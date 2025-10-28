Ingos Valinskienės koncerte Algirdas sušuko, kad nori su ja padainuoti: to, kas vyko toliau, nepamirš visą gyvenimą

Algirdas Paulauskis ilgiau nei dešimtmetį save realizuoja pardavimų vadovo pozicijoje, tačiau vyro gyvenime niekuomet neapleido vidinis balsas, kuris kuždėjo, jog muzika – neatsiejama jo dalis.
Algirdas neslepia, jog jau nuo vaikystės jautė pojutį muzikai, tą pastebėjo ir mokytojai mokykloje. Kiekvienas žmogus yra kūrybiškas, tik ne kiekvienas sau leidžia tą kūrybą išlaisvinti. Algirdas šį savo talentą užantyje laikė gana ilgai ir mėgavosi juo namuose, savarankiškai išmokus groti gitara.
„Pradėjau galvoti, kur galiu save realizuoti, pamaniau, kodėl nepamėginus renginių vedėjo rolės. Sutaręs su geru bičiuliu, į pirmąją šventę vykome kartu. Tada neturėjome nei portfolio, nei kokio nors panašaus turinio, todėl mergina, kuri samdė mus savo šventei, kuriai esu labai dėkingas, patikėjo mumis ir norėjo mūsų savo šventėje. Viskas gavosi taip gerai, kad negalėjau patikėti“, – prisiminęs pirmąjį kartą pasakoja Algirdas.
Vyras atvirauja, jog tuo metu galvojo, jog neapsiims didžiųjų švenčių ir apsiribos mažomis šventėmis, jog tiesiog patirti akimirką, švęsti su žmonėmis ir džiaugtis kartu su jais, tačiau per pirmuosius metus Algirdo paklausa išaugo labai stipriai ir nuomonę teko pakeisti:
„Važiuojam pas visus, kas mūsų nori, tik čia aš sulaukęs skambučio visuomet išsigryninu žmonių norus, idėjas, pageidavimus, todėl man labai svarbu, kad aš žmonėms tikčiau, tad važiuodamas į šventę aš žinau, kokia bus kompanija, kokią muziką jie klauso, ką mėgsta. Visuomet gaunasi – koncertinio tipo šventės“.
Pramogų pasaulis karaliaujantis Algirdo gyvenime
Algirdas prieš beveik dvejus metus pradėjo vesti įvairias šventes kaip dainuojantis renginių vedėjas „Geriau nei nieko“, tačiau prieš kurį laiką noras kurti ir turėti autorines savo dainas perlipo viską. Kaip tik tuo metu Algirdo gyvenime atsirado kolega, prisijungęs kartu, tuomet gimė grupė „Pakartok“, o grupės dainos Youtube platformoje renka net 200 tūkst. peržiūrų.
„Su kolega rašome dainas. Kol kas išleidome tris, dabar dar laukia keletas dainų ir jų esame nusimatę ir į priekį“, – apie planus kalba dainininkas.
„Nenukrypstant nuo temos, plečiantis komandai, mes norime, kad žmonės mus užsisakę turėtų ne tik renginių vedėją ar didžėjų, bet ir gyvo garso koncertą“, – tęsia Algirdas.
Vyras pasakodamas apie „Geriau nei nieko“, kuri jau spėjo tapti įmone, atvirauja, jog didėjant renginiams, atvyksta dainuoti ir patyrę bei žymūs atlikėjai, kurių reikalavimai būna pakankamai aukšti, o Algirdo ar kolegų užduotis – įgyvendinti:
„Reikia priimti įvairius sprendimus, kad viskas atrodytų gerai ne tik iš vizualios pusės, bet ir iš garso pusės“.
Ne paslaptis, jog Algirdui ši veikla nėra pagrindinė, kadangi vyras taip pat dirba ir samdomą darbą, tad kuriant šį verslą, vyras atvirauja, jog jau anuomet apgalvojo, jog čia labiau bus it hobis, nei darbas, tačiau, jog leisti sau tiek užimto laiko, Algirdas dėkoja savo žmonai, kuri rūpinasi vaiku bei namais, kuomet Algirdas dirba:
„Iš ties, čia skaudi tema, kadangi manęs dažnai nebūna namuose dėl darbų, mano antroji pusė rūpinasi viskuo ir išleidžia mane dirbti, todėl esu jai labai dėkingas“.
