysiu, bet vasarą. Nusprendžiau nebebūti „Facebooke“. Mano profilio ten jau nebėra – likęs tik vienas puslapis, kurio dėl techninių priežasčių negaliu ištrinti. Jame niekas nebevyksta: aš ten neberašau ir nieko nebekeliu.
Pirmiausia – neigiamos emocijos. Tai neigiami komentarai, ypač kai turi daug sekėjų. Jie nieko gero neduoda – tik skatina norą atsakyti, pasiginčyti ar kitaip sureaguoti. Iš to visą laiką gaunasi tik neigiama emocija.
Buvo ir žinučių. Nei daug, nei mažai – tikriausiai kiekvieną dieną po vieną ar kelias neigiamas žinutes, kur kažkas tiesiog ateina ir pasako ką nors nemalonaus. Tas žmogus tikriausiai gyvenime to man nesakytų, bet socialiniuose tinkluose tai pasidaro įmanoma“, – dėstė pastebėjimus pašnekovas.
Kita priežastis, privedusi prie pasitraukimo iš „Facebook“ – noras laiką praleisti prasmingiau.
„Kitas, tikriausiai svarbiausias dalykas buvo tas, kad „Facebookas“ iš manęs labai daug laiko atimdavo. Stengdavausi ten pernelyg neužsibūti, nes tai atitraukia nuo produktyvios veiklos. Bet vis tiek jis suvalgydavo nemažai laiko. Pradedame vartyti „Facebooką“ ir skaitome dalykus, kurie yra gryna nesąmonė arba grynas laiko švaistymas“, – kalbėjo Andrius.
Jis papasakojo besijaučiantis, kad kai kuriuos skaitytojus nuvylė.
„Suprantu, kad galbūt nuvyliau kai kuriuos skaitytojus, kurie buvo įpratę mane rasti „Facebooke“, tačiau man reikėjo pokyčių. Ir jeigu manęs ten nebemato – tai tiesiog nemato. Jie neina manęs specialiai ieškoti, neieško, kur tas Užkalnis dingo. Tokių žmonių, kurie būtų pasiryžę mane sąmoningai susirasti kitose platformose, yra, bet jų tikrai mažiau nei tų, kurie tiesiog kasdien įsijungia „Facebooką“, ima scrollinti ir tarp kitų įrašų pamato mano tekstą“, – pasakojo vyras.
Užkliuvo 2 dalykai
Pasak rašytojo, ypač kliūdavo du dalykai, kuriuos socialiniame tinkle matydavo dažnai. Tai – sovietine nostalgija dvelkiantys žmonės, kritikuojantys šiuolaikinį jaunimą, ir medijų raštingumo stokojantys komentatoriai, tikintys dirbtinio intelekto sukurtais vaizdais.
„Yra dviejų rūšių dalykai, kurie man ypač kliudė „Facebooke“. Pavyzdžiui, kartais paskaitau postus, kuriuose vyresni žmonės, nostalgijos apimti, prisimena sovietinę Lietuvą: „Kaip viskas buvo pigu, gražu ir gerai, o dabar viskas blogai.“
Taip pat ten pasitaiko komentarų apie jaunimą: „Anksčiau jaunimas buvo geras, dabar – baisus, visi su suplyšusiais džinsais, ausinėmis ir telefonais.“ Kartais tai net juokinga – matai gyvenimo absurdišką pusę. Bet paskui suvoki, kad sėdėjai ir žiūrėjai į nesąmones ir praleidai valandą savo laiko.
Dar: pamatai dirbtinio intelekto generuotus paveiksliukus apie jaunuolį, kuris išdrožė medinį žirgą, bet niekas jo nepasveikino, niekam nepatiko – ir jis apsiverkęs. Ten būna 300 komentarų iš vyresnės populiacijos, kuri rašo: „Neverk, jaunuoli, labai gražiai padarei.“ Vieną kartą gali pasijuokti – bet jei esi „Facebooke“ nuolat, tuos dalykus matai vėl ir vėl“, – dalijosi A. Užkalnis.
Priklausomybė socialinėms medijoms ir informacijos atrankos svarba
Jis taip pat prakalbo ir apie priklausomybę socialiniams tinklams, kurią sulygino su sutrikimu. Taip, pasak jo, buvo atsitikę ir jam.
„Jei tokias nesąmones rastum knygoje ar žurnale, tikriausiai net nepaimtum iš lentynos, neleistum savo pinigų. O čia savo brangiausią resursą – laiką – imi ir skiri tam. Žinot, tai tampa panašu į tam tikrą kompulsinį sutrikimą. Kaip žmonės, kurie perka daiktus vien tam, kad pirktų, jų namai virsta sandėliais, daiktai nenaudojami, spintos perpildytos, o jie leidžia didelius pinigus.
Aš pagalvojau, kad būtent dėl interneto vartojimo man tai galėjo atsitikti – tarsi tampi kompulsyvus vartotojas, nors iš tikrųjų nieko naudingo negauni, o tai tampa savotiška priklausomybe“, – teigė jis.
Užkalnio teigimu, vertėtų gerai atsirinkti, kokią informaciją žmogus vartoja socialinėje erdvėje.
„Facebookas“ mums daugiausia duoda tai, ką jis pats pasirenka mums rodyti. O man atrodo, kad informacijos vartojimas ir informacinė higiena turėtų būti sąmoningesni. Lygiai taip pat, kaip žiūrime, ką dedame į savo kūną maisto pavidalu, taip pat turėtume sąmoningai rinktis, ką dedame į savo mintis“, – tvirtino Andrius.
