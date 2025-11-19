 
TV3 naujienos > Žmonės

Socialiniuose tinkluose žaibiškai plinta Andriaus Burbos vaizdo įrašas: pralinksmino internautus

2025-11-19 11:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 11:55

Minint Tarptautinę vyrų dieną, socialiniuose tinkluose netikėtai išpopuliarėjo trumpas klipukas, kuriame renginių vedėjas Andrius Burba – tiksliau, jo dirbtinio intelekto (DI) sukurtos versijos – persikūnija į ekstravagantiškus personažus. Nors realybėje Andrius tokių išskirtinių kostiumų nėra vilkėjęs, klipukas ir joje panaudotos šmaikščios „nuotraukos" tiksliai atspindi pašnekovo požiūrį į darbą – nebijoti eksperimentuoti, pasitelkti humorą, saviironiją ir modernias technologijas tam, kad šventės būtų įsimintinos.

Andrius Burba (nuotr. pranešimo spaudai)

Minint Tarptautinę vyrų dieną, socialiniuose tinkluose netikėtai išpopuliarėjo trumpas klipukas, kuriame renginių vedėjas Andrius Burba – tiksliau, jo dirbtinio intelekto (DI) sukurtos versijos – persikūnija į ekstravagantiškus personažus. Nors realybėje Andrius tokių išskirtinių kostiumų nėra vilkėjęs, klipukas ir joje panaudotos šmaikščios „nuotraukos“ tiksliai atspindi pašnekovo požiūrį į darbą – nebijoti eksperimentuoti, pasitelkti humorą, saviironiją ir modernias technologijas tam, kad šventės būtų įsimintinos.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip rašoma pranešime spaudai, internautų dėmesį patraukė ne tik humoras, bet ir žinutė apie drąsą atrodyti kitaip – net jei tą „kitą“ versiją sukuria dirbtinis intelektas, rašoma pranešime spaudai.

Gimė spontaniškai

„Švenčių svečiai tampa vis drąsesni. Jie nebebijo užsidėti karūnos, apsigaubti plunksnų boa ar net įkūnyti personažą, kuris visada atrodė per toli nuo jų įvaizdžio. Ir man tai be galo patinka – šventė yra ta erdvė, kur visi gali būti savimi arba bet kuo, kuo tik išdrįsta tapti“, – šypsosi A. Burba.

Pasak jo, būtent drąsa, žaismingumas ir atvirumas naujoms patirtims šiandien kuria šventės atmosferą, o kartu ir atspindi tikrąją vyrų dienos prasmę: skatinti lygybę, atvirumą ir teigiamą vyriško vaidmens matymą visuomenėje.

Andrius sako, kad filmukas gimė spontaniškai, tačiau jame užkoduota ir daug tiesos – renginių vedėjo darbas šiandien reikalauja ne tik scenos charizmos, bet ir kūrybiškumo, gebėjimo stebinti, o kartais ir šiek tiek technologinės magijos.

„Jei svečiai juokiasi ir nustemba, vadinasi, viskas padaryta teisingai“, – neabejoja A. Burba.

Psichologinis jautrumas

Jis – vienas iš tų retų šou pasaulio žmonių, kurie gali pasirūpinti, kad šventėje svečius pasveikintų ne tik artimieji ir draugai, bet ir Lietuvos ar net užsienio garsenybės – įspūdingai realistiški DI sukurti personažai.

A. Burba jau yra sulaukęs prašymų sukurti animuotus filmukus pagal sukaktuvininkės pomėgius, jaunųjų meilės istoriją ar draugų sveikinimą bičiuliui pagal vieną iš pasaulinių hitų.

Pats vedėjas prisipažįsta, kad jo veikla reikalauja psichologinio jautrumo.

„Myliu savo darbą ir jam atiduodu visą save. Būna labai energingi svečiai, būna santūresni, bet su visais be galo smagu dirbti. Vedėjas kaip psichologas privalo rasti ryšį su kiekvienu žmogumi ir suteikti jam maksimalų džiaugsmą“, – sako jis.

Vaizdo įrašą galite išvysti – čia.