Drąsa scenoje nuvedusi iki šiandienos šlovės
Algirdas nuolat atsiduria įvykių sūkuryje, kur pasitaiko vietoje ir laiku. Taip jau ne kartą teko pastovėti ant scenos su žymiausiais Lietuvos dainininkais.
Prieš kurį laiką Algirdas su žmona vyko į Palangą, Ingos Valinskienės koncertą. Vyras prisimena, jog tada koncerto vedėjas buvo Vytaras Radzevičius, o salėje sėdėjo pora tūkstančių žmonių. Vytaras stovėdamas ant scenos paklausė, galbūt yra kas nors iš žiūrovų, kas nori sudainuoti dainą su žvaigžde, bet tada norinčių nebuvo, nors Algirdo žmona jį skatino pakelti ranką.
„Tuomet po vienos dainos, vedėjas ir vėl pakartojo klausimą, tai mano žmona pasakė: jei mane myli, eik. Tada atsistojau ir pradėjau šaukti, kad noriu. Vytaras pakvietė ateiti, sustabdė koncertą, kol aš ateisiu, nes sėdėjome pačiame viršuje. Ateinu į sceną, Inga klausia ar žinau, ką dainuosim, bet pasakiau, jog nesvarbu, nes žinau visas jūsų dainas. Inga išrinko dainą, prasidėjo koncertas, tai tą momentą atsiminsiu visą gyvenimą“, – su džiugesiu pasakoja Algirdas.
Vyras atvirauja, jog Inga po dainos jo taip lengvai nepaleido, buvo nustebusi Algirdo balsu, dar pašnekino ant scenos.
Antrasis kartas su scenos žvaigždėmis Algirdui nusišypsojo jau pačio iniciatyva. Drauge su žmona Algirdas vyko į grupės „Žemaitukai“ koncertą, kurių muzikai Algirdas išties neabejingas. Nuvykę į koncertą, Algirdas pateko į užkulisius ir paprašė vyrų tik vienos dainos, ar galėtų sudainuoti kartu ir nustebinti žmoną.
„Paprašiau tik vienos dainos kartu, jog pakviestų mane į sceną, kad nustebinčiau žmoną, bet jie susižvalgė, pakraipė pečiais ir nieko neprižadėjo, bet atėjus koncertui, jie nustebino net ir mane, nes iš tikrųjų jie pakvietė mane į sceną ir mes sudainavome dainą kartu“, – šypteli Algirdas.
Algirdas papasakojo, jog ryšys su Linu Vaitkevičiumi nenutrūko ir pasirodo, vyrai yra beveik kaimynai, o dabar jau ir bičiuliai. Linas buvo tas žmogus, kuris paskatino Algirdą nesustoti, eiti ir daryti bei siekti svajonių. Vyras atvirauja, jog Linas labai padėjo jam muzikos kelyje.
Jau teko stovėti ir Žalgirio arenoje prieš 14 tūkst. žmonių
Trečiasis Algirdo debiutas įvyko Žalgirio arenoje, prieš pilną areną žmonių. Algirdas juokais įsikėlė vaizdo įrašą, kaip dainuoja Žilvino Žvagulio dainą, o šis susilaukė tokio dėmesio, jog Žilvinas Žvagulis susisiekė su Algirdu ir pasakė, jog Algirdas privalo atvykti į areną ir sudainuoti tą dainą kartu su juo, o vaizdo įrašas surinko jau daugiau nei 500 tūkst. peržiūrų. Žinoma, Algirdas tikrai nepraleido progos:
„Kai parašė Žilvinas, negalėjau patikėti, kad tokia garbė atiteko man, puoliau tikrinti ar tikrai čia rašo Žilvinas. Tai atvykau, sudainavau tą dainą, gal šiek tiek drebėjo balsas, bet patirtis man buvo neįkainojama. Visa Žvagulių šeima yra tikrai labai geri žmonės“.
Taip pat, Algirdui jau yra tekę scenoje stovėti su Donatu iš grupės „2 Donatai“. Vyras atvirauja, jog kartu su Donatu yra artimi bičiuliai, tad scenoje artimas ryšys taip pat jaučiasi, o su Donatu teko dainuoti ir jo mamos gimtadienyje. Donato mamos gimtadienio vedėjas taip pat buvo Algirdas.
